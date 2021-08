iPhone 12s Pro in 2 nieuwe kleuren Sunset Gold en Rose Gold Over een maand zal Apple de iPhone 12s serie introduceren. Lees hier alles over de verwachte nieuwe functies, het design, de prijs en de release datum.

De tweede helft van 2021 is aangebroken. De Google Pixel 6 serie is inmiddels officieel geïntroduceerd en ook het Samsung Galaxy Unpacked evenement is inmiddels achter de rug. Zodoende kijken we nu vooruit naar september, dan zal Apple haar nieuwe smartphone modellen lanceren. De iPhone 12 serie wordt hoogstwaarschijnlijk opgevolgd door de iPhone 12s serie – hoewel sommige geloven dat het om de iPhone 13 serie zal gaan. Er worden in ieder geval opnieuw vier modellen verwacht, naast een mini variant en een basismodel zullen er twee extra geavanceerde Pro modellen worden aangekondigd.

Het is al langer bekend dat Apple de verschillen tussen de Pro en Pro Max wil gaan verkleinen. De iPhone 12s Pro zal wel een kleiner display krijgen dan de iPhone 12s Pro Max, maar op cameragebied zullen de twee modellen waarschijnlijk niet langer aan elkaar onderdoen.

Naarmate de tijd verstrijkt, wordt er steeds meer bekend over de nieuwe paradepaardjes van Apple. Dat heeft grafisch designer Technizo Concept ertoe geïnspireerd om de verwachte iPhone 12s Pro 5G tot leven te brengen in een reeks nieuwe product renders. Ook heeft de getalenteerde 3D designer onderstaande video gemaakt, waarin de nieuwe Apple telefoon van alle kanten getoond wordt.

iPhone 12s Pro krijgt 6,1-inch ProMotion scherm

De opvolger van de iPhone 12 Pro (review) zal op verschillende punten worden vernieuwd en verbeterd. De displayformaten blijven ongewijzigd ten opzichte van afgelopen jaar. De iPhone 12s mini zal worden uitgerust met een 5,4-inch display. Het standaard model en de iPhone 12s Pro krijgen beide een 6,1-inch scherm, het topmodel zal worden voorzien van een 6,7-inch display.

Nieuw wordt de 120 Hertz refresh-rate, dankzij de hoge verversingsfrequentie van het scherm zullen bewegende beelden er veel vloeiender uitzien. Ook tijdens het scrollen zorgt een hoge refresh-rate voor meer bedieningscomfort. Beide Pro modellen krijgen hoogstwaarschijnlijk een LTPO scherm met een adaptieve 120Hz verversingsfrequentie – oftewel, de refresh-rate wordt automatisch aangepast aan de hand van de app die in gebruik is, om zodoende op het energieverbruik te kunnen besparen. Deze technologie werd eerder al toegepast bij de iPad Pro.

Apple lijkt nog een nieuwe schermfunctie toe te willen voegen, de iPhone 12s Pro zal waarschijnlijk voor het eerst worden voorzien van een Always-On display. Zodoende blijft algemene informatie, zoals de tijd en de batterijindicator, ook zichtbaar als het scherm uitstaat. Een nadeel is wel, deze functionaliteit vraagt veel van de batterij.

Het design blijft in grote lijnen ongewijzigd. Afgelopen jaar koos Apple ervoor om de nieuwe modellen te voorzien van een vlak frame. Deze kenmerkende vormgeving verwachten we ook terug te zien bij de nieuwe 2021 modellen.

Sinds de home-knop werd verwijderd bij de iPhone X is er geen nieuwe Apple smartphone verschenen (afgezien van de iPhone SE 2020) met een vingerafdruksensor. In plaats daarvan heeft Apple zich gericht op haar geavanceerde 3D Face ID technologie. Het afgelopen jaar hebben we echter massaal met een mondkapje moeten oplopen, waarbij gezichtsherkenningstechnologie niet de meest handige methode is om je telefoon te ontgrendelen.

Dat lijkt gelukkig te gaan veranderen bij de nieuwe modellen. De iPhone 12 s Pro krijgt naar verluidt een Touch ID sensor die onder het scherm wordt verwerkt – een in-display vingerafdruksensor, zoals we inmiddels ook al jaren kennen van veel Android toestellen. De 3D gezichtsherkenningstechnologie zal overigens gewoon blijven bestaan, gebruikers krijgen simpelweg de beschikking over een extra biometrische authenticatie methode.

