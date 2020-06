Sony livestream bekijken over de PlayStation 5 Vanavond komt Sony met een nieuws update omtrent de PlayStation 5 console. Meerdere nieuwe games verwacht. Bekijk de presentatie via deze livestream.

Sony zal vanavond om 22:00 Nederlandse tijd in een vooraf opgenomen presentatie meer nieuws onthullen over de later dit jaar verwachte PlayStation 5 game console. Sony heeft reeds laten weten dat tijdens het event verschillende nieuwe PS5 games aan bod zullen komen. Door de aanhoudende corona epidemie is ervoor gekozen om uitsluitend een digitaal evenement te organiseren dat via een livestream uitgezonden zal worden. Zodoende kan iedereen de presentatie volgen en ben je direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De live stream van het PS5 event is via onderstaande YouTube video te bekijken en zal worden uitgezonden in 1080p resolutie @ 30fps. Dit is een minder hoge resolutie dan de 4K @ 60fps resolutie die de PlayStation 5 aan kan. De getoonde gameplay beelden zullen dus ook van mindere kwaliteit zijn. Hier is noodgedwongen voor gekozen doordat de ontwikkelaars van Sony de afgelopen periode vanuit huis hebben moeten werken. Om het productieproces van de video te vereenvoudigen is zodoende gekozen voor een presentatie in Full HD resolutie. De presentatie zal ruim een uur duren, zo liet Sony weten via haar PlayStation blog.

In eerste instantie zou het event vorige week donderdag al plaatsvinden. Sony heeft echter op het laatste moment besloten om het evenement een week uit te stellen door de aanhoudende Black Lives Matter-demonstraties in Amerika. Blijkbaar wilde het bedrijf niet langer wachten, want hoewel de demonstraties nog gaande zijn zal het event ditmaal wél doorgang vinden.

Nieuwe PS5 games in ontwikkeling

11 juni 2020, vandaag is tevens de dag dat de grootste Amerikaanse gamebeurs E3 2020 van start zou gaan. Deze beurs werd eerder dit jaar afgelast vanwege het snel verspreidende coronavirus. Op deze jaarlijks terugkerende gamebeurs worden normaliter een grote hoeveelheid nieuwe game titels aangekondigd.

Aangezien zowel Sony als Microsoft eind dit jaar een volledig nieuwe spelconsole zal uitbrengen zijn ontwikkelaars de afgelopen periode dedicated bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe console games voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Hoewel E3 2020 dit jaar niet door gaat zullen game ontwikkelaars de komende periode natuurlijk wel hun nieuwe gametrailers willen tonen. Tijdens de PlayStation 5 livestream van vanavond zullen vermoedelijk alleen exclusieve PS5 games aan bod komen.

Wat gaat de PlayStation 5 spelcomputer kosten?

Of Sony tijdens de online presentatie ook meer zal onthullen over het design van de PlayStation 5 is nog onbekend. Ook over de prijs en de exacte lanceringsdatum is nog veel onduidelijk. In aanloop naar dit event nemen de speculaties hieromtrent ook weer toe. Zo verscheen eerder deze week een fake MediaMarkt productpagina online, waarop het zogenaamde design en prijs getoond werden. Niet veel later liet MediaMarkt weten hier niets te maken te hebben. Het ging duidelijk om een Photoshop afbeelding.

In de tussentijd is er nog een productpagina online verschenen, ditmaal op de Amazon UK site. Deze webpagina is inmiddels offline gehaald maar toonde een 2TB Sony PS5 dat werd aangeboden voor £599.99. Het is echter zeer de vraag of retailers op dit moment al enige informatie hebben over de verkooprijs.

Branche experts verwachten namelijk dat Sony de prijs pas zal vaststellen nadat Microsoft de adviesprijs van de Xbox Series X onthult heeft. Sony zal haar game console zo competitief mogelijk in de markt willen zetten, maar gezien de sterk verbeterde specs wordt er hoe dan ook een prijsverhoging verwacht ten opzichte van de PS4 (Pro). Vermoedelijk zal de verkoopprijs van de PS5 console met één DualSense controller uitkomen op zo’n €500. De console wordt in het najaar van 2020 verwacht, mogelijk halverwege november.