Samsung Galaxy Tab A8 2021 tablet Samsung introduceert binnenkort de Galaxy Tab A8 (2021). De budget tablet met Android 11 OS krijgt een 10,4" Full HD+ display en quad-speakers.

Begin deze zomer bracht Samsung de Galaxy Tab A7 Lite en Galaxy Tab S7 FE uit, een tweetal betaalbare Android tablets ontworpen voor het hele gezin. Inmiddels wordt er online alweer gesproken over een nieuwe Samsung tablet. De Galaxy Tab A8 2021 wordt binnenkort verwacht, het gaat om de opvolger van de Tab A7 die halverwege 2020 werd uitgebracht. Qua design zal er weinig veranderen, de budget tablet behoudt redelijk dikke schermranden en ook het 10,4-inch displayformaat blijft gehandhaafd.

Eerder deze week heeft 91Mobiles verschillende renders online gezet van de verwachte Galaxy Tab. Ook deelde de website verschillende specs van het nieuwe model.

Samsung Galaxy Tab A8 tablet met 10,4” scherm

Het 10,4” scherm zal opnieuw een FHD+ resolutie bevatten. In de bovenste schermrand -bekeken vanuit landschapsmodus- wordt er een 8 megapixel front-camera geïntegreerd. Deze camera is zowel bruikbaar voor het voeren van een videogesprek als het maken van selfies.

De nieuwe Android tablet van Samsung wordt voorzien van quad-speakers, waarvan twee speakers aan de linkerzijde en twee aan de rechterzijde worden geplaatst. De nieuwe multimedia tablet biedt tevens ondersteuning voor Dolby Atmos. Ook een 3.5mm koptelefoon aansluiting zal niet ontbreken.

Verder worden de volumeknoppen aan de bovenzijde geplaatst. Ook zal de Samsung Galaxy Tab A8 worden uitgerust met een vingerafdruksensor. Kijkende naar de achterzijde, daar wordt een enkele camera geplaatst. Over de resolutie van deze camera is nog geen informatie bekend. Ten slotte wordt er een USB-C poort geïntegreerd om de tablet in combinatie met een USB-C lader op te kunnen laden.

Details omtrent de batterij zijn nog onbekend. Het voorgaande model werd voorzien van een grote 7.040 mAh batterij met ondersteuning voor 15W bedraad opladen. Een oplader zal niet standaard worden meegeleverd.

Uiteraard komt de multimedia tablet voor het hele gezin ook met verschillende handige voorgeïnstalleerde apps. Denk bijvoorbeeld aan Samsung Kids. Deze app geeft kinderen de mogelijkheid om verschillende spelletjes te spelen, terwijl ouders de mogelijkheid behouden om grenzen in te stellen – denk aan een speeltijdlimiet en de soort content waar de kinderen toegang tot krijgen. Met Samsung Kids kun je naast gamen ook leren tekenen, muziek maken, designen en zelfs op een speelse manier coderen.

Samsung Tab A8 prijs & verkrijgbaarheid

De Galaxy Tab A8 2021 wordt later dit jaar verwacht – vermoedeljik zal Samsung de tablet in oktober officieel onthullen. Er wordt zowel een WiFi-only als een WiFi + 4G LTE model verwacht. Uiteraard zal eerstgenoemde variant goedkoper zijn. Van de Tab A7 (2020) is een 32GB en een 64GB model verschenen, met microSD geheugenkaart ondersteuning. Mogelijkerwijs wordt de minimumopslagcapaciteit ditmaal verdubbeld.

Er zullen ongetwijfeld meerdere kleuren worden uitgebracht, zo is het 2020 model beschikbaar in de kleuren Grijs, Zilver en Goud. Vermoedelijk zal de nieuwe Android 11 tablet een vanaf prijs krijgen van zo’n €250.