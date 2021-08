OnePlus Nord 2 review De OnePlus Nord 2 5G biedt veel geavanceerde functies tegen een betaalbare prijs, maar is deze smartphone werkelijk zo goed? Je leest het in de review.

OnePlus kondigde vorig maand de OnePlus Nord 2 aan, als opvolger van de succesvolle mid-range Nord. Direct na de introductie publiceerde we al onze eerste indruk van de OnePlus Nord 2. Het moet een echte flagship-killer zijn, met hoogstaande features tegen een schappelijke prijs. De camera is verbeterd, evenals de chipset en de oplaadmogelijkheden. Met een vanaf prijs van €400 is dit toestel in ieder geval een stuk goedkoper dan hedendaagse topmodellen.

Claudia Rahanmetan heeft de nieuwe Nord uitgebreid mogen testen voor AndroidWorld. In haar review gaat ze dieper in op de vraag of de OnePlus Nord 2 daadwerkelijk een flagship killer is. Aangaande het design is Claudia in ieder geval tevreden, zo meldt ze: “De telefoon valt niet direct op in de massa maar is wel erg praktisch in gebruik (ook met één hand) en voelt ook premium aan. De stereospeakers zijn daarnaast een zeer welkome aanvulling.”

OnePlus Nord 2 5G review

De mobiele telefoon heeft een moderne uitstraling met smalle schermranden en een helder scherm. De OnePlus Nord 2 beschikt over een 6,43-inch Full HD+ AMOLED scherm met een 90Hz refresh-rate. Er is gekozen voor een kunststof frame met een metallic coating, deze geeft het toestel een extra premium look.

In de linker bovenhoek van het scherm is een gaatje gemaakt voor een 32 megapixel selfiecamera. Daarmee komt de dubbele punch-hole camera te vervallen. Dat betekent overigens ook dat het camera-gat beduidend kleiner is en doordat de resolutie is verhoogd gaat deze beslissing niet zozeer ten koste van de beeldkwaliteit. Een goede keuze dus.

De triple-camera op de achterzijde is eveneens herzien, de hoofdcamera is gelijk aan die van de duurdere OnePlus 9. Het gaat om een 50 megapixel groothoekcamera met optische beeldstabilisatie, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel monochrome camera. Het camerasysteem weet mooie, scherpe foto’s te schieten – hoewel de 2MP monocamera natuurlijk weinig toevoegt. Daarentegen is de 50MP hoofdcamera met Sony beeldsensor en optische beeldstabilisatie wel een erg kwalitatieve camera.

Uiteraard behoort ook het maken van video’s tot de mogelijkheden. Met de Nord 2 5G maak je video’s in 4K resolutie @ 30fps. Daarnaast kun je kiezen voor Full HD @ 60fps. Verder is het mogelijk om slow-motion video’s en timelapse video’s op te nemen. Ten slotte is er ook nog een Dual View functie beschikbaar, waarmee je gelijktijdig met de hoofdcamera en de front-camera een video kunt maken.

Afgezien van een mooi scherm en een verbeterde camera set-up beschikt het toestel ook over een krachtige processor. Voor het eerst maakte OnePlus gebruik van een MediaTek chipset, het gaat om de snelste variant van het merk: de Dimensity 1200. Deze SoC beschikt over een geïntegreerde 5G modem, zodat je in combinatie met een 5G abonnement ook gebruik kunt maken van het snelle 5G netwerk.

Over de prestaties meldt Claudia in haar OnePlus Nord 2 review: “De dagelijkse prestaties zijn net zo goed als je zou verwachten van een telefoon van dit kaliber. Simpel gezegd, de OnePlus Nord 2 vliegt door de lichtere en de zwaardere taken alsof het niks is en altijd zonder haperingen. Dat geldt zowel voor de dagelijkse taken als voor het spelen van games.”

Ook de batterij en oplaadmogelijkheden zijn verbeterd. De Nord 2 is uitgerust met een 4.500 mAh batterij dat ondersteuning biedt voor 65W Warp Charge snelladen. De accu is meer dan voldoende krachtig om de dag door te komen. Anderhalve dag zal bij gemiddeld gebruik ook wel lukken.

Loop je toch een keer onverwachts tegen een lege batterij aan? Dankzij de 65W meegeleverde oplader kun je deze in een half uur tijd weer volledig opladen. Een adapter is overigens niet het enige dat OnePlus meelevert in de verkoopverpakking, er wordt ook standaard een transparant telefoonhoesje meegeleverd. Handig, want zo kun je jouw nieuwe smartphone optimaal beschermen. Wat wil je nog meer voor €400.

Aangaande de software, de mobiele telefoon draait op het Android 11 besturingssysteem waar de OxygenOS 11.3 schil overheen is geplaatst. Deze biedt een fijne gebruikerservaring en tal van aanpasbare functies – waaronder een donkere modus en gebruik met een hand. Ook een Always On Display is van de partij. Wat betreft het updatebeleid, OnePlus biedt twee jaar Android OS updates en drie jaar beveiligingsupdates.

Of de OnePlus Nord 2 5G daadwerkelijk een flagship killer is beantwoord Claudia als volgt in haar review: “De telefoon leent de beste aspecten van de duurdere OnePlus 9-telefoons, zoals de 50 MP ultragroothoeklens en Warp Charge 65, voegt daar de sterke Dimensity 1200 en het verbeterde OxygenOS 11.3 aan toe. Dit alles wordt vervolgens in een pakket gegoten ter waarde van 399 euro. Ik vind dat een knappe prestatie.”

Zoek je een krachtige smartphone met een grote batterij en een goede camera, dan is de OnePlus Nord 2 een geschikte kandidaat. Uiteraard zijn er binnen deze prijsklasse ook andere alternatieven voorhanden, denk aan de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy A52s en de Poco F3. Eveneens twee krachtige smartphones met een betaalbaar prijskaartje.

OnePlus Nord 2 kopen

De OnePlus Nord 2 5G wordt aangeboden in twee geheugenvarianten, 8GB/128GB en 12GB/256GB geheugen. Voor het meest geavanceerde model betaal je €100 extra, wat neerkomt op een verkoopprijs van €500. Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren Gray Sierra en Blue Haze. In Nederland kun je de Nord 2 kopen via de website van OnePlus en via retailer Coolblue. Met abonnement kun je de smartphone ook kopen via Mobiel.nl en Belsimpel.

Eind vorig jaar werd bekend dat OnePlus in het middensegment (250-500 euro) de nummer 3 smartphonefabrikant in Nederland is. Binnen dit segment vallen alle Nord modellen. Het gaat om een relatief nieuwe line-up waarvan het eerste model in juli 2020 werd aangekondigd. Inmiddels zijn er vijf Nord devices uitgebracht. De Nord 2 is het meest geavanceerde model binnen deze reeks. Zoek je een goedkoper alternatief, dan kan de Nord CE ook uitkomst bieden. Dit is eveneens een 5G telefoon, verkrijgbaar vanaf €330 (8GB/128GB).