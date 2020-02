iPhone 11 design telefoon geïnspireerd op Tesla Cybertruck Caviar ontwerpt luxe Tesla variant van Apple’s topmodel. Deze iPhone 11 Pro ziet er net zo stoer en robuust uit als de Tesla Cybertruck pickup truck.

Smartphones zijn er de afgelopen jaren steeds meer hetzelfde uit komen te zien. Ronde randen zijn hierbij een soort van standaard geworden, voor stoere designs-telefoons lijkt geen ruimte meer te zijn. Daar komt het Russische Caviar om de hoek kijken, het bedrijf is gespecialiseerd in het fabriceren van luxe Limited Edition smartphones en durft voor een gewaagd, niet alledaags design te kiezen. Ditmaal heeft Caviar de iPhone 11 Pro als basis genomen om een exclusieve smartphone te maken dat is geïnspireerd op de elektrische pick-up truck Cybertruck van Tesla.

Het toestel heeft een uiterst duurzaam ontwerp met geometrische lijnen, waarbij een veelvoud aan materialen is gebruikt. Er is een duidelijke overeenkomst te zien met de Tesla Truck. De luxueuze smartphone van Caviar heeft een titanium behuizing met metalen hoeken. De behuizing is optimaal beschermt tegen invloeden van buitenaf.

iPhone 11 Pro met titanium behuizing

Ook is de iPhone 11 Cyberphone voorzien van een soort titanium screenprotector, die je kunt wegvouwen. Gesloten blijft het scherm ten alle tijden beschermt tegen krassen en stoten. Wanneer je de screenprotector omvouwt, kun je deze als stand gebruiken om de telefoon rechtop te zetten. De wijze waarop de screenrprotector wegvouwt toont duidelijke overeenkomsten met de daklijnen van de Tesla Cybertruck. Het is een zeer ingenieus ontwerp, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van duurzame (en kostbare) materialen.

Ook de achterzijde is rijk gedecoreerd, wat zorgt voor een stoere look & feel. Caviar maakt 99 exemplaren van deze unieke Limited Edition smartphone. Klanten kunnen kiezen tussen de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max. Vanzelfsprekend beschikken de telefoons over exact dezelfde functionaliteiten als een regulier toestel, ook wordt dezelfde keuze in geheugen geboden; 64GB, 256GB en 512GB. Prijzen voor deze unieke iPhone worden afgegeven op aanvraag.



De iPhone 11 Pro en Pro Max verschillen van elkaar in grootte. Het Pro model beschikt over een 5,8-inch Super Retina XDR-display, de Pro Max wordt uitgerust met een 6,5-inch variant. Beide Apple telefoons zijn voorzien van een drievoudige camera met een ultragroothoeklens, een groothoeklens en een 2x telelens. De smartphones zijn ook waterbestendig.

Het is niet voor het eerst dat Caviar een telefoon ontwerpt op basis van Tesla. Twee jaar geleden werd de iPhone X Tesla Edition uitgebracht, dit toestel werd voorzien van een solar batterij. Ook van de iPhone 11 Pro heeft de Russische fabrikant inmiddels tal van Limited Edition toestellen uitgebracht, waaronder een geheel gouden iPhone en een iPhone 11 Pro Max dat versierd is met een stukje van Steve Jobs coltrui. LetsGoDigital liet vorig jaar ook een gouden Limited Edition maken bij Caviar, op basis van de Samsung Galaxy S10.

Design telefoon geïnspireerd op Tesla

Tesla is een innovatieve autofabrikant dat zich heeft gespecialiseerd in elektrische auto’s. Het aantal Tesla’s is het afgelopen jaar sterk toegenomen in Nederland. De CyberTruck is één van de nieuwste uitvindingen van Elon Musk, de strakke lijnen en vlakke panelen van gerold roestvast staal zorgen voor een zeer robuust en futuristisch design. ‘Veelzijdiger dan een truck, sneller dan een sportwagen’, zo stelt het bedrijf zelf. De Tesla Cyber truck sloeg enorm aan bij liefhebbers, wat ertoe heeft geresulteerd dat Tesla de enorme vraag niet meer aan kan.

Vorige maand werd echter bekend dat het Duitse keuringsinstituut TüV de auto waarschijnlijk niet zal toelaten in West-Europa, op de Nederlandse wegen zal je deze futuristische auto dan ook niet gaan tegenkomen. ‘De inzittenden voelen zich misschien veilig, maar zijn dat juist niet’, zo stelde een expert bij TüV. Op de Nederlandse Tesla site kun je de auto nog wel gewoon bestellen, ook valt er te lezen dat ‘het pantser-exterieur zorgt voor ultieme bestendigheid en bescherming van passagiers’.

Als alternatief kun je natuurlijk altijd nog kiezen voor de Cyberphone van Caviar. Wil jij ook zo’n luxe iPhone 11 kopen? Dan moet je er snel bij zijn, want van de 99 exemplaren zijn er nog slechts 23 te koop, zo meldt de website van Caviar ten tijde van mijn schrijven.