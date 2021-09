Sony Interactive start rechtszaak tegen Huawei om Watch GT3 Sony spant rechtszaak aan tegen Huawei vanwege Watch GT smartwatch serie. Sony Interactive wil niet dat Huawei de ‘Gran Turismo’ benaming gebruikt.

Huawei heeft door de jaren heen verschillende wearables uitgebracht. Naast de reguliere line-up voert het bedrijf ook de Watch GT-serie. De benaming ‘GT’ verwijst naar de Gran Turismo raceauto’s – die bekend staan om hun hoge prestaties en luxe uitstraling. De eerste Huawei Watch GT werd uitgebracht in 2018, gevolgd door de Watch GT2 in 2019. Inmiddels zijn we twee jaar verder. Hoewel in juni dit jaar de Watch 3 serie werd aangekondigd -als eerste HarmonyOS smartwatches- is er geen nieuw GT-model geïntroduceerd.

Dat betekent echter niet dat Huawei geen nieuwe Watch GT3 in de planning heeft staan. Uit onderzoek verricht door LetsGoDigital blijkt echter dat Sony Interactive niet is gesteld op Huawei’s naamskeuze. Dit heeft geleid tot meerdere rechtszaken, die nog altijd voortduren. De aanleiding hiervoor zijn een aantal handelsmerken die Huawei in Europa heeft aangevraagd, voor toekomstige GT horloges.

Download official documents: Huawei GT3 and Huawei GT5.

Sony lijnrecht tegenover Huawei vanwege Watch GT serie

Het verhaal begon in 2015, toen Huawei Technologies een handelsmerk heeft ingediend bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO) voor de benamingen ‘GT3’ en ‘GT5’. Na het indienen van een trademark wordt deze beoordeeld, waardoor er enige tijd overheen gaat alvorens deze wordt goedgekeurd. In de tussentijd kunnen andere partijen bezwaar maken tegen het handelsmerk.

In 2016 heeft Sony Interactive voor het eerst bezwaar aangetekend, waarna het bedrijf in 2019 opnieuw in beroep is gegaan tegen de handelsmerken die Huawei heeft aangevraagd. Een opmerkelijk detail; in deze periode is zowel de Huawei Watch GT als de Watch GT2 op de markt gebracht.

De betrokken partijen zijn er onderling niet uitgekomen. In eerste instantie is Huawei in het gelijk gesteld. Sony geeft zich echter niet zomaar gewonnen. In augustus dit jaar is het bedrijf een nieuwe rechtszaak gestart – zo blijkt uit bovenstaande officiële documenten gepubliceerd door de Europese Unie. De beslissing van de vierde kamer is vernietigd, er zal nu een nieuw onderzoek volgen.

Gran Turismo is een populaire reeks racegames, ontwikkeld door Polyphony Digital en uitgebracht door Sony Interactive Entertainment voor de PlayStation spelconsoles. Komend jaar zal de release van Gran Turismo 7 plaatsvinden – vaak afgekort als GT7. De Japanse fabrikant is van mening het alleenrecht te hebben op de Gran Turismo benaming. Huawei daarentegen gelooft dat de ‘GT’ benaming niet zomaar opgeëist kan worden door Sony. De Chinese fabrikant is dan ook niet voornemens om haar Watch GT line-up zonder slag of stoot op te geven.

Huawei Watch GT3, GT5, GT8 en GT10 smartwatches

Dat heeft er begin deze week in resulteert dat de Chinese fabrikant dezelfde handelsmerken ook heeft aangevraagd in het Verenigd Koninkrijk – dat inmiddels geen onderdeel meer uitmaakt van de EU.

Op 27 september 2021 heeft Huawei Technologies een trademark ingediend bij de UK Intellectual Property Office (UK IPO) voor de modelnamen GT3, GT5, GT8 en GT10. De handelsmerken zijn gecategoriseerd als Class 9 / 14 / 35, waarbij de omschrijving verwijst naar Watches en Wearables. De aanvragen zijn nog ‘under examination’.

Huawei lijkt in ieder geval vastberaden te zijn om de Watch GT line-up tot leven te houden. Hoe deze slepende rechtszaak zal eindigen blijft vooralsnog onbekend. Vooralsnog is het echter niet ondenkbaar dat er toch nog een Watch GT3 zal worden uitgebracht. We houden het voor je in de gaten!

Download official UK IPO documentation: Huawei GT3, GT5, GT8 and GT10.