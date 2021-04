Tesla Model S Limited Edition met bijpassende iPhone Caviar heeft een ultra-luxe gouden Tesla Model S (Plaid) concept auto ontworpen, met twee bijpassende iPhone 12 Pro Limited Edition smartphones.

Toon pagina inhoud

Caviar Luxury Atelier staat erom bekend luxe en exclusieve smartphones en accessoires te vervaardigen. Als basis worden doorgaans de nieuwste Apple iPhone en/of Samsung Galaxy modellen gebruikt. Ditmaal heeft Caviar een tweetal nieuwe iPhone 12 Pro Limited Edition modellen ontworpen, die geïnspireerd zijn op de Tesla Model S elektrische auto. Om het gevoel van luxe en exclusiviteit verder te versterken heeft Caviar ook een gouden Tesla Model S concept gecreëerd. Het is de eerste auto die het merk onderhanden neemt.

iPhone 12 Pro Tesla Limited Edition smartphone

Om te beginnen met de iPhone 12 Pro. De nieuwe collectie van Caviar bestaat uit twee modellen, een zwart en een goud model. De achterzijde van de smartphones zijn vervaardigd van gehard titanium, dat wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaartindustrie. Het design is verder verrijkt met een zwarte en gouden PVD-coating, waarbij de contouren van de Tesla Model S duidelijk in het ontwerp zijn terug te vinden.

Uiteraard is ook het kenmerkende kroontje van Caviar in het design verwerkt. Beide iPhone 12 Pro modellen komen in een gelimiteerde oplage van 99 stuks. De kosten voor deze exclusieve smartphone beginnen bij $6.150 USD, hiervoor ontvang je de zwarte iPhone 12 Pro 128GB. Voor het gouden model beginnen de prijzen bij $6.600 USD. Klanten kunnen ook kiezen voor de iPhone 12 Pro Max. Beide varianten worden in drie geheugenconfiguraties aangeboden: 128GB, 256GB en 512GB.

Gouden Tesla Model S elektrische auto

De bijzonder vormgegeven smartphones van Caviar kunnen al rekenen op veel bekijks, maar met de Tesla Model S concept auto doet het bedrijf er nog een schepje bovenop. De luxe high-tech auto die Caviar heeft ontworpen heeft een zwarte glazende uitstraling, gecombineerd met rijke gouden accenten. Het is een bijzonder opvallende verschijning – een schitterende showwagen voor The Walk boulevard in Dubai Marine.

De radiatorgrille, elementen van de achter- en voorbumpers, zijschorten, schijven en achteruitkijkspiegels zijn bedekt met 24-karaats goud van de hoogste standaard in de Double Electroplated-techniek. Een opvallend designdetail is de Caviar Gold-kroon op de motorkap en achterbumper. Tenslotte wordt er onder het rechter achterlicht van deze Tesla Limited Edition een bordje geplaatst met een uniek nummer: ‘01/99’.

De gouden Tesla Model S (Plaid) komt in een gelimiteerde oplage van 99 stuks. Deze uniek gepimpte elektrische auto is te bestellen voor $ 299.000 USD. Ter vergelijking, het model van Elon Musk kost ongeveer $ 140.000 USD.



Tesla Limited Edition concept auto van Caviar