Samsung S21 nieuws en nog meer 3D product afbeeldingen Over exact één maand lanceert Samsung de langverwachte Galaxy S21 serie. Dit moet je weten over de nieuwe high-end S-serie 2021 smartphones.

Op 14 januari 2021 zal Samsung haar nieuwe Galaxy S-serie modellen aankondigen. Het gaat om drie toestellen, de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. Over alle drie de smartphones is inmiddels al veel bekend. Zo zijn nagenoeg alle specificaties bekend, ook zijn de eerste live foto’s en video’s gelekt evenals een drietal officiële video trailers. In deze publicatie gaan we dieper in op de meest belangrijke en opvallende kenmerken van de nieuwe topmodellen van Samsung. Bovendien delen we een reeks nieuwe product renders van de verwachte toestellen.

Op de door Giuseppe Spinelli gemaakte afbeeldingen zijn de drietal S-serie smartphones te zien. Het grootste verschil tussen de Samsung S21 en het Plus model zit hem in de displaygrootte en de beschikbare kleuren. Het camerasysteem is voor beide modellen gelijk. Het Ultra model krijgt een extra geavanceerde camera, wat ook duidelijk blijkt uit de beelden.

Om te beginnen met het slechte nieuws, Samsung lijkt voornemens te zijn om niet langer een adapter en oordopjes mee te leveren bij de nieuwe S-serie smartphones. De Zuid-Koreaanse fabrikant volgt hiermee in de voetsporen van Apple, die in september dit jaar hetzelfde besloot te doen voor de iPhone 12 serie. Het goede nieuws is dan wel weer dat Samsung de optionele oplader goedkoper wil gaan aanbieden dan voorheen, om zodoende de consument tegemoet te komen.

Overeenkomsten tussen de Samsung S21 modellen

Alle Galaxy S21 smartphones zullen in Europa worden aangedreven door de Exynos 2100 chipset. Het lijkt erop dat deze processor minstens net zulke goede prestaties behaald als de onlangs aangekondigde Snapdragon 888 van Qualcomm. Laatstgenoemde SoC zal voor de Amerikaanse S21 modellen gebruikt worden.

Hoewel de Snapdragon variant doorgaans beter presteert zijn er inmiddels meerdere signalen geweest dat Samsung haar nieuwe chipset op tal van punten verbetert heeft, wat zowel de algehele prestaties als de energie-efficiëntie ten goede moet komen. Terwijl de eerste Geekbench test resultaten van de S21 met de Snapdragon 888 juist minder positief uitpakken, dan vooraf gedacht.

Alle drie de Galaxy S21 modellen draaien uit de doos op Android 11, waar de Samsung One UI 3 interface overheen geplaatst wordt. Deze schil is reeds officieel geïntroduceerd door Samsung, met een vernieuwd en vereenvoudigd design en meer personalisatie mogelijkheden dan voorheen. Onderstaand bespreken we de belangrijkste kenmerken per model.

Samsung Galaxy S21 het nieuwe instapmodel binnen de S-serie

Het basismodel wordt uitgerust met een 6,2-inch Full HD+ display, het gaat om een plat display met een 120Hz refresh-rate. Er wordt een gaatje in het scherm gemaakt voor de selfiecamera, deze hole-punch camera krijgt vermoedelijk een resolutie van 10 megapixels – vergelijkbaar met de S20 en S10.

Op de achterzijde wordt een drievoudige camera geplaatst, deze is vergelijkbaar met het model van vorig jaar. De Samsung S21 krijgt een 12 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 64 megapixel telefoto camera. Ook de accucapaciteit blijft gelijk, het gaat om een 4.000 mAh batterij. Mogelijk wordt het laadvermogen verhoogd tot 30 Watt. Deze adapter zal je dus hoogstwaarschijnlijk wel los moeten kopen.

Het basismodel wordt uitgebracht in de meeste kleurvarianten; grijs, wit, violet en roze. Vorig jaar kreeg de Galaxy S20 5G een verkoopadviesprijs van € 1.000. Verwacht wordt dat Samsung dit jaar voor een lagere prijsstelling kiest, mogelijk dat je het nieuwe model straks voor €100 minder kunt kopen.

Dit heeft overigens niet zozeer te maken met het weglaten van de oplader en oordopjes, ook de displayresolutie wordt verlaagd (Full HD ipv QHD), bovendien wordt er gekozen voor een plat display in plaats van duurdere 2.5D curved scherm, daarnaast wordt het glazen achterpaneel hoogstwaarschijnlijk vervangen voor 3D Glasstic (plastic). Verder lijkt het camerasysteem en de accu gelijk te blijven aan vorig jaar, wat inhoudt dat het nieuwe model er met name qua hardware en software op vooruit zal gaan.

Samsung S21 Plus in grote mate gelijk aan het basismodel

Het grootste verschil tussen de S21 en het Plus model is de grootte van het scherm. De Galaxy S21 Plus wordt uitgerust met een 6,7-inch Full HD+ display. Mede dankzij het grotere display wordt er ook een grotere accu ingezet, deze heeft hoogstwaarschijnlijk een batterijcapaciteit van 4.800 mAh.