Apple iPhone met kleinere notch

Sinds de iPhone X in 2017 werd uitgebracht is de notch een van de meest besproken onderdelen geweest van de nieuwe modellen. Het gaat om de zwarte inkeping bovenin het scherm, waar de TrueDepth 3D camera in verwerkt is.

Hoewel veel andere smartphone fabrikanten ondertussen zijn overgestapt op een punch-hole camerasysteem, houdt Apple nog altijd vast aan de notch. Ook dit jaar speelt de inkeping bovenin het scherm weer een rol in de berichtgeving rondom de verwachte toestellen. Apple lijkt er bij de iPhone 12s Pro (Max) voor te kiezen om de notch met zo’n 25% te verkleinen. Op de 3D renders van Technizo Concept is goed te zien hoe deze verkleinde notch eruit komt te zien.

Een volledig notch-vrije Apple telefoon lijkt overigens niet ver weg meer te zijn. Vermoedelijk wordt de volgend jaar verwachte iPhone 14 Pro (Max) voorzien van een full screen ontwerp, waarbij de selfiecamera onder het scherm wordt geplaatst.

Verschillende Android fabrikanten hebben inmiddels hun eerste smartphone met under panel camera geïntroduceerd, waaronder de ZTE Axon 30, de Xiaomi Mi Mix 4 en de Samsung Galaxy Z Fold 3. In de tussentijd zijn de eerste test foto’s van deze modellen al online geplaatst. Hieruit blijkt dat de under display camera van Xiaomi het minst zichtbaar is en tevens een betere beeldkwaliteit biedt dan Samsung’s variant.

Hoewel verwacht wordt dat de iPhone 2021 modellen nog geen ‘onzichtbare camera’ krijgen, lijkt het erop dat Apple al wel vergevorderd is met deze nieuwe selfiecamera technologie. Mogelijkerwijs dat dit komend jaar dan ook zal resulteren in een iPhone met selfiecamera onder het scherm.

Triple-camera met grotere sensoren en verbeterde nacht-modus

Verwacht wordt dat de triple-camera van de Apple iPhone 12s Pro wordt vernieuwd. Hoewel de indeling er op de achterzijde nagenoeg identiek uit zal zien, zal het camerasysteem beter functioneren dan voorheen. Apple lijkt grotere sensoren toe te willen passen, dit zal de beeldkwaliteit ten goede komen, vooral op die momenten dat er weinig omgevingslicht voorhanden is. Door de grotere beeldsensoren zal de camera wel iets verder uitsteken, ten opzichte van de behuizing.

Vermoedelijk wordt er ook een sterk verbeterde ultragroothoeklens (f/1.8) geïntegreerd. Deze lijkt tevens over een verbeterde Nacht modus te beschikken, om prachtige avond/nachtfoto’s te kunnen maken. De Apple Sensor Shift stabilisatie technologie, die afgelopen jaar exclusief op de iPhone 12 Pro Max werd toegepast, verwachten we ditmaal ook terug te zien bij de 12s Pro.

Waarschijnlijk zal ook de LiDAR scanner weer van de partij zijn, om nauwkeurige 3D dieptemetingen te kunnen verrichten. Het is een alternatief op de 3D ToF camera en de laser autofocussensor die op veel high-end Android smartphones wordt toegepast.

Mogelijkerwijs worden ook de zoommogelijkheden uitgebreid. In ieder geval verwachten we dat de iPhone 12s over ten minste 2,5x optische zoom zal beschikken – zoals ook mogelijk is met het huidige topmodel, de iPhone 12 Pro Max. Apple verkoopt dit overigens als 5x optische zoom, dat is echter gemeten vanaf het meest uitgezoomde punt met de ultragroothoeklens. Met de standaard groothoeklens gaat het om 2,5x zoom. Bij de iPhone 12 Pro is dit gelimiteerd tot 2x optische zoom (technisch gezien 4x).

Ook op het gebied van de videokwaliteit lijken er verschillende vernieuwingen te worden doorgevoerd. Denk aan hoge kwaliteit ProRes video recording, waarbij je de achtergrondvervaging kunt bepalen, filters kunt toevoegen en meer. Ook wordt er gesproken over een Cinematic Video functie voor portretmodus en een filtersysteem op basis van kunstmatige intelligentie.

