LG Conniro infotainment systeem voor de auto op CES 2020 Tijdens de CES beurs in Amerika zal LG Electronics samen met Qualcomm een nieuw webOS Auto infotainment platform introduceren, genaamd Conniro.

Eind oktober bracht LG Electronics een persbericht uit waarin werd aangekondigd dat LG de handen ineen heeft geslagen met Qualcomm om een vernieuwend in-vehicle infotainment systeem voor de automotive industrie te ontwikkelen. LG’s webOS Auto is een op Linux-gebaseerd open-source infotainment platform waarbij gebruik wordt gemaakt van de Qualcomm Snapdragon Automotive Development Platform (ADP), om innovatieve entertainment- en veiligheidsfuncties in de nieuwe generatie connencted cars te integreren.

Uiteraard zal de ontwikkelingen van het 5G netwerk hier een cruciale rol in gaan spelen. De gezamenlijk ontworpen webOS Auto zal op CES 2020 tentoongesteld worden aan het publiek. Een dag voor aanvang van de technologie beurs zal LG een keynote speech houden waarin gesproken wordt over ‘The Future of Connected Cars and webOS Auto’.

LG Conniro infotainment systeem voor auto’s

LetsGoDigital kan vast melden dat het nieuwe infotainment systeem waarschijnlijk de naam Conniro krijgt. Voor deze benaming heeft LG Electronics op 20 december 2019 een trademark aangevraagd bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) en de USPTO (United States Patent and Trademark Office). De trademarkaanvraag is gecategoriseerd als Class 9 / 35 / 42 met een uitgebreide omschrijving, waaronder:

LG Conniro description: computer interface for automobiles; human-machine computer interface for cars; interface apparatus for connecting terminal for wireless phones to monitors in cars; speech recognition software; computer hardware for driver assistance systems; electronic driver-interface displays for automobiles; in-car monitoring computer software; augmented reality software for automobiles; software for computers / tablets / smartphones / mobile phones / telematics terminals with personal driving assistance function / forward collision warning function / lane departure warning function / vehicle tracking function; development of control software for electrical vehicle; safety technology services relating to land vehicle equipment; software as a service [SaaS] for sending, receiving and viewing texts, emails, data, information, audio signals, video signals on smartphones / tablet computers; SaaS for driver assistance systems; Providing platform as a service to be used for development of in-car infotainment system, including frameworks, infrastructure setup, verification and testing as well as vendor specific features.

Connected cars hebben de toekomst. Steeds meer elektronicaproducten worden met elkaar verbonden, zo kunnen we inmiddels tal van producten bedienen met onze smartphone. De tijd is aangebroken dat er ook een naadloze integratie zal gaan plaatsvinden tussen onze mobiele apparaten en auto’s.

Vanzelfsprekend zal de rijveiligheid een issue blijven waar fabrikanten rekening mee dienen te houden – mede door de strenge wetgeving in tal van landen. Ten slotte mag de technologie ons niet afleiden tijdens het rijden. Aan de andere kant heeft technologie ons natuurlijk al ontzettend veel gebracht, ook in de auto. Denk alleen al aan de vele veiligheidsfuncties die inmiddels in onze auto’s zijn terug te vinden.

Het Linux WebOS platform wordt al gebruikt voor smart TVs, IoT en andere smart apparaten van LG. Het platform is gebaseerd op het Palm webOS, dat in 2010 werd opgekocht door HP. Drie jaar later heeft de Koreaanse fabrikant het open-source platform overgenomen van HP, waar het inmiddels al verscheidene jaren dankbaar gebruik van maakt.

LG persconferentie op CES 2020

CES 2020 gaat op 7 januari van start in Las Vegas (Nevada), US. LG behoort tot de eerste fabrikanten die een persconferentie heeft ingepland. Op 6 januari om 17:00 Nederlandse tijd zal het bedrijf de laatste ontwikkelingen onthullen aan de pers. Hier zal niet alleen gesproken worden over de automotive industrie, de elektronicafabrikant zal ook nieuwe 4K en 8K TV’s onthullen, evenals nieuwe gaming monitoren.

Bekijk hier de Amerikaanse trademark voor LG Conniro en de Europese trademark voor Conniro.