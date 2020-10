OnePlus 5G telefoon met 120 Hertz display De OnePlus 8T is een supersnelle smartphone met 5G ondersteuning. Draait op Android 11, heeft een 120Hz display, een quad-camera én een 65 Watt oplader.

In het voorjaar werden de OnePlus 8 en 8 Pro aangekondigd, als eerste 5G telefoons van de Chinese fabrikant. Ditmaal is het de beurt aan de OnePlus 8T. Het nieuwe vlaggenschip is uitgerust met extra snelle ‘Warp Charge 65’ oplaadtechnologie, een vernieuwd 120 Hertz Fluid Display en de OxygenOS 11 interface (gebaseerd op Android 11). Vanzelfsprekend is ook deze telefoon geschikt voor het supersnelle 5G netwerk, dat inmiddels ook in Nederland is uitgerold door Vodafone, KPN en T-Mobile.

Wat mag je van de OnePlus 8T verwachten, hoewel kost deze smartphone en wat biedt dit toestel als extra’s ten opzichte van de eerder dit jaar gelanceerde modellen? Lees snel verder om antwoord te krijgen op als deze vragen.

OnePlus smartphone met 65 Watt oplaadtechnologie

De grootste verbetering van de OnePlus 8T ten opzichte van de eerder dit jaar gelanceerde OnePlus 8 (Pro) is ongetwijfeld de laadtechnologie. De 8T is namelijk de eerste smartphone van OnePlus die ondersteuning biedt voor 65 Watt snelladen. Eerder deze week werd ook de Oppo Reno 4 (Pro) uitgebracht met 65W snellaadtechnologie, net als de Find X2 (Pro) die eerder dit jaar werd gelanceerd door Oppo – een zusterbedrijf van OnePlus.

Met de bijgeleverde 65 Watt oplader is het mogelijk om de 4.500 mAh batterij van de OnePlus 8T in slechts 39 minuten volledig op te laden, van 0-100%. Heb je echt haast? Na een oplaadbeurt van slechts 15 minuten gaat het toestel alweer een hele dag mee. Het snel kunnen opladen van je telefoon brengt in de praktijk een enorm voordeel met zich mee. Je hoeft je ’s avonds niet langer af te vragen of je jouw telefoon al aan de oplader hebt gelegd, ’s Ochtends heb je hier nog genoeg tijd voor. Even het toestel aan de oplader leggen, ondertussen zet je een kop koffie en na het opdrinken ervan is jouw telefoon alweer helemaal gereed voor gebruik.

Een groot voordeel van fabrikanten zoals OnePlus en Oppo, is dat ze hun topmodellen niet alleen compatibel maken met deze waanzinnig snelle laadtechnologie, er wordt ook standaard zo’n snelle oplader meegeleverd! Daar kan Apple nog een voorbeeld aan nemen, de onlangs geïntroduceerde iPhone 12 serie biedt niet alleen ondersteuning voor het veel langzamere 20W snelladen, er wordt ook helemaal geen oplader meer meegeleverd… ‘om het milieu te ontzien’, zo is de officiële reden.

Als ik moet kiezen tussen een telefoon met snelle laadtechnologie of een toestel met een 120 Hertz display, dan zou ik toch voor de snelle laadtechnologie gaan. De nieuwe Apple iPhones bieden overigens beide niet en gelukkig hoef je bij de OnePlus 8T niet te kiezen, want dit toestel biedt juist beide wél – en is bovendien een stuk goedkoper, maar daarover later meer.

Telefoon met 120Hz display en een 48 megapixel quad camera

De OnePlus 8 en 8 Pro boden ook al ondersteuning voor de snelle 120 Hertz refresh-rate. Voor de 8T heeft OnePlus haar 120Hz Fluid AMOLED display opnieuw gekalibreerd. De hoge verversingssnelheid van het scherm (120x per seconde) zorgt voor een betere scroll-ervaring en ook bij het gamen of film kijken komt deze functie goed van pas. Voor het ontgrendelen van de 8T kun je gebruik maken van de ingebouwde in-display vingerafdruksensor.

De displaygrootte en resolutie blijft met 6,55-inch 1080p Full HD+ gelijk aan de OnePlus 8. Het betreft een plat display met ondersteuning voor HDR10+. De 8T biedt de hoogste kleurnauwkeurigheid in de smartphonebranche, aldus OnePlus. In de linker bovenhoek is een hole-punch camera geïmplementeerd, de selfiecamera beschikt over een Sony beeldsensor met een resolutie van 16 megapixels.

Op de achterzijde is een viervoudige camera geplaatst. De hoofdcamera beschikt over een 48 megapixel Sony beeldsensor, daarnaast is er een 16 megapixel ultragroothoekcamera, een 5 megapixel macro camera en een 2 megapixel monochrome camera beschikbaar. Het quad-camera systeem wordt ondersteunt door een LED flitser, een multi autofocussysteem en een optisch beeldstabilisatiesysteem. Helaas is er geen zoomlens geïntegreerd. Video’s legt de OnePlus 8T vast in een maximale resolutie van 4K @ 60fps.

