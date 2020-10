Samsung Galaxy Z Fold smartphone met pop-up camera Samsung overweegt toekomstige Galaxy Z Fold opvouwbare telefoon te voorzien van beeldvullende schermen, dankzij de toepassing van een pop-up camera.

Het Koreaanse Samsung heeft inmiddels twee totaal verschillende type opvouwbare smartphones uitgebracht, de Samsung Galaxy Fold en Galaxy Z Fold 2 vouwen uit tot een tablet terwijl de Galaxy Z Flip een klaptelefoon is. Op de achtergrond onderzoekt Samsung nieuwe methodes en technologieën om toekomstige modellen verder te verbeteren. Zo rapporteerde LetsGoDigital onlangs over een mogelijke Galaxy Z Fold 3 met een handige licht indicator in het scharnier. Afgelopen week kwam er ook een Samsung Galaxy Z Fold Lite voorbij, met een inkeping in het frame waardoor de camera bruikbaar blijf in open en gesloten stand.

Een nieuw octrooi duidt aan dat Samsung meer mogelijkheden op cameragebied onderzoekt. Ditmaal is het onderzoeksteam van LetsGoDigital documentatie van Samsung Electronics op het spoor gekomen waarbij een Galaxy Z Fold-type telefoon is uitgerust met een pop-up camera. Door de toepassing van dit camerasysteem kunnen alle andere camera’s op het toestel komen te vervallen.

Samsung Galaxy Z Fold 5G met uitschuifbare camera

Het utility patent getiteld ‘Foldable electronic device including sliding structure and method for controlling the same’ werd in april dit jaar aangevraagd door Samsung Electronics bij de WIPO (World Intellectual Property Office). Op 22 oktober 2020 werd de 79-pagina tellende documentatie gepubliceerd.

Het betreft een Samsung opvouwbare smartphone met een verticale vouwlijn – vergelijkbaar met de Galaxy Fold en de Z Fold 2. Er worden verschillende mogelijkheden uiteen gezet, in alle gevallen wordt er gebruik gemaakt van een pop-up camera die via de bovenzijde uit de behuizing schuift. Het uitschuifbare systeem is net zo breed als de telefoon zelf (in gevouwen stand), er is gekozen voor een rechte schuifconstructie die automatisch functioneert.

Het blijft nog wel even de vraag of Samsung dit uitschuifbare camera systeem naar voren, naar achteren of beide kanten op richt – er worden in totaal 4 opties besproken. Door gebruik te maken van een pop-up camerasysteem hoeven er geen uitsneden of gaten in het scherm gemaakt te worden om het camerasysteem te integreren. Zodoende oogt het toestel een stuk strakker en eleganter.

In het pop-up systeem kunnen verschillende camera’s en sensoren geplaatst worden. Zo wordt er gesproken over een naar voren gericht camera systeem die functioneert als selfiecamera, met een bokeh camera en een 3D-herkenningscamera (hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een DOT projector). Dit camerasysteem kan worden aangevuld met een infrarood sensor, een illumination sensor en een proximity sensor. Mocht Samsung voor deze constructie kiezen dan wordt het pop-up systeem in het 1ste deel van de behuizing geplaatst.

Vervolgens wordt de optie besproken om de pop-up camera in het 2de deel van de behuizing te plaatsen. Drie van de vier opties zijn hierop gebaseerd. Om te beginnen met de meest eenvoudige variant, hierbij staat de camera uitsluitend naar de achterzijde gericht, waardoor de gehele achterkant van de behuizing vrij gehouden kan worden van camera’s. In het camerasysteem kan een groothoekcamera, een ultragroothoekcamera, een telescopische camera worden opgenomen.

Een andere mogelijkheid die Samsung bespreekt – wat tevens de meest efficiënte oplossing lijkt te zijn – is dat de camera’s op de achterzijde wel worden gehandhaafd, maar dat alleen de bijbehorende sensoren, microfoons en flitser in het pop-up systeem worden opgenomen. Er blijft dan ruimte genoeg over om ditzelfde pop-up systeem ook te gebruiken om camera’s te implementeren aan de andere zijde van het schuifsysteem. Het wordt dan dus een dual-sided pop-up camera. Zodoende blijft het pop-up systeem ook bruikbaar als selfie-camera wanneer je de telefoon dichtgevouwen hebt én als je het toestel in volledig opengevouwen stand gebruikt.

Als laatste optie wordt genoemd om alle 6 de camera’s in het pop-up systeem te verwerken: drie camera’s aan de achterzijde en drie camera’s aan de voorzijde. Bij deze optie is ook de receiver aan de voorzijde verdwenen, waardoor een nog groter cover-display geïntegreerd kan worden. Dit is duidelijk het meest geavanceerde model.

