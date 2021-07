Samsung Galaxy Watch 5 smartwatch concept Renders tonen concept design van de in 2022 verwachte Samsung Galaxy Watch 5. Rond ontwerp met ronde bedieningsknoppen en een schuifregelaar.

Toon pagina inhoud

Het duurt nog een maand voordat de officiële introductie van de Samsung Galaxy Watch 4 serie zal plaatsvinden. Inmiddels is er al veel bekend omtrent de nieuwe smartwatches van Samsung, het gaat om twee modellen. De namen kunnen voor enige verwarring zorgen want de Galaxy Watch 4 wordt de opvolger van de Watch Active 2, terwijl de Watch 3 zal worden opgevolgd door de Watch 4 Classic. Beide modellen zijn reeds uitgebreid online verschenen en worden 11 augustus verwacht. Dan zal het Galaxy Unpacked evenement plaatsvinden, waar ook de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 onthuld zullen worden.

Hoewel de Samsung Watch 4 line-up nog officieel geïntroduceerd moet worden, heeft dit de Koreaanse designer Droid-Turbo er niet van weerhouden om vast een concept te maken van de volgende generatie; de Samsung Galaxy Watch 5. Op het Zuid-Koreaanse bulletin board Mee.co.kr heeft de designer een zestal afbeeldingen gedeeld van de in 2022 verwachte Galaxy Watch 5.

Samsung Watch 5 met vernieuwd design

Het slimme horloge is naar eigen inzicht ontworpen. Hoewel er duidelijke similariteiten te vinden zijn met de huidige Galaxy Watch line-up zijn er ook een aantal opvallende wijzigingen doorgevoerd. De gepresenteerde Samsung Watch 5 heeft een ronde horlogekast, met een plat scherm. Vanuit de zijkant gezien loopt de horlogekast in het midden iets naar binnen, wat bijdraagt aan een unieke en elegante verschijning.

Zelfs de bedieningsknoppen zijn rond uitgevoerd. Een leuke design twist, hoewel dit het gebruikersgemak waarschijnlijk niet ten goede zal komen – en dus ook niet zal worden doorgevoerd door Samsung. Wel interessant is de schuifregelaar, die rondom één van de twee ronde knoppen is geplaatst.

De schuifregelaar vervangt de roterende ring, die Samsung sinds 2019 toepast. Het is een bedienings-methode dat we nog niet eerder zijn tegengekomen. Het zou een goed alternatief kunnen vormen voor de roterende ring en natuurlijk het kroontje, dat door menig ander fabrikant wordt toegepast. Denk aan de Apple Watch Series 6, maar bijvoorbeeld ook de Huawei Watch 3.

Op de achterzijde van de horlogekast zullen de nodige sensoren geïmplementeerd worden, voor het tracken van sport activiteiten, je gezondheid en natuurlijk ook je slaap. Net als bij de Watch 4 is er gekozen voor een brede horlogeband. Het siliconen bandje wordt in verschillende trendy kleuren afgebeeld. Naast een paarse variant wordt er ook een groene, roze en een bruin horlogebandje getoond.

Samsung Galaxy smartwatches met Wear OS en One UI Watch

Logischerwijs zal de Watch 5 draaien op Wear OS in combinatie met One UI Watch. De in augustus verwachte Watch 4 zal de eerste smartwatch van Samsung worden dat op het Wear OS van Google draait. Hier zal Samsung de geheel nieuwe One UI Watch gebruikersinterface overheen plaatsen, deze user interface werd tijdens MWC 2021 gepresenteerd.

Het vernieuwde Wear OS x Tizen OS besturingssysteem moet een geheel nieuwe gebruikerservaring gaan bieden, met een diepere integratie tussen de smartphone en de smartwatch. Heb je op je smartphone een klok-app met daarop de tijden in verschillende wereldsteden, dan zie je die ook direct terug op je horloge. En als je oproepen en berichten op je horloge blokkeert, gebeurt dat ook op je smartphone.

Via de Google Play Store kun je direct apps downloaden op je smartwatch. Zodra je compatibele apps op je smartphone installeert, worden deze ook op je smartwatch gedownload. Ook zullen Google apps zoals Maps en Messages beschikbaar zijn op de nieuwe Galaxy Watch smartwatches.

De Galaxy Watch 4 wordt naar verwachting uitgebracht als 41mm en 45mm model. De Galaxy Watch 4 Classic zal in drie verschillende formaten verschijnen: 42mm, 44mm en 46mm. Zo is er voor iedere formaat pols een geschikt model te vinden.

Ook zullen er meerdere mogelijkheden worden geboden qua type materiaal, denk aan RVS of Titanium. Daarnaast lijkt de Watch 4 voor het eerst voorzien te worden van een MIL-STD 810G certificaat, naast de 5ATM certificering. Dat betekent dat het slimme horloge niet alleen stof- en waterdicht zal zijn, maar ook bestand is tegen een val. Uiteraard zullen er ook meerdere kleuren beschikbaar worden gesteld, denk aan een zwart, zilveren of rosé gouden horlogekast. Zo is er voor ieder wat wils.

Op 11 augustus zal Samsung een Galaxy Unpacked 2021 evenement opzetten om de nieuwe Watch 4 serie te onthullen. Begin 2022 zal er opnieuw een Unpacked event plaatsvinden, dan wordt de Galaxy S22 serie verwacht. Voor de Samsung Galaxy Watch 5 serie zullen we echter geduld moeten hebben tot augustus 2022. Met nog zoveel maanden te gaan moge het duidelijk zijn dat de meeste details vooralsnog onbekend zijn.