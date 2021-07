Xiaomi concept smartphone met quad-curved watervalscherm Xiaomi legt patent vast voor quad-curved display smartphone met waterfall display, zonder knoppen en poorten en met een spraakmakende camera.

De Chinese smartphone fabrikant Xiaomi introduceert met regelmaat interessante telefoonmodellen. Denk bijvoorbeeld aan de innovatieve Mi Mix serie, waartoe ook de Mi Mix Fold opvouwbare smartphone behoort. Ook de high-end Mi 11 serie heeft veel interesse weten te wekken bij de Europese consument. Daarnaast toont Xiaomi bij wijlen een bijzondere concept telefoon – zoals de Mi Mix Alpha. Met dergelijke concepten wordt aangetoond hoe ver het bedrijf is met de ontwikkeling van nieuwe technologieen.

Begin dit jaar werd er een Xiaomi quad-curved concept telefoon gedemonstreerd met een 88˚ afgerond scherm en zonder poorten en fysieke knoppen. Voor dat toestel en een soortgelijk model heeft Xiaomi een patent toegewezen gekregen.

De concept smartphone die door Xiaomi is getoond, is in onderstaande afbeelding te zien (Model A). Daarnaast heeft Xiaomi een octrooi aangevraagd voor een extra geavanceerd model, waarbij het scherm ook in de vier hoeken helemaal doorloopt (Model B). Op dit model zullen we dieper ingaan.

Xiaomi smartphone met under panel camera en waterfall display

Het was begin 2021 toen Beijing Xiaomi Mobile Software het designpatent heeft ingediend bij de China National Intellectual Property Administration. De futuristische telefoon is ontworpen door designer Zhao Ming. De documentatie werd op 6 juli 2021 gepubliceerd en bevat 8 productschetsen, waarop de gepatenteerde mobiele telefoon van alle kanten getoond wordt.

Onderstaand is het extra geavanceerde ontwerp zichtbaar, waarbij het scherm ook in de hoeken doorloopt. Hoewel dit ontwerp er beduidend stijlvoller uitziet zal het technisch veel moeilijker zijn om zo’n quad-curved ontwerp te creëren. Probeer maar eens een stukje papier op zo’n manier te vouwen, dat is bijna onmogelijk.

Het is dan ook niet voor niets dat er bij de concept telefoon van Xiaomi in de vier hoeken van het scherm een klein frame zichtbaar was. Voor diegene die nu denken aan de Mi Mix Alpha met wrap-around display – bij dat model was zowel de boven- als onderzijde voorzien van een frame, waardoor ook daar het scherm niet doorliep in de hoeken.

Toch blijkt uit dit patent dat Xiaomi wel degelijk wil proberen om zo’n smartphone scherm toe te passen. Xiaomi is overigens niet de enige fabrikant die deze mogelijkheden onderzoekt, ook Samsung heeft in het verleden al eens een patent aangevraagd voor een smartphone met 3D scherm dat aan vier zijdes was afgerond.

De gehele voorzijde van deze Xiaomi smartphone bestaat uit schermoppervlak. Het betreft een zogenaamd waterfall display, met sterk afgeronde hoeken. Er zijn geen randen of inkepingen zichtbaar – ook niet voor de camera. Het afgeronde scherm loopt door tot aan een groot deel van de zijkant van het toestel. Zodoende zal het displayoppervlak aan de zijkant gebruikt kunnen worden voor het weergeven van algemene informatie, zoals de batterijstatus, netwerk informatie etc. Mogelijk wordt er ook side touch functionaliteit toegevoegd.

De front-camera zal onder het scherm geplaatst worden. Xiaomi behoort tot één van de fabrikanten die deze nieuwe cameratechnologie al geruime tijd in ontwikkeling heeft. Het bedrijf is inmiddels aangekomen bij versie 3.0. Verwacht wordt dat Xiaomi later dit jaar haar eerste smartphone met under display camera zal introduceren. Ook de komende maand verwachte Samsung Galaxy Z Fold 3 zal hoogstwaarschijnlijk over een under panel camera beschikken – als ’s werelds eerste opvouwbare smartphone met een selfiecamera onder het scherm.

Ook opvallend, deze Xiaomi smartphone beschikt over geen enkele fysieke knop. Ook zijn er geen poorten en aansluitingen zichtbaar. Smartphonefabrikanten experimenteren al langer met het idee om toekomstige smartphones knop en poortloos te maken. Zo was de in 2019 geïntroduceerde Meizu Zero ’s werelds eerste knop en poortloze smartphone. Ook Vivo presenteerde destijds de Apex 2019 concept telefoon zonder poorten en knoppen.

Xiaomi Mi Mix telefoon met mysterieuze camera

Net zo spraakmakend als de voorzijde is ook de achterzijde. We zien een bijzonder vormgegeven camerasysteem, zoals we deze nog niet eerder hebben gezien. Helaas wordt uit de summiere documentatie niet duidelijk om wat voor een camerasysteem het gaat. Tijdens de presentatie van de concept smartphone heeft Xiaomi ook geen verdere details omtrent de rear-camera verschaft.

De bovenste camera is groot vormgegeven en zal vermoedelijk een hoge resolutie camerasensor bevatten. Onlangs werd bekend dat Xiaomi als eerste fabrikant gebruik zal maken van de nieuwe 192MP en 200MP Samsung ISOcell beeldsensoren. Xiaomi was ook de eerste die een 108MP camera integreerde in een smartphone. Deze sensor wordt inmiddels in verschillende telefoonmodellen van het merk gebruikt en zal hoogstwaarschijnlijk ook voor dit model zijn ingezet.

Direct onder de hoofdcamera is een afgerond vierkant te zien, met daarbinnen een klein rondje. Het blijft vooralsnog onduidelijk of dit een extra camera betreft, of dat het hier om wat anders gaat. Het lijkt in ieder geval niet om een tweede display te gaan – zoals we wel kennen van de Xiaomi Mi 11 Ultra.

Het is overigens niet waarschijnlijk dat Xiaomi deze smartphone zal uitbrengen. Concept telefoons moeten aantonen waar een fabrikant allemaal toe in staat is. Reacties hierop worden gebruikt als feedback om te bepalen of er voldoende vraag zou kunnen bestaan en waar de interesse ligt van consumenten.

Concurrent Samsung is de afgelopen jaren juist steeds verder afgestapt van het curved-display. Een plat scherm is goedkoper en wordt door velen beschouwd als fijner in het gebruik. Chinese fabrikanten daarentegen introduceren nog regelmatig smartphone modellen met een (super) curved display.

Bekijk hier het patent van de concept smartphone en de quad-curved Xiaomi smartphone.