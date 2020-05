iPhone 12 met 5,4-inch OLED display In de tweede helft van 2020 worden er 4 iPhone 12 modellen verwacht. De 5,4-inch variant wordt de kleinste en goedkoopste 5G telefoon van Apple.

Veel Apple fans waren verheugd over de introductie van de iPhone SE 2020 afgelopen maand. Deze Apple smartphone is met haar 4,7-inch HD display uiterst klein en compact. Het lijkt erop dat de Amerikaanse telefoonfabrikant dit jaar nóg een kleine, compacte krachtpatser zal introduceren. Jaarlijks worden rond september de nieuwe modellen aangekondigd, dit jaar wordt de iPhone 12 serie verwacht. Het gaat waarschijnlijk om 4 toestellen, dat is één model meer dan vorig jaar.

Fabrikanten zoals Samsung, Huawei en Oppo hebben dit jaar een extra high-end model uitgebracht, in de vorm van de Samsung Galaxy S20 Ultra, de Huawei P40 Pro Plus en de Oppo Find X2 Pro. Apple daarentegen lijkt juist meer toekomst te zien in een extra klein en goedkoop model, dat aan de onderkant van de high-end line up wordt toegevoegd. Hier komt de nieuwe 5,4-inch iPhone 12 om de hoek kijken, dit wordt de kleinste en goedkoopste variant binnen de 12-serie.

iPhone 12 line-up bestaat uit vier modellen

Behalve een 5,4-inch model wordt er ook een 6,1-inch iPhone 12 verwacht, dit wordt de opvolger van de iPhone 11. Daarnaast zit er een 6,1-inch iPhone 12 Pro in de pijplijn en ten slotte het topmodel; de 6,7-inch iPhone 12 Pro Max.

Alle nieuwe smartphones zullen worden aangedreven door de nieuwe A14 Bionic processor, dit is een 5 nanometer chip. Ook zal Apple voor het eerst de gehele serie uitrusten met een OLED display. De 120 Hertz ProMotion refresh-rate zal vermoedelijk wel exclusief op de Pro modellen terug te vinden zijn.

De reguliere modellen krijgen een dubbele camera aan de achterzijde, bij de tweetal Pro varianten zullen er 3 camera’s en een LiDAR scanner worden geïntegreerd. De LiDAR scanner maakt dieptemetingen mogelijk en werd voor het eerst geïntroduceerd bij de Apple iPad Pro 2020, die in maart dit jaar werd aangekondigd.

In deze publicatie beperken we ons echter tot het nieuwe en tevens kleinste model binnen de iPhone 12 serie. Om een beter gevoel te krijgen bij deze 5,4-inch Apple telefoon heeft de Nederlandse designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, voor LetsGoDigital een setje 3D renders gemaakt van dit nieuwe iPhone model. Zoals we van Jermaine gewend zijn heeft hij er ook een spraakmakende videoanimatie bij gemaakt. De YouTube video is onderstaand te bekijken.

5,4-inch iPhone 12

Getallen zijn makkelijk op papier te zetten, maar wat houdt een 5,4-inch iPhone in? Voor je gevoel lijkt dit misschien een groter toestel te worden dan de 4,7-inch iPhone SE 2020. Echter, laatstgenoemde model beschikt over behoorlijk brede schermranden. Zodoende is het totale formaat van de telefoon beduidend groter dan het schermoppervlak van 4,7-inch.

Eerder verschenen de afmetingen van de nieuwe modellen al online. Waar de 4,7-inch iPhone SE een grootte heeft van 138x67mm zullen de afmetingen van de 5,4-inch iPhone 12 slechts 131x64mm bedragen. Ondanks het grotere schermformaat zullen de totale afmetingen dus kleiner zijn – dit wordt mogelijk gemaakt door de smallere schermranden. En dat is exact waar veel Apple fans op hebben gehoopt; weg met die brede randen, weg met die notch, geef ons een compact, krachtig en modern toestel voor een redelijke prijs.