De twee laatstgenoemde oplossingen (die in onderstaande afbeelding worden weergegeven) stelt Samsung in staat om met één enkel pop-up systeem geavanceerde fotografie te kunnen bieden, ongeacht hoe je het toestel gebruikt – open of dicht en zowel voor als achter.

Samsung opvouwbare telefoon met pop-up camera

In de documentatie wordt er gesproken over de toepassing van 5 of 6 camera sensoren – afhankelijk van gekozen oplossing. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy Fold werd voorzien van 6 camera´s: 1 aan de voorzijde, 2 aan de binnenzijde en 3 aan de achterzijde. Bij z’n opvolger, de Galaxy Z Fold 2 werd er gekozen voor 5 camera’s, aan de binnenzijde werd één camera minder geplaatst. De brede notch werd vervangen voor een kleine hole-punch camera – waardoor een groot, ononderbroken schermoppervlak gecreëerd kon worden.

Ten slotte heeft Samsung al deze methodes ook nog laten vastleggen voor een opvouwbare smartphone met een buitenwaarts vouwbaar scherm – zoals de Huawei Mate X / Mate XS. Samsung kiest er doorgaans voor om hun utility patenten zo uitvoerig mogelijk te bespreken, om zodoende vast rekening te houden met alle mogelijke scenario’s die in de toekomst ontplooit kunnen worden. Primair lijkt deze technologie echter bedoelt te zijn voor een telefoon zoals de Samsung Galaxy Z Fold 2.

Het is zeker niet ondenkbaar dat Samsung in de toekomst een pop-up camera zal toepassen voor haar opvouwbare smartphone modellen. Met behulp van een uitschuifbaar camerasysteem kan een zeer fraai en strak design gecreëerd worden met relatief grote, ononderbroken schermoppervlakken. Een pop-up systeem kent echter ook enkele nadelen. Zo zorgt de uitschuifbare constructie ervoor dat het niet mogelijk is om deze telefoon waterdicht te maken. Dit hoeft overigens geen dealbreker te zijn, want hoewel de Koreanen wel een waterdichte Galaxy Fold in ontwikkeling hebben is de Galaxy Z Fold 2 ook niet waterdicht.

De afgelopen jaren zijn er tal van smartphone modellen met een pop-up camera geïntroduceerd, Samsung bracht met de Galaxy A80 zelfs een smartphone met roterende slider camera op de markt. Deze type camerasystemen worden veelal getest om ten minste 200.000x mee te gaan. In de praktijk betekent dit dat je gedurende 5 jaar maar liefst 100x per dag gebruik kunt maken van de camera.

Het is overigens niet voor het eerst dat LetsGoDigital rapporteert over een opvouwbare smartphone met een pop-up camera. In februari vorig jaar toonde we al een Oppo opvouwbare telefoon met een pop-up camera. Ook concurrent Xiaomi lijkt een dergelijke oplossing te overwegen maar dan voor een clamshell design, zo bleek eind vorig jaar toen er een Xiaomi klaptelefoon met pop-up camera werd gepatenteerd.

Samsung Galaxy Z-serie smartphones

De opvouwbare telefoons van Samsung worden in de Galaxy Z-serie geplaatst – met uitzondering van Samsung’s eerste vouwtelefoon, de Galaxy Fold. Dit jaar heeft Samsung twee modellen uitgebracht, waarschijnlijk zal het bedrijf in 2021 opnieuw twee vouwbare smartphones uitbrengen. De Galaxy Z Flip 2 zal vermoedelijk rond februari worden aangekondigd, de Galaxy Z Fold 3 wordt pas in de tweede helft van het jaar verwacht. Mogelijk dat we komend jaar zelfs nog meer bijzondere ontwerpen mogen verwelkomen. Zo gaan er geruchten de ronde dat Samsung ook een uittrekbare telefoon in ontwikkeling heeft.

In Nederland kun je zowel de Galaxy Z Flip 5G als de Galaxy Z Fold 2 kopen. De Flip is verkrijgbaar voor €1600, de Fold kost €2000. Voor de klaptelefoon heeft Samsung momenteel een interessante actie lopen, tot en met 8 november 2020 ontvang je bij aankoop van een Galaxy Z Flip een bedrag van €200 retour. Dat is toch een leuk korting van zo’n 12,5%. Mocht je voorkeur uitgaan naar de Galaxy Z Fold 2, dan kun je ervoor kiezen om je oude toestel in te ruilen. Samsung geeft momenteel namelijk €200 extra inruilvoordeel bij aankoop van de Z Fold 2.

Bekijk hier het patent van de Samsung Galaxy Z Fold pop-up camera.