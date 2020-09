Huawei telefoon met in-display camera en periscopische zoom Huawei smartphone met full-screen edge display en een under-screen selfie-camera. Daarnaast is er een quad-camera met periscopische zoom voorhanden.

Toon pagina inhoud

Binnenkort worden er twee nieuwe high-end Huawei smartphones verwacht, de Mate 40 en de Mate 40 Pro. Beide modellen lijken over een dual hole-punch camera te beschikken, vergelijkbaar met de P40 Pro (Plus). Deze toestellen zullen ongetwijfeld weer state-of-the-art camera prestaties bieden, zoals we inmiddels gewend zijn geraakt van de high-end modellen van Huawei. Hoewel de introductie van de Mate 40 serie nog moet plaatsvinden houdt de Chinese fabrikant zich op de achtergrond alweer bezig met de ontwikkeling van nieuwe modellen.

Afgelopen week kon je op LetsGoDigital lezen over een onbekende Huawei smartphone met 5 camera’s én een under-display selfie-camera. Ditmaal heeft de Chinese fabrikant een design octrooi toegewezen gekregen voor een soortgelijke smartphone. De voor-, boven- en onderzijde zijn identiek aan het model van vorige week. Alleen het camera systeem aan de achterzijde ziet er wel duidelijk anders uit.

Smartphone met in-display selfie-camera

In oktober 2019 heeft Huawei Technologies een patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). De documentatie, bestaande uit 24 productafbeeldingen, werd op 18 september 2020 vrijgegeven.

De voorzijde ziet er bijzonder modern uit. Zo heeft deze Huawei telefoon een full-screen ontwerp met smalle schermranden. Het toestel heeft een prachtig afgerond waterfall display en vrij ronde hoeken. Er is geen selfie-camera zichtbaar, vermoedelijk wordt dit toestel voorzien van een in-display camera.

De eerste smartphone met camera onder het scherm is reeds geïntroduceerd, de ZTE Axon 20 5G. Met dit nieuwe type front-camera vervalt de noodzaak van een notch, pop-up camera en/of hole-punch camera – zo kan de gehele voorzijde uit schermoppervlak bestaan.

Huawei behoorde in 2018 tot de eerste fabrikanten die een smartphone introduceerde met een hole-punch camera, de Nova 4. Er gaan al langer geruchten dat Huawei ook een telefoon in ontwikkeling heeft met een under-screen camera. Toch lijkt de verwachte Mate 40 (Pro) nog niet over zo’n soort selfie-camera te beschikken, in plaats daarvan wordt er hoogstwaarschijnlijk een dubbele hole-punch camera toegepast.

Het blijft dan ook nog even de vraag wanneer de eerste Huawei telefoon met een in-display camera geïntroduceerd wordt. Mogelijk wordt deze technologie eerst in een middenklasse toestel geïmplementeerd, zodat de technologie eerst verder uitgewerkt kan worden alvorens deze ook in de vlaggenschip modellen wordt toegepast. Dit was ook het geval met de mid-range Nova 4.

Huawei smartphone met periscopische zoom

Kijken we naar de achterzijde van de gepatenteerde Huawei smartphone dan zien we drie mogelijkheden qua plaatsing van het camerasysteem. Bij het eerste model wordt de camera linksboven in de hoek geplaatst, bij het tweede model iets lager in het midden en bij het derde model is het camerasysteem in de rechter bovenhoek gesitueerd. De lens-indeling ziet er bij alle drie de modellen hetzelfde uit.

Het betreft een quad-camera systeem, die in een kruis-vorm van elkaar gepositioneerd zijn. De flitser is in het midden geplaatst. De onderste camera lens is vierkant vormgegeven, wat er op duidt dat dit een periscopische zoom camera betreft. De overige drie cameralenzen zijn qua grootte identiek aan elkaar.

Huawei heeft overigens al verschillende telefoons in het assortiment met een zoomcamera, waaronder de eerder dit jaar gelanceerde P40 Pro Plus met z’n 10x Hybrid zoom lens – vergelijkbaar met de Oppo Find X2 Pro en de Samsung Galaxy S20 Ultra.

Aan de linkerkant van het apparaat zijn geen knoppen zichtbaar. Aan de rechterkant zijn de volume-toetsen en een power-knop geplaatst. De onderzijde biedt toegang tot een USB Type-C poort, ook is hier een speaker zichtbaar en een microfoon. De bovenzijde biedt eveneens een microfoon… en jawel… een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Het blijft helaas onbekend of Huawei daadwerkelijk van plan is om dit toestel te fabriceren. Het blijft in ieder geval opvallend dat dit design zowel qua voor-/boven-/onderzijde identiek is aan het model dat afgelopen week gepatenteerd werd door Huawei.

Bekijk hier de documentatie van de Huawei smartphone met in-display camera.