Velen verwachten dan ook dat dit de meest populaire iPhone van 2020 wordt. Over de benaming is overigens nog enige onduidelijkheid. Mogelijk dat dit toestel gewoon de naam iPhone 12 krijgt, en dat de 6,1-inch variant bijvoorbeeld onder de modelnaam iPhone 12 Max zal verschijnen. Het is echter ook zeer goed mogelijk dat het kleinste model juist een toevoeging krijgt in de benaming, denk bijvoorbeeld aan iPhone 12 Mini. Apple heeft de afgelopen jaren meermaals voor een andere naamstrategie gekozen, wat dat betreft blijft alles mogelijk.

Eerste 5G iPhone modellen

Apple heeft reeds aangekondigd dat alle 2020 modellen (afgezien van de SE 2020) over 5G zullen beschikken. Eindelijk! Want door de tegenvallende samenwerking met Intel heeft het een (te) lange tijd geduurd alvorens er een iPhone met 5G verschijnt.

Het worden dan ook de eerste iPhones die ondersteuning bieden voor het supersnelle mobiele internet netwerk. Dit zal zeker een belangrijk verkoopargument worden. Ten slotte kopen veel gebruikers een Apple smartphone voor meerdere jaren, waardoor 5G een belangrijke en waardevolle toevoeging is.

Toch blijft het nog even de vraag of ook de Nederlandse iPhone 5G ondersteuning zal bieden. Want er lijkt een grote ‘maar‘ aan te zitten. De doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo liet eerder dit jaar al weten dat de toevoeging van 5G land-specifiek zal zijn. In Europa zouden de nieuwe iPhone modellen niet over de benodigde 5G-antenne beschikken.

In april dit jaar meldde analist Daniel Ives dat Apple waarschijnlijk gebruik zal maken van twee soorten technologieën. De Amerikaanse modellen zullen over mmWave-technologie beschikken waardoor échte 5G snelheden behaald kunnen worden. Elders in de wereld zou Apple de smartphones voorzien van sub-6 Ghz. Hiermee kunnen wel hogere snelheden behaald worden dan met het huidige 4G netwerk, maar deze technologie is beduidend minder snel dan mmWave.

Dat zou natuurlijk een grote domper zijn. In Nederland is het 5G netwerk inmiddels geactiveerd door Vodafone en er zijn dan ook al behoorlijk wat 5G telefoons in ons land verkrijgbaar. Hoewel het nog geruime tijd zal gaan duren voordat we ook daadwerkelijk gebruik kunnen gaan maken van de maximale snelheid die het 5G netwerk moet gaan bieden, ben je met een 5G iPhone natuurlijk wel voorbereid op de toekomst. Bovendien zal dit te zijner tijd ook een belangrijke meerwaarde opleveren wanneer het toestel op de tweedehands markt belandt.

Vernieuwd design voor alle iPhone 2020 modellen

Wat betreft het ontwerp van de iPhone 12, er wordt al tijden over gesproken dat de nieuwe modellen veel gelijkenissen zullen hebben met de iPhone 4. Zo zou Apple er in 2020 voor kiezen om de smartphones van een roestvrijstaal frame te voorzien, met beduidend minder ronde randen dan de iPhone 11-serie. Zowel aan de voor- als achterzijde zou er gebruik worden gemaakt van glas.

De notch lijkt helaas nog niet helemaal te verdwijnen. Wel lijkt Apple kans te zien om de notch te verkleinen. Ten opzichte van de huidige iPhone 11 serie zou de inkeping met ongeveer 33% verkleind worden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de receiver hoger te plaatsen, in de schermrand. De breedte blijft helaas ongewijzigd, zodat de front-camera en verschillende sensoren voor Face ID gehandhaafd kunnen blijven.

De vingerafdruksensor lijkt ook in 2020 nog niet onder het scherm te verdwijnen. Waar andere smartphone fabrikanten inmiddels al meerdere jaren gebruik maken van een in-display vingerafdrukscanner heeft Apple de afgelopen jaren veel tijd en geld geïnvesteerd in haar toonaangevende 3D gezichtsdetectietechnologie, genaamd Face ID. Volgens sommige heeft Apple deze technologie opnieuw verbeterd, ditmaal zou de telefoon gezichten onder een bredere kijkhoek moeten kunnen herkennen. Het feit blijft, zolang Apple de focus houdt op Face ID, zal een Apple telefoon zonder notch helaas toekomstmuziek blijven.

