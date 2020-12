Apple Car een revolutionaire elektrische auto Consumenten elektronica fabrikant Apple richt haar pijlen op de auto-industrie en is voornemens om in 2025 de revolutionaire Apple Car uit te brengen.

Het Amerikaanse Apple heeft meermaals voor een revolutie gezorgd binnen de tech-branche, denk aan de bekende Mac computers, de iPod muziekspeler en natuurlijk de Apple iPhone, ’s werelds eerste smartphone werd in 2007 uitgebracht. Ondertussen houdt Apple zich op de achtergrond al geruime tijd bezig met een geheel nieuwe en andere innovatie; een zelfrijdende elektrische auto genaamd de Apple Car.

De Apple Car is al sinds 2014 in ontwikkeling, onder codenaam ‘Project Titan’. Hoewel de Amerikaanse producent in de tussentijd meermaals te maken heeft gehad met tegenslagen die de ontwikkeling hebben vertraagd, lijkt de Apple Car intussen steeds concretere vormen aan te nemen.

Eén van de belangrijkste kenmerken wordt de revolutionaire batterij. Door gebruik te maken van een monocel-ontwerp, waarbij de batterijcellen afzonderlijk worden geladen, moet het mogelijk worden om een aanzienlijk grotere actieradius te bereiken dan het geval is bij de huidige elektrische auto’s. Een bijkomend voordeel is de kostprijs van deze accu, die velen malen lager zou zijn dan die van de huidige batterijen.

De Nederlandse designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, maakt met regelmaat concepten van toekomstige smartphones. Ditmaal heeft Jermaine echter de revolutionaire Apple Car in beeld gebracht, de 3D renders in deze publicatie en onderstaande video zijn door hem ontworpen. Het idee achter deze concept wagen is dat de bestuurder en de passagiers relatief veel zicht hebben, wat de veiligheid ten goede komt.

Ontwikkeling van de zelfrijdende Apple auto

In april 2017 heeft Apple voor het eerst publiekelijk kenbaar gemaakt toekomst te zien in zelfrijdende auto’s. Het was Apple topman Tim Cook die in een interview te kennen gaf dat Apple zich richt op autonoom rijden. ‘Eén van de focuspunten van autonoom rijden is zelfrijdende auto’s, die wij als moeder van alle AI projecten beschouwen,’ zo meldde Tim Cook destijds.

Deze uitspraak kwam overigens niet helemaal uit de lucht vallen, want voor die tijd gingen er al geruchten de ronde over een Apple iCar. Eerder dat jaar kreeg Apple namelijk toestemming van de Amerikaanse staat Californië om met een zelfrijdende auto op de publieke wegen te mogen rijden. Voor diegene die niet bekend zijn met de topografie van Amerika; het hoofdkwartier van Apple is gevestigd Cupertino, Silicon Valley, dat binnen de staat Californië valt.

Apple-fans en autospotters hebben vervolgens verschillende Lexus SUV’s gespot met uitgebreide software installatiesystemen van Apple. Vanzelfsprekend riep dit een hoop vragen op, waardoor Tim Cook zich soort van genoodzaakt voelde om hier enkele woorden aan te spenderen tijdens het interview met Bloomberg.

In de tussentijd heeft Apple tal van medewerkers van Tesla overgenomen, om zo de benodigde kennis in huis te halen om elektrische en zelfrijdende auto’s te ontwikkelen. De CEO van Tesla, Elon Musk meldde in één van zijn interviews dat het om pakweg 1000 medewerkers zou gaan – waarvan er ondertussen overigens al enkele honderden het veld hebben geruimd. ‘Als je het niet bij Tesla kunt maken, kun je altijd nog bij Apple aan het werk’, zo sneerde hij enige tijd daarvoor op internet.

Sinds halverwege 2018 wordt het mysterieuze Apple Car project geleid door Doug Field, in samenwerking met hardware-ingenieur Bob Mansfield. Dhr. Field was reeds bekend met Apple, in het verleden heeft hij geholpen met de ontwikkeling van Mac computers. Vervolgens is Field vijf jaar werkzaam geweest bij Tesla, waar hij verantwoordelijk was voor de engineering en productie van verschillende Tesla auto’s.