A15 Bionic chipset en iOS 15 besturingssysteem

Zoals elk jaar zal Apple een vernieuwde SoC integreren. Verwacht wordt dat de 12s Pro zal worden aangedreven door de A15 Bionic SoC, die gebakken wordt volgens het 5nm procedé. Dankzij de geïntegreerde 5G modem zal het ook mogelijk zijn om gebruik te maken van het 5G netwerk.

Vermoedelijk zal het nieuwe model ook mmWave ondersteuning bieden, waardoor nog hogere internetsnelheden behaald kunnen worden. De huidige iPhone 12 serie biedt alleen ondersteuning voor de lagere frequenties: Sub-6 Ghz. Voor landelijke gebieden is dit overigens zeer geschikt, voor drukke stedelijke gebieden zal mmWave beduidend sneller internet mogelijk gaan maken. De Amerikaanse modellen worden al voorzien van mmWave ondersteuning, het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit in 2021 ook voor de Europese modellen zal gelden.

Uiteraard zal de iPhone 12s Pro 5G ook draaien op een nieuw besturingssysteem. We zijn alweer aangekomen bij iOS 15. In juni dit jaar heeft Apple tijdens WWDC veel details onthuld aangaande het nieuwe OS, sindsdien kun je je ook aanmelden voor het bèta software programma. Het gaat om een grote update, met tal van nieuwe functies en verbeteringen. Een iOS 15 preview kun je hier bekijken.

Facetime wordt bijvoorbeeld sterk verbeterd en zal niet langer alleen voor Apple devices geschikt zijn, maar kan straks ook in combinatie met een Android telefoon of Windows PC gebruikt worden. Notificaties zullen straks gegroepeerd binnenkomen, waardoor je niet meer continue wordt overspoelt met nieuwe meldingen.

Een andere nieuwe functie is ‘Focus’, hiermee voorkom je dat je wordt afgeleid wanneer je je moet concentreren of wilt afzonderen. De Safari browser zal ook een enorme upgrade ondergaan in iOS 15. Zo wordt de adres- en zoekbalk naar de onderzijde verplaatst. Daarnaast zullen er extra functies beschikbaar worden gesteld via de ‘Foto’s’ app, de ‘Kaarten’ app en ook de ‘Weer’ app wordt geüpdatet. Ten slotte worden er nieuwe Memoji opties beschikbaar gesteld, zo kun je nu zelfs de outfit veranderen.

Mogelijkerwijs dat Apple het nieuwe Pro model ook voorziet van een iets grotere batterij. De iPhone 12 Pro met 6,1” OLED scherm beschikt over een 2.815 mAh batterij, deze is goed voor een gemiddelde accuduur van zo’n 12 uur. Er wordt gespeculeerd dat Apple ditmaal een 10% grotere accu zal inbouwen.

Z’n voorganger werd overigens ook voorzien van een grotere accu. Mede door de 5G antenne, het grotere camerasysteem en de dunnere behuizing heeft Apple bij de 12 Pro voor een iets kleinere batterij gekozen. Door ditmaal gebruik te maken van zogenaamde softboard-batterijen zou Apple kans zien om de capaciteit te verhogen, zonder dat de batterij extra ruimte inneemt in de toch al kleine behuizing.

Aangaande de oplader en de snelladen mogelijkheden, het ligt in de lijn der verachtingen dat er geen Lightning adapter wordt meegeleverd. Deze trend is Apple vorig jaar al ingezet bij de release van de iPhone 12 serie. Vermoedelijk zullen de nieuwe modellen ondersteuning bieden voor tenminste 20W snelladen en 15W draadloos opladen. Voor fast wireless charging heeft Apple haar nieuwe MagSafe chargers in de aanbieding, deze zijn echter niet bepaald goedkoop te noemen. Zeker als je je bedenkt dat de huidige generatie slechts 15W opladen ondersteunt.

Wordt het de iPhone 12s of iPhone 13?

Aangaande de benaming is er al veel gezegd en geschreven; Wordt het de iPhone 12s of de iPhone 13? Na de iPhone 11 en de iPhone 12 serie zou de iPhone 13 serie een logisch vervolg zijn. Echter, Apple wil hier nog wel eens vanaf wijken.

