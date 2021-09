Oppo Reno smartphone met multi-directional camera Oppo ontwikkelt mobiele telefoon met extra camera gat aan de zijkant, om actiemomenten vast te leggen zonder het toestel mee te hoeven bewegen.

Oppo introduceert jaarlijks een groot aantal smartphone modellen binnen de budget A-serie, de innovatieve Reno serie en de high-end Find line-up. Hoewel het camerasysteem van de nieuwe Reno 6 er minder spraakmakend uitziet als de eerste Reno modellen met haaivormige pop-up camera, houdt het Chinese bedrijf zich continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe technologieën, om meer foto- en video mogelijkheden te creëren.

Ditmaal lijkt Oppo de mogelijkheden te onderzoeken om een spiegel te integreren in een smartphone, gecombineerd met een extra camera gat aan de zijkant van de telefoon – om zodoende foto’s en video’s vanuit verschillende hoeken vast te kunnen leggen. Ook handig bij het vastleggen van actiemomenten, waarbij bewegende objecten getrackt kunnen worden, zonder dat het nodig is om het toestel mee te bewegen. Deze informatie is afkomstig van een patent dat eerder vandaag werd gepubliceerd.

Oppo smartphone met camera aan de zijkant

Op 18 februari 2021 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een octrooi ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO) dat op 16 september 2021 is goedgekeurd. De 29-pagina tellende documentatie, getiteld ‘Electronic device and image capture direction control method therefor’, omschrijft hoe Oppo een multi-directional camera wil integreren in een smartphone.

Vooral bij bewegende onderwerpen kan het lastig zijn om deze scherp vast te leggen met een smartphone camera. Denk bijvoorbeeld aan een wielrenner, die snel voorbijraast. Je dient de telefoon dan mee te bewegen, om de actie in beeld te brengen. Oppo heeft hier iets op bedacht.

Door aan de zijkant van het frame een gat te maken, ter hoogte van de bovenste rear-camera, kan met deze Oppo smartphone eenvoudig de fotografierichting veranderd worden – zonder dat je het toestel hoeft mee te bewegen. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een roterende reflecterende spiegel.

Zodra de camera detecteert dat het onderwerp naar rechts, uit beeld beweegt, zal de spiegel roteren waarna de zij-camera geactiveerd wordt, om de gebeurtenis in volle scherpte vast te kunnen blijven leggen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een spiegel, hoeft er geen extra camera geïntegreerd te worden om deze feature mogelijk te maken – dat scheelt weer in de kosten.

Het is overigens niet voor het eerst dat LetsGoDigital rapporteert over een Oppo smartphone met een roterende spiegel. In februari dit jaar patenteerde het merk ook een dubbelzijdige pop-up camera, waarbij eveneens gebruik werd gemaakt van spiegels – bedoelt om zowel naar voren als naar achteren te kunnen fotograferen.

Of Oppo daadwerkelijk een spiegel zal gaan toepassen in toekomstige smartphone modellen blijft vooralsnog onbekend. Wel is duidelijk dat het bedrijf tegenwoordig sterk inzet op de videofuncties, denk bijvoorbeeld aan de feature ‘Focus Tracking’ op de Reno 6 Pro. Met de gepatenteerde technologie zou het nog makkelijker worden om onderwerpen te tracken en scherp in beeld te houden.

