Sony Xperia 10 III review De Sony Xperia 10 III is een degelijke middenklasse smartphone. Toch heeft dit toestel ook een aantal duidelijke nadelen, ten opzichte van de concurrentie.

Sony heeft tot op heden drie smartphones aangekondigd in 2021, waarvan alleen de Xperia 10 III beschikbaar is op het moment van schrijven. Het topmodel, de Xperia 1 III, en het compacte topmodel, de Xperia 5 III, gaan later deze maand in de verkoop. De Sony Xperia 10 III is het goedkoopste toestel van de drie. Deze middenklasser beschikt over 5G, een waterbestendig design met een 21:9 beeldschermverhouding, een triple camera, een 3.5mm koptelefoon aansluiting en een grote batterij met ondersteuning voor 30W snelladen.

De Xperia 10 III (ook wel Xperia 10 Mark 3 / M3 genoemd) is verkrijgbaar voor een adviesprijs van €430. De smartphone is voorzien van verschillende functies die ook in de duurdere modellen te vinden zijn. Maar hoe presteert deze mid-range mobiele telefoon in de praktijk en levert het toestel een goede prijs/kwaliteit verhouding? Sebastien Marien heeft voor AndroidWorld een uitgebreide review geschreven waarin alle plus- en minunten van deze Sony smartphone aan bod komen.

Sony Xperia 10 III een compacte en waterdichte smartphone

De Android 11 smartphone is uitgerust met een relatief klein 6,0-inch OLED display met een Full HD+ resolutie en een 21:9 beeldschermverhouding. De schermranden zijn nog altijd behoorlijk groot, ten opzichte van andere telefoonmodellen anno 2021.

Dankzij de langwerpige verhouding zou deze smartphone zich uitstekend moeten lenen voor entertainment doeleinden, van het kijken naar films tot het spelen van mobiele games. Toch is dit in de praktijk niet altijd het geval. Tenslotte worden veel video’s in 16:9 verhouding getoond, waardoor er grote zwarte balken aan weerszijden te zien zijn.

Het scherm wordt beschermd middels Corning Gorilla Glass 6, hetzelfde geldt voor de achterzijde van het toestel. Normaliter wordt deze screenprotector veelal in duurdere telefoonmodellen toegepast. Voor Sony is degelijkheid echter een belangrijk thema. Dit blijkt ook uit de IP68 rating, dat ook geen doorsnee is voor telefoons in deze prijsklasse. Wel opvallend is dat het frame van plastic is gemaakt, in plaats van hoogwaardig aluminium.

Toch is dit zeker niet het grootste nadeel van deze smartphone. Sebastien meldt in zijn Sony Xperia 10 III review: “Het grootste minpunt is zonder twijfel de prestaties. Als je deze telefoon gebruikt dan heb je het gevoel dat het om een budgettoestel gaat. Af en toe loopt het navigeren door de interface gewoon wat minder vlot dan je zou verwachten, en hetzelfde geldt voor het laden in apps en het wisselen tussen apps.” Er is gekozen voor een Qualcomm Snapdragon 690 chipset, met ondersteuning voor 5G. Er is 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen beschikbaar.

Hoewel de triple-camera configuratie (12MP groothoekcamera, 8MP ultragroothoekcamera, 8MP telefotocamera) gelijk is gebleven aan de vorig jaar gelanceerde Xperia 10 II, levert dit camerasysteem wel mooie beelden. Ook de details in avondopnames is verbeterd. Noemenswaardig is ook de telefotocamera met 2x optische zoom – een functie die niet vaak is terug te vinden in mid-range telefoons.

Over de batterij meldt Sebastien in zijn Sony 10 III review: “Sony’s telefoon heeft een veel grotere 4500 mAh accu gekregen vergeleken met de 3600 mAh accu van zijn voorganger. Toch is het toestel ditmaal kleiner van formaat en slechts 0,1 mm dikker. Ik ben ontzettend tevreden met de accuduur van deze Sony-smartphone. Doorgaans eindig ik de dag met zo’n 40 procent. De Sony Xperia 10 III doet het daarmee veel beter vergeleken met de meeste telefoons.”

Aangaande de snellaadfunctionaliteit, de Xperia 10 III biedt ondersteuning voor 30W snelladen. Dat is natuurlijk een groot pluspunt, standaard wordt er echter een goedkopere, langzamere oplader meegeleverd. Het gaat om een 18W exemplaar.

Al met al weet Sony met de Xperia 10 III een unieke telefoon in de markt te zetten, die zich op verschillende punten weet te onderscheiden van de concurrentie. Desalniettemin zijn er geen grootste stappen voorwaarts gemaakt, met name de budget processor en het 21:9 scherm zal niet iedereen kunnen bekoren.

Mogelijke alternatieven voor deze smartphone zijn de Samsung Galaxy A52 / A72, de Xiaomi Mi 11i, de Oppo Find X3 Lite. Binnenkort wordt ook de OnePlus Nord 2 verwacht, eveneens een interessante middenklasse smartphone.