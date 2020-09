Huawei smartphone met 5 camera’s en under-screen camera Bijzondere Huawei telefoon vastgelegd met selfie-camera die onder het scherm is geplaatst. De achterzijde toont een uniek camerasysteem met 5 lenzen.

Eerder vandaag rapporteerde LetsGoDigital over een bijzonder vormgegeven Huawei smartphone met een wrap-around display. Het Chinese bedrijf heeft echter nog meer creatieve ideeën. Huawei staat als smartphone fabrikant bekend om de integratie van hoogwaardige camerasystemen. Zo worden de high-end P-serie en Mate serie smartphones al jaren voorzien van Leica optics. Een nieuw octrooi duidt aan dat Huawei overweegt een nieuw vormgegeven smartphone camera te introduceren met een vijftal lenzen.

Vorig jaar was de Nokia 9.1 PureView de eerste mobiele telefoon dat voorzien werd van 5 digitale camera´s op de achterzijde van het toestel. In maart dit jaar introduceerde Huawei ook een smartphone met een zogeheten penta camera, de Huawei P40 Pro Plus met 10x Hybrid zoom.

Huawei smartphone met afgerond display en penta camera

In oktober 2019 heeft Huawei Technologies een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration) voor een full screen smartphone met penta camerasysteem. De documentatie, bestaande uit 24 product schetsen, werd op 11 september 2020 gepubliceerd.

Het betreft een modern vormgegeven Huawei smartphone met een edge display. De gehele voorzijde bestaat uit schermoppervlak, er is geen notch te zien, maar ook geen punch-hole camera of pop-up camera. Vermoedelijk zal dit toestel voorzien worden van een selfiecamera die onder het scherm wordt geplaatst. De eerste smartphone met een under-screen camera is afgelopen maand geïntroduceerd, de ZTE Axon 20 5G. De verwachting is dan andere fabrikanten binnenkort zullen volgen.

Er worden overigens drie modelvarianten getoond, zoals in onderlinge afbeelding zichtbaar is. De telefoon modellen verschillen onderling van elkaar qua plaatsing van de camera. Bij het eerste model is de penta camera aan de linker bovenzijde geplaatst, bij de tweede in deze centraal in het midden te vinden en als derde optie wordt het camerasysteem recht bovenin geplaatst.

De bovenste vier cameralenzen hebben allemaal dezelfde lensgrootte. De vijfde camera heeft een iets kleinere lens, met direct daarnaast een rond vormgegeven LED flitser. De decoratieve lijnen rondom de cameralenzen zorgen voor een strak ogend camerasysteem. Helaas bevat de summiere omschrijving geen verdere informatie omtrent de cameraconfiguratie.

De linkerkant van het toestel is vrij van knoppen. Aan de rechterzijde is een langwerpige knop zichtbaar, met direct daaronder een kleinere fysieke knop. Vermoedelijk zijn dit de volume-toetsen en de aan/uit-knop. Aan de onderkant bevindt zich een USB-C aansluiting, om het toestel op te kunnen laden. Ook is hier een speaker zichtbaar. Zowel aan de boven- als onderzijde is een microfoon geplaatst. Daarnaast lijkt de bovenzijde over een 3.5mm koptelefoon aansluiting te beschikken. Dit is opmerkelijk, aangezien deze aansluiting op steeds meer modellen achterwege wordt gelaten.

Het blijft vooralsnog onbekend of Huawei voornemens is om deze telefoon uit te brengen binnen haar eigen label of dat dit patent is aangevraagd voor dochterbedrijf Honor. Het is in ieder geval een geheel nieuw vormgegeven camerasysteem. In combinatie met het afgeronde scherm en de under-screen camera heeft dit toestel de allure van een topmodel smartphone.

Bekijk hier het patent van de Huawei penta camera smartphone.