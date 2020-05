Oppo telefoonhoesje met ingebouwd QWERTY toetsenbord Oppo legt een bijzonder smartphone hoesje vast met geïntegreerd toetsenbord, ideaal als je veel moet typen op je telefoon bijvoorbeeld bij zakelijk gebruik.

Waar fabrikanten zoals Samsung en Huawei inmiddels meerdere opvouwbare smartphone modellen hebben geïntroduceerd heeft LG Electronics in de tussentijd gekozen voor een goedkopere oplossing; de dual-screen telefoon. Verschillende modellen, waaronder de onlangs geïntroduceerde LG V60 ThinQ zijn compatibel met een optioneel hoesje met een geïntegreerd display. Zodoende beschik je over een dubbel zo groot schermoppervlak. Het lijkt erop dat de Chinese fabrikant Oppo ook overweegt om een dergelijke accessoire op de markt te brengen.

De variant van Oppo herbergt echter geen scherm, in plaats daarvan lijkt Oppo het telefoonhoesje te willen voorzien van een elektronisch QWERTY-toetsenbord, waardoor je nog sneller kunt typen op je telefoon. Het gebruik van een toetsenbord in combinatie met een mobiele telefoon is al erg oud.

Zo werd 20 jaar geleden de Nokia 9210 Communicator uitgebracht, waar deze Oppo wel een moderne variant van lijkt te zien. Ook BlackBerry heeft natuurlijk jaren bekend gestaan om haar toestellen met fysiek toetsenbord en Motorola heeft in het verleden ook al eens een toetsenbord uitgebracht in de vorm van een Moto Mod voor de Moto Z.

Ditmaal gaat het echter om Oppo. De Chinese fabrikant heeft zich de afgelopen jaren internationaal op de kaart gezet met haar innovatieve Reno en Find telefoon serie.

Oppo hoesje met geïntegreerd toetsenbord

Guangdong Oppo Mobile Telecommunications heeft eind 2018 een design patent ingediend bij de CNIPA voor een smartphone met een bijzondere telefoon cover. De documentatie werd op 24 april 2020 vrijgegeven, waarna het ontwerp ook is opgenomen in de WIPO design database. Er zijn 17 product afbeeldingen bijgesloten, waaronder 7 kleurenafbeeldingen.

De getoonde smartphone beschikt over een notch, zoals de Oppo Reno 3. Het patent gaat echter in hoofdzaak om de telefooncover. Het hoesje dient niet alleen ter bescherming van het toestel, maar herbergt ook een QWERTY-toetsenbord. Deze accessoire is dan ook ideaal wanneer je veelvuldig moet typen, bijvoorbeeld voor zakelijk gebruik.

Of Oppo daadwerkelijk voornemens is om deze accessoire uit te brengen voor haar Reno of Find telefoons is vooralsnog onduidelijk. Wel heeft het bedrijf eind vorig jaar te kennen gegeven een ‘smart-device ecosysteem’ in ontwikkeling te hebben, waarbij de smartphone als toegangssleutel dient. Dit heeft onder andere geresulteerd in de introductie van de Oppo Watch. Ook heeft het bedrijf een AR-bril in ontwikkeling. Naarmate de smartphone een nóg centralere rol zal spelen in ons leven kan zo’n telefoonhoesje met toetsenbord een waardevolle toevoeging zijn.

Bekijk hier het patent van Oppo.