Samsung Galaxy Z Flip 3 Adidas Sport Edition Na een Thom Browne, Louis Vuitton en Gucci Editie heeft Giuseppe ditmaal een Samsung Galaxy Z Flip 3 Sport Editie ontworpen in teken van het merk Adidas.

Komende maand wordt de Samsung Galaxy Z Flip 3 verwacht, als opvolger van de Galaxy Z Flip (5G). Net als afgelopen jaar zal Samsung ook weer een Limited Edition uitbrengen die opnieuw in samenwerking met het Amerikaanse fashionbedrijf Thom Browne wordt vormgegeven, zo wist LetsGoDigital eerder deze maand exclusief te melden. Inmiddels is deze informatie ook vanuit Zuid-Korea bevestigd.

Grafisch designer Giuseppe Spinelli heeft al een serie 3D product renders gemaakt van de verwachte Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition. Puur voor vermaak ontwierp Giuseppe ook een Galaxy Z Flip 3 Louis Vuitton Edition en een Galaxy Z Flip 3 Gucci Fashion Edition. Ditmaal heeft de Italiaanse grafisch designer een Adidas Sport Editie gecreëerd.

Het Adidas-thema komt niet zomaar uit de lucht vallen. Twee weken geleden werd namelijk bekend dat sportmerk Adidas een rechtszaak heeft aangespannen in New York tegen Thom Browne, vanwege de drietal kenmerkende strepen die in het logo zijn verwerkt – uiteraard zijn deze strepen ook in de Limited Edition smartphone van Giuseppe terug te vinden.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 Adidas Sport Editie van Giuseppe heeft een zwarte behuizing met daarop drie witte strepen. Ook is het logo van Adidas in het ontwerp opgenomen – op dezelfde wijze zoals het Thom Browne logo in de originele Galaxy Z Flip Limited Edition is verwerkt.

Samsung Z Flip 3 Sport Edition

Mede doordat het een andere kleurstelling betreft zien de twee smartphones er zeker niet hetzelfde uit. Waar de Thom Browne editie vooral luxe en exclusiviteit uitstraalt, oogt de Adidas editie eerder sportief.

Vermoedelijk krijgt de Samsung Z Flip 3 voor het eerst een IP-rating. Hoewel de vouwtelefoon niet volledig stof- en waterdicht zal zijn, zal het toestel wel voor het eerst waterbestendig worden gemaakt – wat uiteraard een grote plus is. Ook voor diegene die hun smartphone graag meenemen tijdens het joggen.

Het Limited Edition pakket zal overigens niet alleen bestaan uit de Galaxy Z Flip 3 / Galaxy Z Fold 3. Tijdens het Unpacked 2021 evenement zal Samsung ook de Galaxy Watch 4 Classic smartwatch en de Galaxy Buds 2 oordopjes aankondigen, verwacht wordt dat deze producten in hetzelfde thema worden gegoten en tevens worden inbegrepen in de Limited Edition verpakking – net zoals afgelopen jaar het geval was.

Rechtszaak Adidas tegen Thom Browne

Terugkomend op de zaak die momenteel tussen Adidas en Thom Browne speelt, Adidas maakt sinds jaar en dag gebruik van drie strepen die op zo’n beetje alle Adidas producten te vinden zijn. Ook in het logo met klaverblad embleem zijn deze drie strepen opgenomen. Net als bij het nieuwere logo, waarbij het drie zwarte balkjes zijn geworden – zoals ook te zien in Giuseppe’s Galaxy Z Flip 3 concept.

Fashion brand Thom Browne maakt eveneens gebruik van strepen, die volgens Adidas te veel similariteit vertonen. Bovendien heeft Thom Browne haar productaanbod steeds verder uitgebreid, waar het in eerste instantie uitsluitend om formele en zakelijke kleding ging, verkoopt het bedrijf inmiddels ook athletisch gestijlde kleding en sportschoenen, aldus Adidas.

In de aanklacht staat tevens vermeld dat Adidas in 2018 al in gesprek is gegaan met Thom Browne, nadat laatstgenoemde verschillende trademarks heeft ingediend om hun streeppatroon te deponeren in Europa en Amerika – hier heeft Adidas bezwaar tegen gemaakt. De gesprekken hebben vervolgens ook niet tot een oplossing geleid, zodoende dat Adidas nu heeft besloten een rechtszaak te starten.

Adidas is overigens vaker een rechtszaak gestart om haar iconische strepen te beschermen, onder andere tegen Ralph Lauren, Tesla en FC Barcelona. Het is ditzelfde FC Barcelona dat in 2018 een driejarige samenwerking is aangegaan met Thom Browne – voor Adidas opnieuw een teken dat Thom Browne zich ook op sporters richt.

Adidas eist in haar aanklacht dat Thom Browne per direct stopt met de verkoop van kleding en schoeisel met daarop drie strepen. Ook wil de sportkleding gigant schadevergoeding, waaronder een teruggave van alle winsten van Browne uit de verkoop van de vermeend inbreukmakende sportkleding.

Thom Browne heeft inmiddels in een officiële reactie laten weten dat het bedrijf al 12 jaar gebruik maakt van hetzelfde logo en de daarbij behorende kenmerkende rood/wit/blauwe strepen. Het bedrijf ziet daarom niet in waarom Adidas er nu ineens een probleem van maakt. Bovendien zouden de twee bedrijven gericht zijn op een andere doelgroep, waar Adidas sporters aanspreekt is Thom Browne vooral een luxe merk. De rechter zal moeten bepalen wie van de twee gelijk heeft.

Hoe de rechtszaak ook zal eindigen, de kans is groot dat de Galaxy Z Flip 3 Thom Browne edtie tegen die tijd al officieel is geïntroduceerd. Het blijft vooralsnog wel de vraag of dit naderhand nog gevolgen zal hebben.

Samsung zal zich vermoedelijk niet in de zaak willen mengen. Ten slotte heeft het bedrijf recentelijk ook nog samengewerkt met Adidas, zo werd in april dit jaar een unieke Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Originals Special Pack gelanceerd in Zuid-Korea. Ook heeft Adidas verschillende telefoonhoesjes ontworpen, onder andere voor de Samsung Galaxy S21 serie.

Op 11 augustus 2021 zal Samsung een groots evenement organiseren, tijdens Galaxy Unpacked 2021 wordt naast de Z Flip 3 ook de Z Fold 3 verwacht. Gelijktijdig zal Samsung ook de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic smartwatches aankondigen, evenals de Galaxy Buds 2 draadloze oordopjes.