Afgelopen jaar werd bekend dat Apple de startup Drive.ai heeft overgenomen, dat zich eveneens richt op autonoom rijden. Vervolgens bleef het lange tijd stil rondom de ontwikkeling van Apple’s eigen auto. Wel vroeg het bedrijf diverse patenten en trademarks aan die betrekking hebben op de auto-industrie. Ook werd Apple CarPlay verder door ontwikkelt, hiervoor werden tevens nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gesloten met vooraanstaande autofabrikanten – waaronder Europa’s meest populaire automerken, zoals Audi, BMW, Ford, Kia, Mercedes, Peugeot, Renault, Volkswagen en Volvo.

Door de vele tegenslagen waar Apple mee te maken heeft gehad, zou het bedrijf in de tussentijd hebben overwogen om zich uitsluitend te focussen op de software. Voor de hardware – de auto zelf – zou het bedrijf een samenwerking aan willen gaan met een gerenommeerde autofabrikant. Het lijkt echter uitgesloten dat Apple dit deel uit handen wil geven.

Begin deze week werd er vanuit het niets nieuwe informatie bekend omtrent de Apple iCar. Taiwanese media meldde dat de Taiwanese toeleveringsketen van Apple het druk heeft met het verwerken van de vele bestellingen die Apple heeft geplaatst. Hoewel het initieel de bedoeling was om de Apple Car in 2024 gereed te hebben voor productie, zou de toeleveringsketen zich momenteel voorbereiden om de Apple Car in september volgend jaar al naar de markt te brengen – minstens twee jaar eerder dan aanvankelijk gepland.

Apple Car verschijnt in 2024 / 2025

Enkele uren later zette Reuters echter een publicatie online waarin gesteld wordt dat de zelfrijdende Apple Car nog wel gewoon gepland staat voor productie in 2024. Het zou gaan om een personenauto – dit in tegenstelling tot rivaal Waymo, onderdeel van Alphabet (het moederbedrijf van Google), die robotaxi’s bouwen om passagiers te vervoeren via een zelfrijdende dienst.

Nadat Doug Field in 2018 is aangetreden lijken de ontwikkelingen zich in een sneltreinvaart te voltooien. Zo zou Apple inmiddels een nieuwe batterij hebben ontworpen die goedkoper is om te produceren en vermoedelijk ook een betere actieradius biedt dan de accu’s die momenteel in elektrische voertuigen gebruikt worden. Optioneel gaat het om een Lithium-ijzerfosfaat (LFP) batterij, die minder snel oververhit raakt en dus veiliger is dan andere soort Lithium-Ion batterijen. Apple zelf heeft nog geen reactie gegeven op de nieuwe ontwikkelingen.

Het is nog onbekend welke productiepartner de wagen van Apple moet gaan assembleren. Ten slotte is het ontwikkelen en produceren van een auto iets heel anders dan het ontwikkelen van een Mac computer of een iPhone. Apple zou daarom de samenwerking hebben gezocht met diverse externe partijen. Daar komt bij dat de huidige pandemie voor vertraging lijkt te zorgen, waardoor het niet wordt uitgesloten dat de productie pas in 2025 van start zal gaan.

Vanzelfsprekend zal de Apple auto over alle moderne technologieën beschikken die ook in de huidige Apple producten te vinden zijn – denk aan naadloze connectiviteit met de iPhone, maar ook de LiDAR sensor (Light Detection And Ranging) die eerder dit jaar haar intrede maakte in verschillende Apple producten -zoals de iPhone 12 Pro (Max) en de Apple iPad Pro 2020– zal in het voertuig terug te vinden zijn. Al dan niet in aangepaste vorm. Met behulp van een LiDAR scanner kan een 3D beeld van de weg verkregen worden, mogelijk wil Apple gebruik maken van meerdere LiDAR sensoren om verschillende afstanden te kunnen scannen, zo meldde Reuters.

