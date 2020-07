iPad Pro Limited Edition tablet van Caviar Het Russische Caviar lanceert een nieuwe custom iPad Pro in Cyberpunk-stijl, genaamd de Cyberpad. Deze exclusieve tablet is gemaakt van gehard titanium.

Caviar is wereldwijd bekend om haar Limited Edition modellen, die veelal gebaseerd zijn op Apple en Samsung smartphones en accessoires. Ditmaal heeft het bedrijf de Apple iPad Pro 2020 omhult in een stoere behuizing van gehard titanium met een gele PVD-coating en zwarte koolstofvezel, waardoor het design een echt Cyberpunk thema heeft gekregen. Caviar zal slechts 99 exemplaren van deze bijzondere iPad Pro Limited Edition tablet vervaardigen.

De Cyberpunk-stijl is eind vorige eeuw opgekomen. Tegenwoordig zijn er tal van sci-fi films, games en boeken waarbij geavanceerde technologie een sleutelrol spelen in het dagelijks leven.

De ontwerpers van Caviar zijn geïnspireerd door karakters als Deus Ex, Mirror’s Edge, Blade Runner en natuurlijk Cyberpunk 2077. Laatstgenoemde is een futuristisch openwereld actieavonturen spel. Het nieuwste spel, Cyberpunk 2077, zou aanvankelijk in april 2020 worden uitgebracht, de release is echter uitgesteld tot november dit jaar. De game is onder andere te spelen op de Sony PlayStation, Xbox One, Google Stadia en een Windows PC.

De Caviar Cyberpad bestaat uit hoogwaardige materialen. De titanium bouten geven de tablet een extra robuust uiterlijk, extra accenten worden gelegd met de geometrische lijnen en de goudkleurige PVD-coating.

Caviar ontwerpt vaker bijzondere Apple producten, waaronder een vuur-, water- en vorstbestendige iPhone 11 Pro. Ook presenteerde het bedrijf een concept smartphone van een opvouwbare iPhone. Eerder dit jaar werd er ook nog een iPhone 11 Cyberphone gelanceerd, geïnspireerd op de Tesla Cybertruck.

Een woordvoerder van Caviar meldt: Voorop lopen, actuele trends voelen, inspireren en geïnspireerd worden zijn belangrijke uitgangspunten van het moderne levensritme. Veel mensen maken grapjes dat de wereld de geboorte is van de Cyberpunk, geschreven door Gibson en Sterling. Vandaag de dag zijn we op zoek naar nieuwe vormen en heroverweging van bekende dingen om een ​​echt product met een solide achtergrond te maken. De Cyberpad is de volgende stap op weg naar het creëren van een uniek, onvergelijkbaar ontwerp in Caviar-stijl.

De iPad Pro Limited Edition van Caviar beschikt over 1 Terabyte aan geheugen. Exclusiviteit heeft natuurlijk zo z’n prijs. De 11-inch iPad Pro kun je kopen voor $7,650 USD. Daarnaast is er een 12,9-inch model beschikbaar voor een adviesprijs van $8,110 USD.