De OnePlus 5G smartphone is verkrijgbaar in twee kleuren

OnePlus heeft deze nieuwe smartphone niet alleen voorzien van geavanceerde functies, onder de motorkap is ook de snelste chipset van dit moment te vinden. Het gaat om de Qualcomm Snapdragon 865 chipset in combinatie met de Snapdragon X55 5G modem. Laatstgenoemde maakt ondersteuning voor het 5G mobiele netwerk mogelijk.

De OnePlus 8T wordt standaard voorzien van 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Deze geheugenvariant is verkrijgbaar in de kleuren Lunar Silver en Aquamarine Green. Daarnaast kun je kiezen voor 12GB RAM + 256GB ROM, dit model is uitsluitend verkrijgbaar in de kleur Aquamarine Green.

De Aquamarine Green variant maakt gebruik van ‘diffuse reflectie’, een vorm van licht-refractie die het licht verstrooit in meerdere hoeken en die zorgt voor een glanzend oppervlak, dat aanzienlijk minder vingerafdrukken achterlaat. Bij de Lunar Silver variant is gebruik gemaakt van OnePlus’ premium matglas, met een rustige grijstint.

De OnePlus 8T draait op het nieuwe Android 11 besturingssysteem. Het is de allereerste smartphone die direct uit de doos op Android 11 draait – afgezien van de eerder deze maand geïntroduceerde Google Pixel 5. OnePlus heeft de OxygenOS 11 interface ontworpen om over het Android 11 OS te plaatsen.

OxygenOS 11 zorgt voor een nieuwe software-ervaring met een verbeterde lay-out en nuttige functies die bediening met één hand makkelijker en intuïtiever maakt. Er zijn een groot aantal nieuwe animaties en gebaren beschikbaar en talrijke aanpassingen om aan persoonlijke voorkeuren te voldoen – zoals 11 nieuwe Always On Display-klokopties, verbeterde één-handige gebaarbediening en Zen-modus 2.0.

OnePlus 8T prijs & verkrijgbaarheid

Het is per direct mogelijk om een OnePlus 8T preorder te plaatsen. Vanaf 20 oktober is de OnePlus 8T verkrijgbaar via Belsimpel, Coolblue, T-Mobile en Amazon. Ook kun je op de site van OnePlus terecht om de nieuwe telefoon te kopen. De prijzen zijn als volgt vastgesteld:

• OnePlus 8T – 8GB RAM / 128GB ROM – Aquamarine Green en Lunar Silver – Prijs: €600

• OnePlus 8T – 12GB RAM / 256GB ROM – Aquamarine Green – Prijs: €700

Gelijktijdig met de 8T heeft OnePlus ook een nieuw kleur aangekondigd voor de eerder dit jaar gelanceerde OnePlus Nord. Deze smartphone was al verkrijgbaar in de kleuren Blue Marble en Gray Onyx. Daar komt nu een nieuwe Gray Ash variant bij, deze combineert een ruwe, industriële vibe met een elegante, matte textuur. De speciale editie van de OnePlus Nord -met 12GB RAM en 256GB ROM- is vanaf vandaag verkrijgbaar voor €500.

OnePlus Buds Z in-ear oordopjes

Ook heeft OnePlus nieuwe draadloze in-ear oordopjes uitgebracht. De OnePlus Buds Z leveren een betere muzikale ervaring voor gebruikers onderweg. De oordopjes zijn uitgerust met geavanceerde 10 mm dynamische drivers voor een rijkere bass, die samen met de bass boost-technologie voor indrukwekkende audio zorgt.

Uitgerust met een dynamische 3D-stereo van Dolby Atmos, zorgen de OnePlus Buds Z voor een fantastische geluidservaring. De OnePlus Buds Z zorgen volledig opgeladen voor een speeltijd van 20 uur, terwijl een snelle laadbeurt van 10 minuten voor 3 uur speelplezier zorgt. Verder worden de oordopjes voorzien van Bluetooth 5.0, reductie van omgevingsgeluid voor het opnemen van stemmen en Quick Pair voor een beter geluid tijdens een conference call, een film of simpelweg muziek onderweg.

De nieuwe oordopjes van OnePlus zijn ook uitstekend te gebruiken tijdens het hardlopen of een workout in de sportschool, want dankzij de IP55-normering zijn de Buds Z zweet- en waterbestendig. Met behulp van de Quick Switch-functie kunnen gebruikers ook heel eenvoudig de muziek bedienen met behulp van de double-tap.

De OnePlus Buds Z zijn verkrijgbaar in White en als speciale editie. Laatstgenoemde is in samenwerking met kunstenaar Steven Harrington tot stand gekomen, deze hebben een gepolijst schelpenpatroon en worden geleverd met drie maten siliconenoordopjes voor een goede, stabiele en comfortabele pasvorm. De OnePlus Buds Z in White is vanaf 4 november 2020 verkrijgbaar voor €60. De prijs en de beschikbaarheid van de speciale editie worden op een later moment bekend gemaakt.