Telefoon schoonmaken met de UV Sterilizer van Samsung Samsung brengt UV-sterilizer met ingebouwde draadloze oplader uit voor het ontsmetten van je smartphone en tal van andere veelgebruikte producten.

De afgelopen maanden hebben wereldwijd in het teken gestaan van de corona pandemie. Nog nooit is persoonlijke hygiëne zo belangrijk geweest. Door regelmatig je handen te ontsmetten kun je de verspreiding van bacteriën en ziektekiemen tegengaan. Maar het coronavirus kan ook op producten zitten, denk bijvoorbeeld aan je smartphone die je vaak met je meedraagt en overal komt waar jij ook komt. Toch wordt de gemiddelde smartphone maar weinig schoongemaakt. Samsung komt nu met een oplossing, de UV Sterilizer.

De Samsung UV Sterilizer is geschikt voor je smartphone, maar bijvoorbeeld ook voor je oordopjes of je smartwatch. Ook niet elektronica producten kunnen met dit apparaatje gereinigd worden, zoals je bril of een mondkapje. Feitelijk kunnen alle compacte producten die je dagelijks gebruikt gedesinfecteerd worden. Vanzelfsprekend kun je ook Samsung’s nieuwste topmodellen schoonmaken en desinfecteren, zelfs de relatief grote 6,9-inch Galaxy S20 Ultra past erin. Hetzelfde geldt voor de komende maand verwachte Galaxy Note 20 serie.

Maakt je telefoon schoon en doodt 99% van alle bacteriën

De UV-sterilizer is getest door de twee onafhankelijke testinstituten Intertek en SGS. Uit het testen is gebleken dat het apparaat van Samsung tot 99% van de bacteriën en ziektekiemen doodt, waaronder E. coli, Staphylococcus aureus en Candida albicans. De UV-sterilizer is zo ontworpen dat je de meeste producten die je dagelijks gebruikt er snel en efficiënt mee desinfecteert. Daarmee wordt een mogelijke besmetting van corona effectief tegengegaan.

Door je smartphone of bril er 10 minuten in te leggen wordt deze automatisch gereinigd en gedesinfecteerd. De gladde magnetische behuizing zorgt ervoor dat het apparaat luchtdicht wordt afgesloten. Zoals je van Samsung mag verwachten is er ook gekozen voor een degelijk scharnier en een kwalitatieve rubberen sluiting, waardoor je de UV Sterilizer zonder problemen veelvuldig kunt gebruiken. De dubbele UV-lampen in de Samsung UV Sterilizer steriliseren zowel de boven- als de onderkant van de voorwerpen die je erin legt. Het is dus niet nodig om je smartphone of bril tussentijds om te draaien.

Telefoon desinfecteren met de UV Sterilizer

Aan de voorzijde van de UV Sterilizer zit een knop waarmee je het apparaat aan- of uitschakelt. Wordt het device niet langer gebruikt, dan zal deze na 10 minuten automatisch uitschakelen. Dankzij de compacte vormgeving en het lichte gewicht kun je het apparaatje eenvoudig met je meenemen. Ook kun je het device neerzetten waar je maar wilt. Omdat de UV-sterilizer zichzelf tijdens het schoonmaken tegelijkertijd draadloos kan opladen, is het apparaat altijd gedesinfecteerd en klaar voor gebruik als je het nodig hebt.

De Samsung Sterilizer ondersteunt Qi Wireless Charging. Zo kun je jouw smartphone inzetten om de UV Sterilizer van stroom te voorzien. Dit geldt overigens niet alleen voor Samsung smartphones, elke smartphone met ondersteuning voor Qi draadloos opladen kun je hiervoor gebruiken. Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de UV Sterilizer via een kabel van stroom te voorzien, wel zo handig voor apparaten die geen ondersteuning bieden voor draadloos opladen – zoals je bril.

De ITFIT UV-sterilizer (GP-TOU020SABWQ) is per direct verkrijgbaar in de Samsung e-store voor een adviesprijs van € 60. Het apparaatje is uitsluitend verkrijgbaar in de kleur wit en weegt 370 gram. De binnen-afmetingen zijn: 196 x 96 x 33mm.