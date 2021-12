Samsung Galaxy Tab A8 10.5 specs, kleuren, prijs en release Begin 2022 introduceert Samsung de Galaxy Tab A8, een goedkope Android tablet met een 10,5” Full HD+ LCD display, vier speakers en een grote accu.

Binnenkort zal Samsung een nieuwe budget tablet aankondigen. Het gaat om de Galaxy Tab A8, als opvolger van de halverwege vorig jaar uitgebrachte Tab A7. De nieuwe tablet PC krijgt een 10,5” display. Met prijzen ver onder de €300 is dit multimedia apparaat geschikt voor het hele gezin. In september werd het design al bekend, inmiddels zijn ook de officiële persafbeeldingen van Samsung online verschenen waarop de goedkope Android tablet van alle kanten getoond wordt.

Naar mate de tijd verstrijkt worden er steeds meer details bekend omtrent deze budgetvriendelijke tablet. Vermoedelijk zal Samsung de Tab A8 eind januari 2022 officieel aankondigen.

Samsung Tab A8 tablet met 10,5” Full HD+ display

Samsung zal het nieuwe model uitgerusten met een 10,5-inch LCD display met een Full HD+ resolutie (1920×1200 pixels) en een 16:10 beeldverhouding. Dat betekent dat het nieuwe model behoorlijk wat groter wordt, het 2019/2020-model beschikt namelijk over een 8,4” display.

In China zal de tablet wordt aangedreven door de octa-core UniSOC T618 Tiger, zo meldt WinFuture. Dit is een budget SoC, gebakken volgens het 12nm procedé. Het is vooralsnog onbekend welke processor Samsung in andere werelddelen zal inzetten. Er worden in ieder geval meerdere geheugenvarianten verwacht, met keuze uit 3GB/4GB RAM en 32GB/64GB of 128GB opslaggeheugen.

Dankzij de integratie van een microSD kaartslot is het ook mogelijk om het opslaggeheugen uit te breiden, zodat je nog meer multimedia bestanden op je tablet kwijt kunt. De Galaxy Tab A8 10.5 is een 4G tablet – oftewel, het 5G mobiele internet netwerk zal niet worden ondersteunt. Uiteraard zal er ook een WiFi-only model worden uitgebracht, deze wordt uiteraard goedkoper dan het WiFi+LTE model.

Voor het maken van selfies en het voeren van videogesprekken wordt er een 5 megapixel front-camera ingebouwd. De front-camera wordt in de schermrand geplaatst, die overigens nog altijd redelijk dik is. Ook op de achterzijde van de tablet is een camera te vinden, deze herbergt een 8 megapixel beeldsensor – zonder flitser.

Verder zal Samsung de draagbare PC voorzien van vier geïntegreerde luidsprekers. De Tab zal tevens Dolby Atmos ondersteuning bieden. Daarnaast worden er meerdere microfoons ingebouwd. Ook een 3.5mm koptelefoonaansluiting lijkt niet te ontbreken, zodoende kunnen gebruikers ook bedraad naar hun favouriete muziek of film luisteren. De volumeknoppen worden aan de bovenzijde geplaatst, direct naast de aan-/uitknop. Daarnaast wordt verwacht dat het Galaxy Tab A8 10.5 2022 model wordt uitgerust met een vingerafdruksensor.

Aangaande de batterij, de nieuwe Galaxy Tab krijgt een 7,040 mAh batterij, waarmee je ongetwijfeld urenlang kunt genieten van al je multimedia content. Opladen gaat via de USB-C poort. Vermoedelijk zal de Samsung Tab A8 10,5 ondersteuning bieden voor 15W opladen.

Galaxy Tab A8 10.5 prijs & verkrijgbaarheid

Onbekend is of de nieuwe Samsung tablet op Android 11 of Android 12 zal draaien. In eerste instantie werd de Tab A8 al in oktober verwacht. Nu het apparaat pas begin 2022 wordt aangekondigd is er een kleine kans dat Samsung ervoor kiest om de A8 uit te brengen met Android 12. Net zoals het geval zal zijn bij de in januari 2022 verwachte Samsung Galaxy S21 FE. Met het updatebeleid zit je bij Samsung wel goed, zelfs de budget modellen worden voorzien van 3 jaar Android OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates.

Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat Samsung deze budgetvriendelijke tablet voor het hele gezin uitrust met verschillende handige voorgeïnstalleerde apps, zoals Samsung Kids. Ouders hebben hierbij de vrijheid om grenzen in te stellen, zoals een speeltijdlimiet en de soort content waar kinderen toegang tot hebben. Met Samsung Kids kun je naast gamen ook leren tekenen, muziek maken, designen en zelfs op een speelse manier coderen.

Verwacht wordt dat de Samsung Tab A8 voor een verkoopprijs van omstreeks €230 in de markt wordt gezet. De Android tablet verschijnt in de kleuren grijs, rose/roze en zilver. Het lijkt erop dat de nieuwe tablet eind januari 2022 officieel geïntroduceerd zal worden.

Enige tijd later wordt ook de high-end Galaxy Tab S8 serie verwacht, als opvolger van de Tab S7 serie. Het gaat om drie geavanceerde Android tablets met AMOLED display, krachtige hardware en een S Pen. Mogelijkerwijs wordt de Tab S8 vertraagd, door een recente COVID-19 uitbraak in Samsung Digital City.