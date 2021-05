Oppo Watch Free een nieuwe smartwatch met sport features Na de Oppo Watch (41mm en 46mm) is het wachten op een nieuw smartwatch model; de Oppo Watch Free. Met GPS tracker en verschillende sport functies.

Morgen wordt de Oppo Reno 6 serie aangekondigd in China. In Europa worden deze toestellen pas in september verwacht, het gaat hoogstwaarschijnlijk om vier nieuwe smartphone modellen. Mogelijkerwijs zal Oppo binnenkort ook een nieuwe smartwatch aankondigen. De Oppo Watch werd in maart vorig jaar geïntroduceerd als eerste slimme horloge van de Chinese fabrikant. Het duurde nog tot november alvorens de smartwatch ook in Nederland werd uitgebracht.

Het blijft nog even de vraag onder welke modelnaam de tweede Oppo Watch in de markt wordt gezet. Gaat het simpelweg om de Watch 2 of heeft Oppo een originelere naam in gedachte? Een nieuwe handelsmerk aanvraag kan hier mogelijk meer inzicht in verschaffen.

Oppo Watch Free smartwatch met GPS tracker

Gisteren heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een trademark aanvraag ingediend bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO) voor de naam ‘OPPO Watch Free’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 / 14, de omschrijving maakt duidelijk melding van een smartwatch.

OPPO Watch Free trademark description: smartwatches; wearable computers; GPS; wearable activity tracker; wristwatches; sports watches; watches for sporting use.

Uit de omschrijving valt af te leiden dat het om een slim horloge gaat. Daarnaast wordt er melding gemaakt van een sport horloge. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat het een dedicated sporthorloge is, je mag er in ieder geval vanuit gaan dat er meerdere sportfuncties worden ingebouwd.

Met de huidige Oppo Watch is het ook mogelijk om je hartslag te meten, trainingssessies te volgen en je slaap te monitoren. Daarnaast beschikt zowel het 41mm als 46mm model over ingebouwde GPS. Verschillen tussen beide Wear OS horloges zijn er ook, zo is alleen de grotere 46mm variant voorzien van een afgerond display. Wellicht dat Oppo bij de tweede generatie een soortgelijke differentiatie zal aanbrengen, om zowel heren als dames te kunnen bekoren.

Het is overigens niet voor het eerst dat Oppp de benaming ‘Free’ gebruikt binnen haar product line-up. Ten tijde van de Reno 3 serie werden de ‘Oppo Enco Free’ oordopjes aangekondigd, als eerste true wireless oordopjes met ruisonderdrukking van het merk.

Wanneer de Oppo Watch Free wordt uitgebracht blijft nog even afwachten. De kans is groot dat we hier de komende tijd meer over te horen krijgen. Aangezien het een Europese trademark betreft, mag je er vanuit gaan dat de nieuwe smartwatch een wereldwijde release tegemoet zal zien.

