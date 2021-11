OnePlus Watch Limited Edition van Harry Potter OnePlus brengt een unieke Harry Potter Limited Edition uit van de OnePlus Watch smartwatch. Het horloge is vooralsnog uitsluitend verkrijgbaar in India.

In april dit jaar werd de eerste OnePlus smartwatch aangekondigd. De OnePlus Watch is verkrijgbaar als 46mm model, in de kleuren zwart en zilver. Het waterdichte horloge heeft een ronde horlogekast, een grote accu en een aantrekkelijke verkoopprijs van €160. Op basis van deze stijlvolle smartwatch heeft OnePlus nu een unieke Harry Potter Limited Edition uitgebracht in India, de ‘OnePlus Watch The Magic Awaits’.

Hoewel de ronde horlogekast is gehandhaafd, heeft de roestvrijstalen kast wel een andere kleur gekregen. De koperkleur oogt chique en warm. Net zo stijlvol is ook het bruine bandje, gemaakt van vegan leer en versierd met het wapen van Zweinstein (Hogwarts) – de Hogeschool voor Hekserij, waar een groot deel van het verhaal van Harry Potter zich afspeelt.

OnePlus smartwatch in teken van Harry Potter

Hoewel de OnePlus Watch Limited Edition van Harry Potter over exact dezelfde features beschikt als het standaard model heeft OnePlus wel de nodige software aanpassingen en toevoegingen aangebracht, waardoor je helemaal in het Harry Potter thema wordt gezogen.

Gebruikers kunnen kiezen uit zes nieuwe achtergronden, waaronder alle huizen op Zweinstein. De watch faces worden ook in onderstaande YouTube video geïllustreerd. Ook de iconen hebben een bijpassend design gekregen.

De OnePlus Watch beschikt over een 1,39-inch display met 2.5D gebogen glas. Het herenhorloge is 46mm groot en beschikt over een 402 mAh batterij. Dankzij Warp Charge oplaadtechnologie hoef je het horloge slechts 5 minuten aan de oplader te leggen, om vervolgens de hele dag vooruit te kunnen – aldus de fabrikant.

De OnePlus smartwatch is tevens 5ATM + IP68 gecertificeerd, wat inhoudt dat het horloge stof- en waterbestendig is. Er wordt 1GB werkgeheugen en 4GB opslaggeheugen ingebouwd , genoeg voor 500 muzieknummers. Qua features is deze wearable vrij basis uitgevoerd, zo blijkt uit tal van expert reviews. Desondanks heeft OnePlus in de tussentijd al wel verschillende updates doorgevoerd, wat de gebruikerservaring ten goede komt.

OnePlus Watch Limited Edition

Om de Harry Potter Limited Edition helemaal af te maken heeft OnePlus er ook een speciale verpakking voor ontworpen, geheel in thema van de Wizarding World. In India is de speciale uitvoering verkrijgbaar voor ₹16,999, omgerekend zo’n €200.

Het is onduidelijk of OnePlus haar nieuwe Harry Potter editie ook in andere landen zal uitbrengen. Ondenkbaar is het zeker niet, ten slotte is het tovenaarskind over de hele wereld bekend. Hoewel de laatste Harry Potter film al geruime tijd verkrijgbaar is, werd recentelijk bekend dat er een nieuwe film in de maak is. Dat zal de interesse ongetwijfeld weer doen vergroten.

Gisteren bracht OnePlus ook nog een Limited Edition uit van de populaire Nord 2 5G telefoon. De OnePlus Nord 2 Pac-Man Limited Edition is ontworpen in stijl van het iconische spelletje Pac-Man. Deze speciale uitgave is wel wereldwijd verkrijgbaar.