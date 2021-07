OnePlus Nord 2 telefoon uit middensegment met goede specs Deze week wordt de OnePlus Nord 2 verwacht. De smartphone krijgt een mooi 90Hz scherm, een 50MP drievoudige camera, een grote batterij en 5G support.

Afgelopen jaar heeft OnePlus een nieuwe mid-range smartphone serie in het leven geroepen dat inmiddels uit vier modellen bestaat: de OnePlus Nord, Nord N10, Nord N100 en de Nord CE 5G. OnePlus heeft veel succes met haar nieuwe line-up, mede dankzij de Nord serie heeft het bedrijf in Nederland weten door te groeien tot de Nr. 3 smartphone fabrikant. Binnenkort wordt alweer de tweede generatie verwacht, in de vorm van een OnePlus Nord 2. De afgelopen periode is er al behoorlijk wat bekend geworden omtrent dit nieuwe toestel.

Verwacht wordt dat de Nord 2 over een 6,43-inch AMOLED display beschikt met een Full HD+ (2400×1080 pixels) resolutie en een 90Hz refresh-rate. Onder de motorkap wordt de Mediatek Dimensity 1200 AI geïntegreerd met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Daarnaast zal OnePlus een model uitbrengen met extra veel geheugen, namelijk 12GB RAM en 256GB ROM.

OnePlus Nord telefoon met 50 megapixel triple-camera

Afgelopen maand verschenen de eerste render beelden van de OnePlus Nord 2 5G al online, ditmaal heeft Twitteraar Ishan Agarwal een reeks officiële marketingbeelden online gezet, waardoor we inmiddels ook een goede impressie hebben van de nieuwe kleurvarianten. Het 8GB/128GB model verschijnt in de kleuren Gray Sierra en Blue Haze. Het topmodel met 12GB/256GB geheugen zal in de kleur Green Woods worden uitgebracht.

Het nieuwe toestel zal qua design verschillende kenmerken overnemen van de duurdere OnePlus 9, waaronder de vormgeving van het camerasysteem. De Nord 2 krijgt smalle schermranden, met een enkele punch-hole selfiecamera die in de linker bovenhoek wordt gesitueerd. Deze herbergt een 32 megapixel beeldsensor, waarmee je ook Full HD video’s kunt opnemen @ 60fps. Z’n voorganger werd nog uitgerust met een dubbele selfiecamera. Uiteraard zal de herkenbare alert slider ook weer terug te vinden zijn bij het nieuwe model.

De drievoudige camera aan de achterzijde bestaat uit een 50 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapiel mono-camera. Met deze set-up kun je 4K video’s vastleggen @ 30fps. Ook zijn er extra functies voorhanden, waaronder een Nightscape Ultra mode, een Group Shot 2.0 mode en een slow-motion video (120fps) functie.

De OnePlus Nord 2 wordt een dual sim telefoon met 5G support. De vingerafdruksensor wordt onder het scherm geplaatst. Aangaande de software, het nieuwe model zal draaien op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de OxygenOS 11.3 interface. Het toestel zal 2 jaar software updates en 3 jaar beveiligingsupdates ondersteunen.

Ten slotte wordt de Nord 2 uitgerust met een 4,500 mAh dual-cell batteirj met ondersteuning voor 65 Watt Warp Charge. De oplader wordt naar alle waarschijnlijkheid meegeleverd in de verkoopverpakking. Verwacht wordt dat de OnePlus Nord 2 op donderdag 22 juli 2021 officieel wordt uitgebracht, gelijktijdig zullen ook de nieuwe OnePlus Buds Pro TWS oordopjes worden aangekondigd. .

Aangaande de prijzen, in India zal de Nord 2 5G hoogstwaarschijnlijk verkrijgbaar zijn vanaf 32.000 Rs, omgerekend zo’n €365 (8GB/128GB). Het duurdere model met 12GB/256GB geheugen zal een adviesprijs krijgen van 35.000 Rs, omgerekend zo’n €400. Vermoedelijk zullen de Nederlandse prijzen wat duurder uitvallen, zo is het zeker niet ondenkbaar dat het goedkoopste model voor €400 over de toonbank zal gaan – net zoals afgelopen jaar het geval was bij de originele OnePlus Nord.