Smartphone merken Oppo, Xiaomi en Vivo lanceren nieuwe tool Drie Chinese smartphonefabrikanten maken het mogelijk om eenvoudig foto’s, video’s, muziek en documenten onderling met elkaar uit te wisselen.

Drie vooraanstaande smartphonefabrikanten uit China -Oppo, Vivo en Xiaomi- slaan de handen ineen door een wireless file transfer programma te lanceren waarmee het in één klik mogelijk wordt om data van het ene toestel over te dragen naar het andere. De tool is per direct beschikbaar op een aantal premium smartphones van de drietal merken, hiermee kunnen gebruikers snel en eenvoudig foto’s, video’s, muziek, documenten of ander soortige bestanden delen met personen die gebruik maken van hetzelfde WiFi netwerk. Het uitwisselen van bestanden gaat middels high-speed WiFi Direct transfer.

De bedoeling is dat ook andere smartphonemerken zich aansluiten bij de Peer-to-Peer Transmission Alliance, waardoor de hoeveelheid compatibele smartphones zal toenemen. Bluetooth Low-Energy wordt gebruikt om twee smartphones met elkaar te verbinden, waarna de bestanden via WiFi P2P worden overgedragen. Hierdoor kan een effectieve en snelle overdracht van gegevens plaatsvinden met een gemiddelde overdrachtssnelheid van 20 MB/s. Tijdens de gegevensoverdracht kunnen de mobiele apparaten gewoon gebruikt worden voor andere doeleinden.

Compatibele telefoons van Oppo, Xiaomi en Vivo

Oppo smartphones die draaien op ColorOS 7 (Android 10) kunnen gebruik maken van de nieuwe functie door op de startpagina naar beneden te swipen. Vervolgens klik je langdurig op de ‘Oppo Share’ button. De ontvangende smartphone dient hetzelfde proces te doorlopen. Daarna is het mogelijk om meerdere bestanden tegelijkertijd te verzenden. Deze tool is per direct beschikbaar voor de Oppo Reno 2, de Reno 10x Zoom, de F11 Pro en de F11.

Alle Xiaomi smartphones die draaien op Miui 11 (Android 10) kunnen gebruik maken van de Mi Share functie. Vervolgens kun je een foto of bestand selecteren om die naar een andere compatibele smartphone door te sturen. Het gaat om de Xiaomi Redmi 6 Pro, de Redmi 6, de Redmi 6A, de Redmi 7, de Redmi 7A, de Redmi 8, de Redmi 8A, de Redmi Note 8, de Redmi Note 8T en ten slotte de Redmi S2.

Vivo heeft laten weten deze functie vanaf februari 2020 uit te rollen naar nieuwe Vivo telefoons. Of bestaande modellen ook compatibel zullen zijn is vooralsnog onbekend, maar zeker niet onwaarschijnlijk.

Bestanden zullen de komende tijd alleen meer in grootte toenemen. Ten slotte worden camera’s voorzien van steeds hogere resolutie beeldsensoren, wat zorgt voor grotere foto- en videobestanden. Met het nieuwe 5G mobiele internet netwerk kun je sneller dan ooit tevoren bestanden delen, waardoor een eenvoudig te gebruiken cross-brand wireless file transfer functie een welkome toevoeging is.

Tegenhanger van Apple Airdrop en Google Fast Share

Het nieuwe initiatief is een soort tegenhanger van Apple Airdrop, waarmee je foto’s, documenten en andere data kunt uitwisselen tussen verschillende Apple apparaten, denk aan een iPhone, een iPad en een Mac PC. Ditmaal gaat het echter om het delen van bestanden tussen een Oppo, Vivo en/of Xiaomi smartphone. Niet eerder hebben verschillende merken samen zo’n bestandsuitwisseling service opgezet.

Google heeft natuurlijk de Android Beam functie, dit werkt echter via NFC. Er wordt al langer over gespeculeerd dat de Amerikaanse zoekgigant een soortgelijke functionaliteit wil opzetten via Bluetooth, deze functie wordt ook wel Google Fast Share genoemd. Als deze optie daadwerkelijk gelanceerd wordt zal het initiatief van Xiaomi, Oppo en Vivo waarschijnlijk minder interessant worden – in ieder geval buiten China. Ten slotte kan Google met zo’n functie direct alle Android (en mogelijk zelfs iOS) apparaten bedienen.

Het is echter nog geheel onduidelijk wanneer Google deze service beschikbaar zal stellen. Als de drietal fabrikanten het voor elkaar krijgen om ook andere merken in het nieuwe project te betrekken, dan kan dit natuurlijk een erg interessante functie worden.