Hoogstwaarschijnlijk beschikt de 5,4-inch iPhone 12 over een enkele selfiecamera en een dubbele camera aan de achterzijde. Over de exacte cameraconfiguratie is nog veel onbekend. Afgelopen jaar werd er gekozen voor 12 megapixel sensoren, zowel aan de voor- als achterzijde. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat de beeldkwaliteit opnieuw naar een hoger niveau getild zal worden. Denk aan betere resultaten in slechte lichtomstandigheden, Smart HDR en verbeterde beeldstabilisatietechnologie.

De nieuwe Apple smartphones worden aangedreven door de A14 Bionic chipset. Dit wordt een razendsnelle 5nm chip, die sterk verbeterde prestaties zal bieden ten opzichte van de 7nm A13 chipset. In maart 2020 verscheen er al een benchmark test online, waaruit bleek dat de A14 ook beduidend betere prestaties behaald dan de Qualcomm Snapdragon 865 SoC, die dit jaar in veel high-end Android smartphones is terug te vinden.

Waarschijnlijk wordt zowel de 5,4-inch als de 6,1-inch iPhone 12 uitgerust met 4GB RAM geheugen. De Pro modellen krijgen vermoedelijk 6GB RAM. Wat betreft het opslaggeheugen, mogelijk beschikt het instapmodel over slechts 64GB geheugen. We gaan er echter vanuit dat Apple inmiddels inziet dat dit wel erg minimaal is voor een toestel van pak en beet €700. Wellicht dat 128GB het minimum wordt, gevolgd door 256GB en 512GB geheugen. Meer geheugen, een OLED scherm en de toevoeging van 5G zal echter ook een keerzijde kennen; een hogere vanaf prijs.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Afgelopen maand werden er op internet voor het eerst prijzen genoemd voor de nieuwe iPhone 12 modellen. Het 5.4-inch model wordt de kleinste én goedkoopste iPhone. Deze smartphone zou een vanaf prijs krijgen van $649 USD. Gevolgd door een vanaf prijs van $749 voor de 6,1-inch iPhone 12. Helaas zijn deze prijzen nog niet zo eenvoudig te converteren naar Euro’s.

Ervan uitgaande dat de gemelde dollar prijzen ook daadwerkelijk kloppen zou de europrijs omgerekend uitkomen op €600 voor het kleinste model, toch lijkt het -gezien de prijsstelling van de iPhone 11- waarschijnlijker dat de vanaf prijs in Nederland wordt vastgesteld op zo’n €700. Ten slotte kun je in Amerika de iPhone 11 kopen voor $700 USD, terwijl de Nederlandse Apple Store een bedrag van € 810 rekent.

Ook over de beschikbaarheid is inmiddels al veel geschreven op internet. Meerdere analisten hebben de verwachting uitgesproken dat de iPhone 12 serie vertraagt is. De 2020 modellen worden daarom niet langer in september verwacht, maar ergens tussen oktober en begin december 2020.

Het coronavirus zou de belangrijkste oorzaak zijn van de vertraging, de gehele productieketen bij Apple is hierdoor ontregeld geraakt. Of dit er ook in zal resulteren dat de toestellen later geïntroduceerd worden is nog onduidelijk. Mogelijk dat er simpelweg een langere periode zit tussen de introductie en de daadwerkelijke lancering.

Wat betreft de beschikbare kleuren, de huidige iPhone 11 is verkrijgbaar in zes verschillende kleuren; zwart, wit, groen, geel, paars en Product RED. Er zijn signalen dat er dit jaar ook een lichtblauwe en licht oranje variant verschijnt. Daarnaast is er een nieuwe donkerblauwe kleur in de maak, deze lijkt echter voorbestemd te zijn voor de Pro modellen.

