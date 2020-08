Opvouwbare telefoon van Huawei met sub-display en styluspen Huawei legt bijzonder design patent vast voor een nieuw opvouwbaar telefoon model dat binnenwaarts vouwt en over een sub-display en styluspen beschikt.

Samsung maakte afgelopen week de eerste details bekend omtrent de Galaxy Z Fold2, net als zijn voorganger vouwt het toestel binnenwaarts, waardoor het display goed beschermt blijft wanneer je de vouwtelefoon opgevouwen met je mee draagt. Verwacht wordt dat concurrent Huawei later dit jaar ook een nieuwe vouwbare telefoon zal presenteren. Volgens de geruchten krijgt het nieuwe model een zelfde vormfactor als de Fold van Samsung. Dit in tegenstelling tot eerdere vouwmodellen van Huawei, want bij zowel de Mate X als de Mate Xs bevindt het flexibele scherm zich aan de buitenzijde wanneer je de smartphone opvouwt.

Hoewel er inmiddels al redelijk wat details bekend zijn geworden omtrent Huawei’s in ontwikkeling zijnde vouwtelefoon blijft het design van de Mate X2 nog altijd een groot geheim. Mogelijk dat een nieuw patent meer inzicht kan geven in Huawei’s toekomstige plannen.

Huawei opvouwbare telefoon met smal sub-display en styluspen

In mei 2019 heeft Huawei Technologies een design patent ingediend in thuisland China bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Het octrooi werd vandaag, 14 augustus 2020, goedgekeurd en gepubliceerd. Naast een summiere beschrijving zijn er 23 productafbeeldingen bijgevoegd, waarvan één duidelijke kleuren render.

De beelden tonen een Huawei opvouwbare telefoon dat binnenwaarts vouwt. Toch zijn er een aantal duidelijke verschillen te bespeuren met de Galaxy Z Fold2. Zo lijkt een cover-display te ontbreken. In plaats daarvan kiest Huawei opnieuw voor een side-bar, die plaats biedt voor een dubbele selfiecamera én voor een connected sub-display.

Deze side-bar met sub-display is links van het flexibele scherm geplaatst en blijft toegankelijk wanneer de telefoon is opgevouwen. Zo zal het smalle scherm vermoedelijk in staat zijn om binnenkomende oproepen en notificaties te tonen. Dankzij het smalle sub-display wordt de implementatie van een duur tweede scherm overbodig. Dat is echter niet het enige verschil met Samsung’s vouwtelefoon.

Want de side-bar heeft namelijk nóg een functie, het is namelijk ook een stylus compartiment. Deze Huawei vouwtelefoon telefoon wordt dus ook voorzien van een stylus pen, door Huawei ook wel M Pen genoemd. Lange tijd gingen er geruchten dat ook de Samsung Galaxy Z Fold2 uitgerust zou worden van een stylus.

Samsung lijkt hier echter op het laatste moment vanaf te hebben gezien omdat een goede werking van de stylus op de vouwlijn onvoldoende gegarandeerd kon worden. Zal Huawei wel kans zien om een opvouwbare smartphone te presenteren met pen? Vermoedelijk zullen velen zo’n stylus als een echte toegevoegde waarde beschouwen.

Net als bij de Mate Xs steekt de side-bar iets uit qua dikte, ten opzichte van het flexibele scherm – dit komt mede door het stylus compartiment en de camera’s. Leg je het toestel open gevouwen plat op tafel dan zal de side-bar ongeveer dubbel zo dik zijn.

Afgezien van een dubbele front-camera is er ook nog een quad-camera op de achterzijde geplaatst. Het viervoudige camerasysteem is verticaal van elkaar geplaatst in de rechter bovenhoek. Op de bijgesloten afbeeldingen zijn geen knoppen of poorten zichtbaar. Mogelijk dat deze op een later tijdstip alsnog worden toegevoegd.

Of dit daadwerkelijk het model is dat Huawei rond oktober zal presenteren blijft vooralsnog onduidelijk, maar is zeker niet onwaarschijnljik. Het is overigens niet voor het eerst dat LetsGoDigital over zo’n type design rapporteert, in september afgelopen jaar publiceerde we ook al over de Huawei Mate X2 met stylus pen.

Het is in ieder geval een bijzonder vormgegeven Huawei smartphone. Met het gepatenteerde model behoudt Huawei wél haar eigen kenmerkende stijl en design, terwijl het tóch een binnenwaarts vouwbaar toestel is – waarbij het flexibele display goed beschermt blijft tegen invloeden van buitenaf.

Bekijk hier het patent van de Huawei opvouwbare smartphone.