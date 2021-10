Hoesjes voor de iPad 2021 (9e generatie) Een nieuwe iPad 2021 kopen? Overweeg dan een bijpassende cover of case aan te schaffen om de tablet optimaal te beschermen tegen krassen en stoten.

Toon pagina inhoud

Afgelopen maand heeft Apple haar nieuwe product line-up voor 2021 aangekondigd, waaronder de iPhone 13 serie en de Watch Series 7. Gelijktijdig heeft Apple ook twee nieuwe tablets geïntroduceerd, een krachtige iPad mini 2021 en een relatief goedkope iPad 2021. Laatstgenoemde tablet is uitgerust met een prachtig 10,2-inch True Tone display, een krachtige A13 Bionic chip en de nieuwste iPadOS 15 software. Met een vanaf prijs van €390 bied de iPad 2021 9e generatie een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

Mocht je een nieuwe iPad willen kopen, verdiep je dan ook eens in de bijbehorende accessoires. Zodoende kun je direct optimaal gebruik maken van je nieuwe tablet. De iPad 2021 is compatibel met de Apple Pencil 1 en het Smart Keyboard. Daarnaast zijn er tal van hoezen en cases verkrijgbaar. Alle iPad hoezen hebben één ding gemeen, ze zorgen ervoor dat je tablet minder snel kan beschadigen, waardoor je langer kunt genieten van je nieuwe device. Het is dan ook raadzaam om een hoesje te kopen.

Covers en cases voor de 9e generatie iPad 2021

Er zijn verschillende type cases en covers beschikbaar, denk bijvoorbeeld aan een backcover, een bookcase of een kinderhoesje. De meeste hoesjes beschikken over een magnetische sluiting, waardoor ze eenvoudig zijn om te vormen tot een stand, om de tablet in horizontale modus neer te kunnen zetten. Ideaal als je productief te werk wilt gaan. Ook tijdens het bekijken van een film is het erg handig als je de iPad kunt neerzetten.

Er zijn ook SmartCover hoesjes verkrijgbaar met een vakje voor de Apple Pencil. Zo kun je de stylus eenvoudig opbergen en blijft deze niet onbedoeld rondslingeren op tafel. Uiteraard zijn er ook meerdere kleuren beschikbaar, zodat je het hoesje perfect kunt afstemmen op de kleur van je iPad. Een iPad 9e generatie 2021 hoes is overigens ook te gebruiken voor de iPad 7 (2019) en de iPad 8 (2020). Apple heeft het formaat namelijk ongewijzigd.

Wil je de iPad zakelijk gebruiken, dan is de premium leren booklet cover een geschikte kandidaat. Dit hoesje is gemaakt van pu-leder en heeft een luxe en zakelijke uitstraling. Ook beschikt deze accessoire over een pashouder, om een maximum van 3 kaarten in op te bergen. Ben je werkzaam in de bouw? Dan kan een sterke stofdichte hoes uitkomst bieden.

Wordt de iPad veelvuldig gebruikt door kinderen, overweeg dan om een rugged case aan te schaffen. Er zijn verschillende shockproof kids cases beschikbaar. Deze zijn extra robuust, waardoor het geen probleem is als de tablet een keer op de grond valt. Bovendien worden de robuuste cases doorgaans voorzien van een extra grip, in de vorm van twee handvaten, zodat kinderen de tablet makkelijk kunnen optillen en verplaatsen.

Welk hoesje het meest geschikt is voor jou, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Er zijn in ieder geval ontzettend veel mogelijkheden, in elke prijsklasse en voor elk type gebruik.