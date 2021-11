Samsung Tab S8 mogelijk vertraagd, Galaxy S22 release niet Exclusive: Samsung Digital City in Suwon getroffen door COVID-19. Aangepaste werkomstandigheden zorgen mogelijk voor vertraging Galaxy Tab S8 release.

Wereldwijd begint het aantal coronabesmettingen weer toe te nemen, ondanks het feit dat er inmiddels al ruim 4 miljard mensen ten minste één inenting tegen COVID-19 hebben gehad. Dit zorgt voor een onzekere situatie, niet alleen bij personen, maar ook bij bedrijven. Begin deze week werd bij Samsung Korea in Suwon geconstateerd dat 11 medewerkers besmet zijn geraakt met het coronavirus, zo meldt oud-Samsung medewerker Super Roader exclusief aan LetsGoDigital.

Uiteraard heeft Samsung direct maatregelen getroffen, door de direct betrokken medewerkers in quarantaine te plaatsen. De gevolgen zullen echter groter zijn. Vanaf volgende week zal slechts 30% van de medewerkers naar kantoor mogen komen. De andere 70% zullen thuis moeten werken. Deze maatregelen zullen zes weken van kracht zijn, wat inhoudt dat Samsung hier de rest van 2021 mee te kampen krijgt.

Samsung Galaxy S22 release niet in gevaar door COVID-19 uitbraak

De uitbraak is geconstateerd in de R5 Tower, waar circa 10.000 mensen werkzaam zijn. Heel Samsung Digital City biedt plaats voor 36.000 werknemers. Op deze locatie worden Galaxy apparaten ontwikkelt en getest. Zodoende bestaat er een kans dat deze uitbraak gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van toekomstige Galaxy devices.

Super Roader meldt dat het geen effect zal hebben op de release van de Galaxy S22 smartphone serie. Desondanks is het een serieuze situatie die mogelijk wel gevolgen zal hebben voor de release van de Galaxy Tab S8. Zeker is dit echter nog niet. De komende weken zal hier ongetwijfeld meer duidelijkheid in komen, we houden je hierover op de hoogte.

De nieuwe high-end tablets van Samsung worden al enige tijd verwacht. Eerder deze maand maakte displayanalist Ross Young via Twitter bekend dat de Tab S8+ en Tab S8 Ultra halverwege januari 2022 in productie zullen gaan. Over de productieaanvang van het basismodel heeft Ross nog geen informatie. Voordat het zover is wordt er eerst nog een goedkope budget tablet verwacht. Komende maand zal de productie van de Galaxy Tab A8 2022 van start gaan.

Samsung Galaxy Tab S8 tablet serie

Vorige maand verschenen er al verschillende product renders en specs van de Samsung Galaxy Tab S8 en Galaxy Tab S8 Ultra online. Daarnaast lijkt Samsung een Plus model uit te willen brengen, als opvolger van de Galaxy Tab S7 Plus.

Het basismodel wordt naar verluidt uitgerust met een 11-inch LCD display. De Galaxy Tab S8+ wordt vermoedelijk voorzien worden van een 12,4-inch AMOLED scherm. Het Ultra model wordt het meest geavanceerde en ook het grootste model. Deze Android tablet zal hoogstwaarschijnlijk over een extra groot 14,6-inch AMOLED scherm beschikken. De Tab S8 zal worden aangedreven door de nog niet officieel aangekondigde next-gen Qualcomm Snapdragon processor.

Onderstaand is de YouTube video van Super Roader te zien waarin hij dieper ingaat op de huidige situatie van Samsung en de mogelijke gevolgen die dit zal hebben op de release van de Galaxy Tab S8. Door op het Instellingen-icoontje te klikken kun je de Engelse vertaling aanzetten.



Super Roader heeft de afgelopen periode vaker exclusieve informatie van Samsung weten te bemachtigen. Zo wist hij het design van de Galaxy S22 Ultra met water drop camera te onthullen. Ook meldde hij als eerste dat Samsung (grotendeels) afziet van de Exynos 2200 SoC voor de Galaxy S22 serie. In plaats daarvan zal de Qualcomm Snapdragon tegenhanger worden toegepast, voor alle drie de S22 modellen.