Bij nieuwe toestellen, met een soortgelijk design als hun voorganger, heeft het bedrijf in het verleden vaker de toevoeging van een ‘s’ gebruikt. Deze benaming werd in 2018 voor het laatst toegepast bij de iPhone Xs – als opvolger van de iPhone X.

Ditmaal lijkt Apple nog een extra reden te hebben om te kiezen voor de toevoeging van een ‘s’. In de westerse samenleving is ‘13’ namelijk een ongeluksgetal. Zodoende lijkt Apple te hebben besloten om dit jaar een iPhone 12s serie te lanceren en deze volgend jaar op te volgen door een iPhone 14 line-up.

Hoewel veruit de meeste consumenten vermoedelijk geen moeite zullen hebben met een iPhone 13 benaming, dienen fabrikanten in de competitieve, verzadigde smartphonemarkt overal rekening mee te houden om zo hoog mogelijke verkoopaantallen te kunnen realiseren.

Sommige beweren dat Apple hier in het verleden ook niet naar heeft gekeken, denk bijvoorbeeld aan iOS 13. Toch zal deze benaming bij software niet hetzelfde worden ervaren als bij hardware – ten slotte wijzigt een smartphone elk jaar van software versie, maar de naam van het toestel blijft hetzelfde.

Het zou ook niet helemaal voor het eerst zijn dat Apple een nummer overslaat, zo is de iPhone 9 ook nooit uitgebracht – omdat ‘9’ een ongeluksgetal is in Japan. De Japanse markt is belangrijk voor het bedrijf uit Silicon Valley, aangezien het al jaren marktleider is in Japan. Al met al lijkt het erop dat de benaming tot september onduidelijk zal blijven, hoewel ik persoonlijk verwacht dat Apple voor iPhone 12s zal kiezen.

Kleuren, prijs & release datum

Uiteraard zal Apple de nieuwe iPhone in verschillende kleuren beschikbaar stellen. De Pro modellen worden doorgaans in een chique kleurenpallet uitgebracht, waardoor deze ook erg gewild zijn bij zakelijke gebruikers. De huidige iPhone 12 Pro is verkrijgbaar in de kleuren grafiet (grijs), zilver, goud en oceaanblauw. Bij laatstgenoemde model verandert de kleur aan de hand van de lichtinval. Alleen het gouden model is voorzien van een speciale coating, die de smartphone extra krasbestendig maakt.

Hoewel het vooralsnog onduidelijk blijft in welke kleuren de iPhone 12s Pro exact verkrijgbaar zal zijn, zijn er meermaals geruchten geweest dat Apple ditmaal een ‘Sunset Gold’ en een ‘Rose Gold’ variant zal uitbrengen. Deze nieuwe kleuren zijn ook terug te zien in de product renders van Technizo Concept. Daarnaast wordt er een Mignight Grey en een Silver variant verwacht voor het Pro model.

Aangaande de release datum, afgelopen jaar koos Apple voor een introductie in oktober. Dit had mede te maken met de supply chain problemen ontstaan door de coronapandemie. Alle voorgaande jaren werden de nieuwe iPhone modellen in september aangekondigd.

Verwacht wordt dat de iPhone 12s modellen in de eerste helft van september 2021 worden onthuld. Vermoedelijk zullen de preorder verkopen kort daarna van start gaan, waarna de nieuwe smartphones eind september al verkrijgbaar zullen zijn.

Omtrent de prijzen is vooralsnog geen concrete informatie bekend. Afgelopen jaar werd de iPhone 12 Pro voor €1.160 (128GB) in de markt gezet. Voor het 256GB model betaal je €1.280 en het 512GB model kost €1.510. Genoemde prijzen zijn voor een simlockvrij, los toestel zonder abonnement.

Vermoedelijk zal Apple een vergelijkbare adviesprijs hanteren voor de nieuwe 2021 modellen. Mogelijkerwijs dat Apple wel besluit om de opslagcapaciteit te verhogen, waarbij 256GB het minimum wordt, aangevuld door een 512GB en een 1TB variant.

Note to publishers : The 3D renders in this publication are created by Technizo Concept in collaboration with LetsGoDigital. The product renders are for illustrative purposes only, this product is not for sale. Apple is expected to release the iPhone 12s series in September 2021. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.