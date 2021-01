Samsung Wireless Charger Pad Duo draadloze oplader voor S21 Nieuwe wireless opladers in aantocht voor de Samsung Galaxy S21 serie. De tweetal oplaadsystemen bieden ondersteuning voor 9 Watt draadloos opladen.

Toon pagina inhoud

Morgen wordt de Samsung S21 serie officieel aangekondigd. Inmiddels is bekend dat Samsung bij de Galaxy S21 geen oplader of oordopjes zal meeleveren – die geldt voor alle drie de modellen. Wel zal het bedrijf verschillende nieuwe accessoires uitbrengen om de nieuwe smartphones op te kunnen laden. Gisteren maakte we al melding dat er een nieuw draadloos oplaadstation in de pijplijn zit, evenals nieuwe opladers met twee of drie USB poorten, waarmee je meerdere apparaten tegelijkertijd kunt opladen.

Ondertussen zijn de eerste officiële persafbeeldingen online verschenen van de Samsung Wireless Charger Pad Duo EP-P4300 en de Wireless Charger Pad EP-P1300. Het was opnieuw Roland Quandt die de product foto’s wist te bemachtigen en op Twitter heeft geplaatst.

Samsung Wireless Charger Pad Duo

De nieuwe Wireless Charger Pad Duo (EP-P4300) is een Qi-compatibele lader. Het lijkt om een goedkope variant te gaan van de EP-5200. Laatstgenoemde ondersteunt 10 Watt snelladen, de nieuwe oplader zal slechts 9 Watt draadloos opladen ondersteunen. Met deze oplader kun je niet alleen jouw telefoon, maar ook je smartwatch opladen. Het slimme horloge zal met een maximaal laadvermogen van 3,5W worden opgeladen.

De oplader is wat hoekiger vormgegeven dan voorheen. Deze nieuwe Samsung oplader wordt uitgebracht in twee kleuren: wit en zwart. Overigens, de oude oplader is momenteel in de aanbieding via de Samsung website. In plaats van €100 betaal je momenteel €76 voor de Wireless Charger Duo pad (EP-5200). Dat is toch een leuke korting van pak en beet 25%.

De snelheid van de nieuwe oplader is overigens niet bepaald indrukwekkend te noemen. Even snel je telefoon bijladen zal er met deze lader niet bij zijn. Je doet er dan ook verstandig aan om de smartphone in de avonduren op te laden, dan maakt één uur langer opladen ook geen verschil.

De nieuwe Galaxy S21 smartphones zullen ook geen hogere laadsnelheden ondersteunen. Tenzij je kiest voor bedraad opladen, dat kan met een snelheid van 25W. Nog altijd onder de maat ten opzichte van concurrenten, zoals de Oppo Find X2 Pro en de OnePlus 8T die beide 65W opladen ondersteunen.

Ook qua draadloos opladen zou je van een vlaggenschip model van Samsung meer verwachten, 30W zou in lijn liggen met de concurrentie. Maar in plaats daarvan wordt slechts 9W ondersteunt. Omgekeerd draadloos opladen zal de Samsung S21 serie ondersteunen tot 9W.

Samsung Wireless Charger Pad

Naast de Wireless Charger Pad Duo zal Samsung ook de Wireless Charger Pad uitbrengen, waarmee slechts één apparaat draadloos opgeladen kan worden. Dit nieuwe oplaadsysteem kan gebruikt worden voor alle drie de nieuwe S-serie modellen. Ook deze draadloze oplader ondersteunt snelladen met een maximaal laadvermogen van 9 Watt.

Met de nieuwe oplader wordt het ook mogelijk om de Samsung SmartTag op te laden, deze smart tracker zal gelijktijdig met de S21 serie geïntroduceerd worden. De Charger Pad zal net als de Charger Duo in twee kleuren verschijnen: zwart en wit.

Over een adviesprijs is vooralsnog geen informatie bekend, de huidige 9W Wireless Charger Pad (EP-P3105) is verkrijgbaar voor €60. Mogelijk ziet Samsung kans om de nieuwe oplader goedkoper in de markt te zetten.

Hecht je veel waarde aan de oplaadsnelheid? Dan kun je ook nog besluiten om een 25W Travel Adapter te kopen, deze kosten zo’n €35, hiermee kun je de Galaxy S21 modellen twee keer zo snel opladen als met de wireless charger.

Morgen zal de officiële prestatie volgen, dan zal Samsung de nieuwe S-serie modellen onthullen, evenals de Galaxy Buds Pro oordopjes en de Galaxy SmartTag smart tracker.