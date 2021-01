LG wireless charging case voor smartphone en oordopjes LG patenteert draadloze oplaadcase voor de telefoon en oordopjes met een UV sterilisatie functie, om de producten grondig te reinigen en desinfecteren.

Toon pagina inhoud

Het coronavirus (COVID-19) heeft niet alleen in Nederland, maar wereldwijd grote gevolgen voor de manier waarop mensen leven en werken. Anti-bacteriële sprays zijn nog nooit zo veelvuldig gebruikt als nu. Sommige fabrikanten spelen hier handig op in, zo bracht Samsung halverwege 2020 al een UV Sterilizer op de markt met een ingebouwde draadloze oplader, om je smartphone te ontsmetten en tegelijkertijd op te kunnen laden.

Ook LG Electronics heeft zo’n UV telefoon reiniger ontwikkelt. In juli liet Max Weinbach via een tweet weten de LG Velvet te hebben ontvangen van USA Mobile. In de verpakking van het review exemplaar zat ook een UV sterilizer inbegrepen. Toch is deze desinfectie case met oplaadfunctie nooit op de markt verschenen.

LG draadloze oplader met UV Sterilizer

In de tussentijd heeft LG Electronics een patent aangevraagd voor een draadloze oplader voor de telefoon en oordopjes met een UV sterilisatie functie. De documentatie, bestaande uit 13 product schetsen en een korte omschrijving, werd op 1 januari 2021 vrijgegeven door The Hague International Design System, onderdeel van WIPO (World Intellectual Property Office).

Het is een vrij grote, platte cassette. Het formaat is ongeveer twee keer zo groot als een smartphone. Niet direct zeer geschikt om met je mee te dragen dus, tenzij je een grote handtas bij je hebt. Wanneer je de case openklapt is er een uitsparing gemaakt waar de telefoon ingelegd kan worden. Daarnaast is een ronde oplaad pad aangebracht om ook je wireless oordopjes op te kunnen laden. LG heeft er een soort van beauty case van gemaakt, door ook een grote spiegel te integreren.

Vermoedelijk kiest LG voor een magnetische sluiting, waardoor de case luchtdicht afgesloten kan worden. Er is in ieder geval geen klipje over ander sluitingsmechanisme zichtbaar. Zodra de wireless charging case is gesloten begint het reinigingsproces. Details hieromtrent ontbreken helaas uit de summiere beschrijving.

Bij de UV Sterilizer van Samsung wordt de smartphone in 10 minuten tijd volledig gereinigd en gedesinfecteerd. Mogelijk dat het apparaat van LG vergelijkbaar werkt. De case van Samsung heeft overigens nog wel een groot voordeel -afgezien van de compactere vormgeving. Doordat Samsung er niet voor heeft gekozen om een inkeping te maken waar de telefoon precies inpast kun je ook andere producten in de case stoppen om deze te reinigen. Denk bijvoorbeeld aan je bril. De oplaadcase van LG is echter zodanig vormgegeven dat je er alleen een telefoon en oordopjes in passen.

Het blijft vooralsnog onduidelijk of en wanneer LG een UV Sterilizer wil uitbrengen. De UV desinfectiedoos van Samsung, ook wel de Samsung ITFIT genoemd, is verkrijgbaar voor € 35. Er zijn overigens ook andere merken die een UV Sterilisator met wireless oplaadfunctie hebben uitgebracht. Wel zijn dit veelal minder bekende merken, waardoor het raadzaam is om eerst wat product reviews te raadplegen om zodoende meer over de ervaring van anderen te weten te komen voordat je besluit welke case de beste koop biedt.

Daarnaast zijn er tal van anti-bacteriële sprays verkrijgbaar, die ook bruikbaar zijn voor je elektronische producten. Denk bijvoorbeeld aan PanzerGlass, bekend van de screen protectors. PanzerGlass heeft ook een Twice A Day spray in het assortiment, dat werkt op basis van water en actieve ingrediënten en maar liefst 99,99% van alle bacteriëen doodt. Wij hebben deze spray afgelopen jaar zelf kunnen testen en waren zeer tevreden over de resultaten.

Bekijk hier het patent van de LG wireless charging case with UV Sterilizer.