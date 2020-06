Sony gaat Playstation 5 console games aankondigen Nieuwe datum bekend voor het online PlayStation 5 event. Presentatie zal onthullende informatie bevatten over nieuwe exclusieve PS5 games.

Vorige week werd het PlayStation 5 event uitgesteld door Sony vanwege de aanhoudende onrust omtrent de Black Lives Matter-demonstraties in de Verenigde Staten. Inmiddels heeft de Japanse fabrikant een nieuwe datum vastgesteld. Lang hoeven we ook niet meer te wachten, want het nieuwe event zal exact een week later plaatsvinden dan initieel gepland. Op donderdag 11 juni om 22:00 Nederlandse tijd. Er zullen meerdere nieuwe PS5 games aan bod komen en mogelijk zal Sony ook eindelijk een glimp van de nieuwe game console tonen.

Sony deed de aankondiging via haar social media kanalen en via de PlayStation blog. Onder de slogan ‘The Future of Gaming’ zal Sony eindelijk meer details onthullen over de PS5.

Het online event zal via een live stream te volgen zijn, dat wordt uitgezonden in een resolutie van 1080p @ 30fps. Hier is bewust voor gekozen doordat de ontwikkelaars van Sony de afgelopen periode noodgedwongen massaal vanuit huis hebben moeten werken. Om de online presentatie toch mogelijk te maken is daarom gekozen voor Full HD, in plaats van 4K @ 60fps. Dit is opmerkelijk, want de uiteindelijke beeldkwaliteit van de PS5 zal dus beter zijn dan Sony komende donderdag kan laten zien.

Kijkers wordt overigens aangeraden om een koptelefoon op te zetten, zo kun je genieten van enkele ‘coole audio fragmenten’, aldus Sony. Het is al bekend dat de PlayStation 5 wordt voorzien van 3D Audio technologie dat voor een intensere geluidservaring moet gaan zorgen.

Sony vervolgt haar blog met: ‘We hebben inmiddels de technische specificaties onthuld en de nieuwe DualSense wireless controller getoond. Maar wat is een lancering zonder games? Binnenkort geven we jullie een first-look in de games die je kunt spelen na de lancering van de PlayStation 5 dit najaar. Tal van studio’s, van klein tot groot, hebben samengewerkt met Sony om tot een indrukwekkend game arsenaal te komen voor de PS5.’

De vooraf opgenomen presentatie zal iets meer dan een uur in beslag nemen en is via het YouTube en Twitch-kanaal van PlayStation te bekijken. Het is voor het eerst dat Sony zo’n belangrijk evenement uitsluitend online houdt, dit heeft natuurlijk alles te maken met de aanhoudende pandemie. Normaliter was de E3 2020 ook op donderdag 11 juni van start gegaan, deze gamebeurs werd echter eerder dit jaar al afgelast vanwege de corona uitbraak.

Onduidelijk blijft of Sony ook het ontwerp van de spelconsole zal tonen. Het is goed mogelijk dat hiervoor een later tijdstip wordt gekozen. De PlayStation blog sluit namelijk af met de tekst ‘wees gerust, na het komende event blijft er nog genoeg over om met je te delen’. Het lijkt er dus sterk op dat er ook na de presentatie van 11 juni nog enkele vraagtekens open blijven staan. Vermoedelijk zal ook de prijs en exacte lanceringsdatum op een later moment bekend worden gemaakt.

In de tussentijd heeft de Nederlandse designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, zich nog eenmaal gewaagd aan een nieuw PS5 ontwerp. Opnieuw een tweekleurig PS5 design, dit keer heeft de vormgeving echter meer gelijkenissen met de rondere PS3. Vanzelfsprekend is ook de DualSense controller terug te vinden in de volgende concept video.

Afgelopen maand toonde ontwikkelaar Epic Games al een indrukwekkende PS5 demo om de prestaties van de nieuwe Unreal Engine 5 te kunnen demonstreren. Naderhand heeft een engineer van het bedrijf in een interview laten weten verrast te zijn over de immense snelheid van de PlayStation 5 SSD.

De doorvoersnelheid van de solid-state-drive zou dubbel zo snel zijn als die van de Xbox Series X. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze waanzinnige snelheid heeft Epic Games enkele aanpassingen gemaakt aan haar nieuwe game engine.

Wat betreft de nieuwe games, eind vorig jaar maakte Sony haar eerste exclusieve PS5 game bekend; Godfall, een third-person actiegame van ontwikkelaar Counterplay Games. Sindsdien is het bedrijf erg terughoudend geweest in het delen van nieuwe info omtrent de PS5 game line-up.

Wel hebben inmiddels verschillende game ontwikkelaars bevestigd dat er nieuwe spellen in de pijplijn zitten. Zo heeft Epic Games laten weten dat er een vernieuwde Fortnite naar de PS5 komt en Ubisoft heeft Assisin’s Creed: Valhalla aangekondigd. THQ Nordic zal een remake van Gothic uitbrengen voor de PlayStation 5 en Square Enix heeft reeds onthuld dat Outriders ook rond december 2020 zal verschijnen. Ontwikkelaar Daedalics maakte vorig jaar al bekend dat The Lord of the Rings: Gollum in de maak is voor zowel de PS5 als de Xbox Series X. Zo zijn er nog een handvol games die inmiddels bevestigd zijn, afgezien van de vele verwachte games die nog niet officieel zijn aangekondigd. Denk bijvoorbeeld aan Gran Turismo 7, Horizon Zero Dawn 2 en Resident Evil 8.

Welke game titels er allemaal besproken zullen worden tijdens de online PS5 presentatie op 11 juni blijft nog een geheim. Vermoedelijk gaat het met name om exclusieve titels, die onder het nieuwe label ‘PlayStation Studios’ zullen worden uitgebracht. Lang hoeven we gelukkig niet meer te wachten, donderdag om 22:00 Nederlandse tijd gaat de live stream van start.

