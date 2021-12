Galaxy Z Fold & Sliding smartphone met Samsung S Pen support Samsung patenteert uittrekbare smartphone. Het scherm kan gevouwen worden om de positie te veranderen. Met virtueel keyboard en S Pen compatibiliteit.

Toon pagina inhoud

Met regelmaat legt Samsung patenten vast voor smartphone modellen met een flexibel scherm. Sommige zijn opvouwbaar, zoals de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Andere zijn uittrekbaar, zoals de Slideable die Samsung Display eerder dit jaar toonde. Eerder deze week rapporteerde LetsGoDigital nog over een dual slide smartphone van Samsung, ook kwam er onlangs een Galaxy Z Fold & Slide aan bod. De engineers bij Samsung houden er veel creatieve ideeën op na. Uiteraard zullen niet al deze modellen op de markt verschijnen. Alleen die modellen die de beste gebruikerservaring bieden zullen worden uitgebracht.

Gisteren heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant opnieuw een patent toegewezen gekregen voor een unieke sliding smartphone waarbij de schermpositie vastgezet kan worden. Zodoende ontstaat er een zeer veelzijdig device die zowel als smartphone, tablet als compacte laptop ingezet kan worden.

Samsung sliding smartphone met vouwbaar scherm

Op 10 juni 2021 heeft Samsung Electronics een octrooi ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Office) voor een ‘Electronic device capable of folding and sliding operations’. De 83-pagina tellende documentatie werd op 16 december 2021 gepubliceerd.

In de meest compacte stand oogt de gepatenteerde Samsung smartphone als een regulier toestel. Het betreft een stijlvolle smartphone met een grote screen-to-body ratio. Aan de boven- en onderzijde is een zeer smalle framerand zichtbaar. Aan de linkerzijde is het scherm afgerond, dit in tegenstelling tot de rechterzijde.

De gebruiker kan het schermoppervlak eenvoudig vergroten, waarna het extra schermoppervlak vanuit de linkerzijde bij het voorzijde wordt getrokken. Zodoende wordt het scherm naar rechts toe verlengt – zoals we ook zagen bij de Slideable die Samsung Display eerder dit jaar demonstreerde.

Er is echter een belangrijk verschil te constateren, want ditmaal heeft Samsung intern een extra scharnier aangebracht, waardoor het uitgetrokken schermoppervlak gebogen kan worden in de gewenste positie. Het scherm kan in vier standen vastgezet worden.

Het scherm kan plat gebruikt worden, waardoor de gebruiker een tablet-formaat display tot z’n beschikking krijgt (stand 1). Daarnaast kan het extra displaydeel naar boven gevouwen worden (stand 2, 3 en 4), waardoor het device als compacte notebook gebruikt kan worden. Net als bij een laptop kan de gebruiker bepalen welke stand gewenst is, aan de hand van het gebruik en invallend licht.

Samsung Galaxy Z Fold en Sliding smartphone met S Pen support

De gebruikersinterface wordt automatisch aangepast, naargelang de gebruiker het toestel in gebruik heeft. Zo kan het onderste displaydeel dienst doen voor het weergeven van een virtueel keyboard. Op het bovenste schermdeel wordt dan de getypte tekst weergegeven. Verschillende voorbeelden worden weergegeven in bovenstaande patentafbeeldingen. In de documentatie staat tevens vermeld dat deze Samsung telefoon bedient kan worden met een stylus pen.

Samsung heeft met de Galaxy Z Fold 3 reeds bewezen dat het bedrijf in staat is om een S Pen te ontwerpen die compatibel is met een flexibel scherm. Door styluspen support toe te voegen kan de gebruiker extra productief en veelzijdig te werk gaan, zeker doordat je het apparaat ook in meerdere standen kunt vastzetten. Hierdoor wordt het ook voor de zakelijke gebruiker een interessant apparaat.

Qua behuizing heeft de gepatenteerde Samsung telefoon veel weg van de Galaxy Z Slide rollable smartphone waar LetsGoDigital in augustus dit jaar een serie product renders van publiceerde. Ditmaal ligt de focus echter duidelijk op de verschillende standen waarin het flexibele scherm gevouwen kan worden.

In de patentdocumentatie wordt ook aandacht besteed aan het camerasysteem. Voor de front-camera wordt gekozen voor een under-display camera (UDC). Deze nieuwe selfiecamera technologie is reeds beschikbaar op de halverwege dit jaar uitgebrachte Galaxy Z Fold 3. Bij het gepatenteerde toestel wordt de UDC in de uiterste rechter bovenhoek geplaatst. Zodoende blijft deze ook bruikbaar als je het flexibele scherm rechtop zet. Handig tijdens het gamen of om een videogesprek te voeren.

Uiteraard zal er ook een camerasysteem op de achterzijde worden geplaatst. Deze zal bestaan uit meerdere camera lenzen en beeldsensoren, zo staat in de uitgebreide omschrijving vermeld. Het is een erg veelzijdig device, mede door de mogelijkheid het scherm naar wens vast te kunnen zetten. Ook de S Pen support maakt dat je erg productief te werk kunt gaan op dit mobiele apparaat.

Onduidelijk blijft wanneer Samsung haar eerste sliding smartphone zal introduceren. Online wordt er al geruime tijd over gesproken dat 2022 het jaar moet worden waarin Samsung haar eerste uittrekbare smartphone zal presenteren. In mei dit jaar legde de Zuid-Koreaanse fabrikant al twee bijbehorende trademark aanvragen vast, voor Galaxy Z Slide en Galaxy Z Roll.

Steeds meer gerenommeerde telefoonfabrikanten betreden de markt van foldables. Denk aan de eerder deze week geïntroduceerde Oppo Find N. Concurrent Huawei zal komende week haar eerste clamshell vouwtelefoon introduceren, de Huawei P50 Pocket – die naast de Mate X2 gevoerd wordt. Xiaomi lanceerde dit jaar eveneens haar eerste opvouwbare smartphone, de Xiaomi Mi Mix Fold. Ook Lenovo (Motorola) heeft met de Moto Razr serie inmiddels verschillende opvouwbare modellen uitgebracht.

Hoewel veruit de meeste van deze telefoonmodellen vooralsnog uitsluitend verkrijgbaar zijn in China, ligt het in de lijn der verwachtingen dat hier in 2022 verandering in zal komen. Als Samsung haar dominante positie in de foldable smartphone markt wil behouden zal het nieuwe innovaties moeten blijven tonen – naast de jaarlijkse updates van de Galaxy Z Fold en Galaxy Z Flip serie.

Download official documentation: Samsung Galaxy Z Fold en Sliding smartphone.