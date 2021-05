OnePlus TV met draaibare pop-up camera OnePlus ontwikkelt een smart televisie met uitschuifbare camera dat kan roteren, waardoor de gebruiker niet langer recht voor de TV hoeft te zitten.

Het Chinese OnePlus is voornamelijk bekend als smartphonefabrikant. Sinds 2019 voert het bedrijf echter ook televisies, er zijn inmiddels verschillende 4K Android TV’s uitgebracht door OnePlus. Later vandaag zal er nog een nieuw 40″ model worden uitgebracht, de OnePlus TV 40Y1. Vooralsnog zijn deze televisietoestellen alleen in India verkrijgbaar, op den duur zullen de televisietoestellen ook in Europa, Amerika en China worden afgezet, zo liet het bedrijf in het verleden reeds weten.

Onlangs werd bekend dat er ook een OnePlus webcam in de pijplijn zit, die te gebruiken zal zijn met de bestaande smart TV’s van het merk. Op de achtergrond lijkt de producent ook te werken aan een TV met een ingebouwde cameramodule.

De afgelopen periode zijn er meerdere smartphonefabrikanten geweest die de televisiemarkt hebben betreedt met een TV met pop-up camera. Denk aan zusterbedrijf Oppo, maar bijvoorbeeld ook Honor en Huawei. OnePlus lijkt echter een extra geavanceerde pop-up camera te willen integreren, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerd octrooi.

OnePlus smart TV met uitschuifbare camera dat kan draaien

Op 29 september 2020 heeft OnePlus Technology een utility patent ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO). De 19-pagina tellende documentatie getiteld ‘Camera module and electronic device’ is op 15 april 2021 gepubliceerd.

Er wordt een OnePlus TV omschreven met een centraal geplaatste pop-up camera. Wanneer de camera geactiveerd wordt komt deze automatisch uit de behuizing omhoog schuiven. Tot zo ver geen verschil ten opzichte van bestaande televisiemodellen met een uitschuifbare camera. Zo’n camera heeft echter een beperkt bereik, waardoor de gebruiker recht voor de televisie moet gaan zitten om goed in beeld te kunnen komen.

Hier heeft OnePlus wat op bedacht. De Chinese fabrikant heeft een systeem ontworpen waardoor de pop-up camera kan draaien, zowel naar links als naar rechts. De camera kan automatisch roteren met behulp van gezichtsherkenning of handmatig via de afstandsbediening. Zodoende behoudt de gebruiker veel meer bewegingsvrijheid.

Het betreft een vrij technisch en een erg gedetailleerd patent, wat erop duidt dat OnePlus deze technologie niet alleen op papier heeft uitgewerkt. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat OnePlus in de (nabije) toekomst ook een smart TV met pop-up camera uitbrengt. Temeer omdat zusterbedrijf Oppo in oktober vorig jaar ook haar eerste 4K QLED TV’s uitbracht, waarvan de TV S1 over een pop-up camera beschikt. Mogelijk dat OnePlus nog een stapje verder gaat door een roterende pop-up camera te integreren.

Bekijk hier de documentatie van de OnePlus TV met pop-up camera.