Na de Mac, de iPod en de iPhone moet de Apple Car het volgende revolutionaire product worden van de Amerikaanse producent. Desalniettemin zal het nog een hele opgave worden om een levensvatbare assemblagefabriek op te zetten. Tenslotte gaat het om enorme volumes, die voor een nieuwkomer als Apple niet eenvoudig te realiseren zal zijn. Daar komt bij dat Apple gewend is om met hogere marges te werken dan de meeste autofabrikanten hanteren. Zodoende staan Apple-investeerders niet direct te juichen bij Project Titan. Zo meldde Hal Eddins, hoofdeconoom van Apple-aandeelhouder Capital Investment Counsel aan Reuters: ‘Ik zie nog steeds niet waarom de automarkt interessant is, maar misschien ziet Apple iets wat ik niet zie’.

De uitgebreide publicatie van Reuters werd ook opgepikt door Elon Musk, CEO van Tesla, die vind het een ‘vreemd verhaal, als het klopt’. In een tweet stelt de CEO verder dat Tesla al ijzerfosfaat gebruikt voor middenklasse auto’s van het merk. Daarnaast meldt Musk dat een monocel elektrochemisch onmogelijk is, vanwege de maximale spanning, die 100x te laag zou zijn. Misschien bedoelen ze dat de cellen aan elkaar verbonden zijn, zoals onze structurele batterij pack, zo vervolgt Musk z’n tweet.

Vervolgens liet Elon Musk via hetzelfde social media kanaal weten dat hij in de donkere dagen van het Model 3 programma contact heeft gezocht met Tim Cook om de mogelijkheden te bespreken om Tesla te verkopen aan Apple, voor 1/10de van de huidige waarde. Tim Cook zou echter niet op zijn voorstel zijn ingegaan.

Met de ‘donkere dagen’ refereert Musk vermoedelijk aan de productieproblemen die Tesla heeft ervaren, het productieproces was te ver geautomatiseerd, bovendien kreeg Tesla te maken met een sterk groeiende vraag, waar het productieproces simpelweg niet op berekend was. Dit euvel speelde zich af rond dezelfde periode dat Doug Field Tesla verliet en onderdak vond bij Apple.

De beurswaarde van Tesla is dit jaar gigantisch gestegen, inmiddels is Tesla meer dan 500 miljard dollar waard. Door de tijd heen heeft de waarde echter sterk gefluctueerd, halverwege 2018 lag dit bedrag op zo’n 50 miljard.

De twitterberichten van Elon Musk is ook de Britse media niet ontgaan. Een dag later werd er in Financial Times gemeld dat het bericht van Musk inderdaad klopt. Zowel Apple als Tesla hebben echter geen reactie willen geven aan het zakelijke dagblad. Ook The Wall Street Journal reageerde op de commotie. Een niet nader genoemde bron zou het verhaal bevestigd hebben tegen het internationale dagblad.

Ten slotte maakte Bloomberg eerder deze maand bekend dat het team van Doug Field inmiddels onder toezicht valt van John Giannandrea, een oud Google medewerker die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning. Bob Mansfield is in de tussentijd met pensioen gegaan, Giannandrea zal zijn taak nu overnemen en zijn bevindingen rechtstreeks terugkoppelen aan Tim Cook.

Al met al is het niet uit te sluiten dat Apple haar geavanceerde besturingssysteem en nieuwe batterij technologie in eerste instantie onder licentie zal vrijgeven aan een gerenommeerde autofabrikant. In het verleden gingen er al verhalen de ronde dat BMW en Daimler een verdere samenwerking met Apple hebben afgebroken. Deze potentiële samenwerking had eveneens betrekking op het fabriceren van een elektrische auto. De twee Duitse autofabrikanten hechten echter veel waarde aan de bescherming van privégegevens, zoals ook in de Duitse wet bepaald is. Hier zouden de gesprekken dan ook op gestrand zijn.

In de tussentijd zou Apple zich hebben gewend tot het Canadees-Oostenrijkse bedrijf Magna, die vaker auto’s heeft ontwikkelt voor andere fabrikanten – waaronder de Audi TT en de Peugeot RCZ. Beide bedrijven hebben hier echter nooit een officiële reactie op willen geven.

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer Apple haar geheime project aan de wereld zal onthullen. Naarmate de ontwikkelingen rondom de Apple Car vorderen, zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden.