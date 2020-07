Sony 4K HDR TV geoptimaliseerd voor PlayStation 5 Sony introduceert 4K HDR LED TV in vier schermformaten. De Sony Bravia HX90 is geoptimaliseerd voor de PS5 dankzij ondersteuning voor 4K @ 120fps.

Sony heeft een serie nieuwe LED TV’s aangekondigd, speciaal ontworpen voor toekomstige gaming consoles met ondersteuning voor 4K @ 120fps. Gameliefhebbers zal het niet zijn ontgaan dat Sony dit najaar de PlayStation 5 uitbrengt. Het is dan exact zeven jaar geleden dat de PS4 op de markt werd gebracht. De PS5 zal sterk verbeterde gaming prestaties leveren, mede dankzij de integratie van een SSD en de ondersteuning voor 4K HDR beelden met een hoge framesnelheid van 120fps.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de hoogstaande specificaties van de PlayStation 5 dien je de game console aan te sluiten op een 4K TV. Hiervoor heeft Sony de nieuwe HX90 4K HDR Full Array LED serie aangekondigd. Deze Sony TV is beschikbaar in vier formaten: 55-inch, 65-inch, 75-inch en 85-inch. Later dit jaar zal er een software-update worden uitgerold om de 4K 120fps ondersteuning mogelijk te maken.

Sony 4K TV met 120fps ideaal voor PS5 game console

De Sony BRAVIA XH90 serie beschikt over Full Array Local Dimming & Boosting-technologie. Deze combinatie zorgt afhankelijk van de content voor een dynamische aanpassing van de lichtniveaus. Hierdoor biedt het scherm een extra hoog contrast en helderheid.

Ook is deze serie uitgerust met Sony’s X1 4K HDR processor waardoor details haarscherp worden weergegeven. Het 4K-signaal garandeert prachtige kleuren en contrast. Meer kleur wordt gereproduceerd door het TRILUMINOS-display, dat de gegevens in elk beeld analyseert en verwerkt waardoor de beelden er levensecht uitzien.

Naast beeldkwaliteit is geluidskwaliteit een belangrijk element van de kijkervaring. Daarom is de XH90 4K Full Array LED TV uitgerust met Sony Acoustic Multi-Audio technologie. Deze audiotechnologie wordt overigens niet ondersteunt door het kleinste TV model, de 55-inch variant. Sony biedt een Sound-from-Picture Reality ervaring. De positie van de geluidsbron wordt zeer nauwkeurig gereproduceerd, zodat het geluid direct uit de mond van de acteur lijkt te komen wanneer deze spreekt.

De Sony XH90 biedt ook ondersteuning voor het Dolby Vision HDR-formaat. Dit garandeert een realistische weergave bij TV-uitzendingen, DVD’s, Blu-ray, internetvideo’s en digitale foto’s. Beelden worden realistisch weergegeven zonder verlies van details. De X-Balanced Speaker met Dolby Atmos compatibiliteit zorgt voor een uitstekend geluid in een uiterst dun TV-ontwerp.

De Sony 4K HDR TV is voorzien van de Netflix Calibrated Mode. Deze unieke functie is ontwikkeld om de beeldkwaliteit van de producent te evenaren. Door de optie in het menu te selecteren reproduceert Netflix Calibrated Mode automatisch de beeldweergave. Entertainmentliefhebbers kunnen zo optimaal genieten van TV-series, films, documentaires en andere programma’s op Netflix.

Android TV met Google Assistent

De Sony XH90 werkt samen met het Android TV besturingssysteem van Google. Dit interactieve platform biedt streaming van TV programma’s, series en films via Google Play, Netflix, YouTube, NLZiet, NPO Uitzending Gemist, Videoland, Pathé Thuis en andere bronnen. Tevens is er de mogelijkheid om persoonlijke content zoals video’s of foto’s te bekijken en via Voice Search op de afstandsbediening snel op internet te zoeken via de TV.

Ook is Google Assistant ingebouwd om eenvoudig TV-programma’s of films af te kunnen spelen, simpelweg door tegen het toestel te praten dankzij de ingebouwde microfoons. Daarnaast is er toegang tot een collectie games en apps via de Google Play Store. En via automatische updates zorgt Sony ervoor dat je 4K Android TV altijd up-to-date blijft.

Dankzij de compatibiliteit met Google Home en Amazon Alexa zijn deze toestellen eenvoudig te besturen met stembediening. YouTube-video’s casten en bedienen via Google Home of met Amazon Alexa-apparaten gaat eenvoudig en snel. Ondersteuning voor Apple HomeKit en Airplay 2 zorgen voor een naadloze integratie van je iPhone en Siri-apparaten met de Sony TV.

Sony Bravia XH90 prijs & beschikbaarheid

Sony’s nieuwe 4K LED TV is vanaf nu beschikbaar in de Benelux voor de volgende adviesprijzen:

• Sony KD-85XH90 (85-inch) prijs: €3.500

• Sony KD-75XH90 (75-inch) prijs: €2.500

• Sony KD-65XH90 (65-inch) prijs: €1.800

• Sony KD-55XH90 (55-inch) prijs: €1.500