Qua camerasysteem zal de Galaxy S21 Plus gelijk zijn aan het basismodel. Opvallend genoeg wordt de DepthVision camera achterwege laten, er lijkt ook geen vervanger te komen voor deze 3D ToF camera. Afgelopen week verscheen er al een beknopte hands-on video preview van de Galaxy S21 Plus online. Hierin werd onder andere gesteld dat de foto’s, gemaakt met de S21+ camera, er te verzadigd uitzien. Dit fenomeen hebben we natuurlijk vaker gezien bij Samsung, hierdoor ogen de foto’s erg kleurrijk, maar niet altijd even realistisch.

De Samsung S21 Plus wordt verwacht in drie kleuren: zwart, zilver en violet. In sommige landen zal dit model ook in het roze worden aangeboden, we verwachten deze kleurstelling echter niet in Nederland te zien voor het Plus model. Wat betreft de prijs, vermoedelijk zal deze smartphone voor een prijs van zo’n €1.050 in de markt worden gezet.

Overigens, afgelopen week publiceerde een oud Samsung medewerker op YouTube een opmerkelijk verhaal waarin gesteld wordt dat de volledige Galaxy S21 line-up over een kunststof achterpaneel zal beschikken – in plaats van glas. Het frame wordt wel gemaakt van metaal. Of dit gerucht waar blijkt te zijn, dat zullen we ongetwijfeld op 14 januari 2020 te horen krijgen, als Samsung de nieuwe S-serie modellen officieel onthuld. Het zou in ieder geval een opvallende en met name gedurfde beslissing zijn van Samsung.

Samsung S21 Ultra het ultieme topmodel

De Galaxy S21 Ultra wordt het nieuwe topmodel. Deze smartphone krijgt een 6,8-inch QHD+ display met een adaptieve 120 Hz refresh-rate. In tegenstelling tot de twee andere S-serie modellen zal het Ultra model nog wel worden uitgerust met een afgerond scherm en een QHD resolutie.

Ook krijgt deze smartphone een vernieuwd camerasysteem, bestaande uit vier cameralenzen. Een 108 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 10 megapixel telefoto camera met 10x zoom en ten slotte een 10 megapixel telefotocamera met 3x zoom.

De Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt tevens de grootte batterij van de nieuwe S-serie 2021 modellen. Het gaat om een 5.000 mAh accu. Hoogstwaarschijnlijk zal deze ondersteuning bieden voor 30 Watt snelladen. Dit is sneller dan de 25W die de Note 20 Ultra ondersteunt, maar minder snel dan de vorig jaar geïntroduceerde S20 Ultra, die ondersteuning biedt voor 45W snelladen.

Een merkwaardig besluit van Samsung, te meer omdat met name Chinese concurrenten inmiddels diverse telefoonmodellen aanbieden met 65W snelladen – denk aan de Oppo Find X2 Pro en de OnePlus 8T. Het voordeel van Samsung is dan wel weer dat ook draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen wordt ondersteunt. Concurrent Apple doet het overigens nog een stukje rustiger aan, de iPhone 12 Pro ondersteunt slechts 18W snelladen.

De S21 Ultra zal echter wel over een andere nieuwe functie beschikken, dat geheel nieuw is voor de S-serie. Samsung zal het topmodel namelijk compatibel maken met de S Pen, die al jaren wordt toegepast voor de Note serie. Deze stylus zal als losse accessoire verkocht worden, de telefoon beschikt ook niet over een stylus compartiment, zoals wel het geval is bij de Note modellen. In plaats daarvan zal Samsung optionele hoesjes en covers beschikbaar stellen, waar een opbergvakje voor de S Pen in inbegrepen zit.

Kleuren, prijs en release datum

Wat betreft de kleuren, het Ultra model zal ter beschikking worden gesteld in het zwart en zilver. Mogelijk wordt er ook nog een bruine variant uitgebracht, deze kleurstelling verwachten we echter niet in Nederland terug te zien. Althans, niet ten tijde van de lancering. Doorgaans lanceert Samsung net voor de zomer één of twee extra kleurvarianten van het Plus en Ultra model, om zo de verkoop te stimuleren nog net vóór de introductie van de Note 21.

Vanzelfsprekend zal het topmodel ook het duurste model worden. Vermoedelijk zal de Samsung S21 Ultra voor een vanaf prijs van zo’n €1.300 in de markt worden gezet. Alle genoemde modellen zullen als 5G telefoon worden aangeboden. Inmiddels is ook in Nederland het 5G netwerk beschikbaar gesteld door T-Mobile, KPN en Vodafone. Een landelijke 5G dekking zal komend jaar volgen.

De nieuwe Samsung telefoons worden op 14 januari 2021 officieel aangekondigd. Twee weken later, op vrijdag 29 januari 2021 zal de officiële release volgen. In de tussentijd wordt een preorder actie opgezet, vermoedelijk krijg je bij het plaatsen van een Samsung S21 preorder een setje Galaxy Buds Pro cadeau – dit worden de nieuwe oordopjes van Samsung, die eveneens op de 14de onthuld zullen worden. Mogelijk dat deze preorder actie uitsluitend zal gelden voor het Ultra model.

