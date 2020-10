Galaxy S21 5G smartphone komt met Samsung Blade display Samsung zal begin 2021 de Galaxy S21 serie introduceren. Waarschijnlijk krijgen de nieuwe top modellen een ‘Blade Bezel’ én een Blade display.

Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital over een handelsmerk van Samsung voor de naam ‘Blade Bezel’. Waarschijnlijk gaat het hier om een nieuw type framerand, die voor het eerst zal worden toegepast bij de Galaxy S21 serie die begin 2021 verwacht wordt. Mogelijk kiest Samsung voor een enigszins vergelijkbare industriële look als de recent geïntroduceerde iPhone 12 serie – net zoals de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy Tab S7 Plus tablet, die ook over rechte frameranden beschikt.

Het lijkt erop dat niet alleen de bezel de naam ‘Blade’ krijgt. Samsung heeft namelijk nog een handelsmerk ingediend, ditmaal voor het scherm.

Samsung Galaxy S21 krijgt vermoedelijk een Blade display

Op 26 oktober 2020 heeft Samsung Electronics een trademark aangevraagd bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) voor de naam ‘Samsung Blade’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

Samsung Blade trademark description: Display panel; flat panel display screens; displays for smart phones; OLED (Organic light emitting diode) display panels; touch screens.

Samsung zou het Blade display ook voor een ander elektronisch apparaat kunnen gebruiken. Desalniettemin is het aannemelijk dat deze aanvraag bedoelt is voor de Galaxy S21 serie die in januari 2021 verwacht wordt

Waarschijnlijk kiest Samsung er ditmaal opnieuw voor om 3 modellen uit te brengen, de Galaxy S21 en S21 Plus krijgen naar verluidt een plat display – mogelijk een Samsung Blade display. Het topmodel, de Galaxy S21 Ultra krijgt een edge display.

Het is overigens voor het eerst dat Samsung het Plus model niet zal voorzien van een afgerond scherm. Sommige vrezen dat de Samsung Galaxy S21 Plus ook een plastic behuizing krijgt – zoals de Galaxy S20 FE en de Note 20 die eveneens een plat display hebben én een kunststof behuizing. Dat zou echter een behoorlijke downgrade betekenen voor het Plus model, vooralsnog gaan we er dan ook vanuit dat alleen het basismodel een goedkope plastic behuizing krijgt.

Twitteraar Ice Universe gaf eerder deze maand te kennen dat het erop lijkt dat Samsung de S21 zal downgraden ten opzichte van de S20. Zo lijken de schermranden weer wat breder te worden. Vooralsnog is deze informatie uitsluitend gebaseerd op renders die van de S21 zijn verschenen. Desalniettemin is het zeker geen ondenkbaar scenario.

Temeer omdat er steeds meer topmodellen van Samsung zijn bijgekomen, denk aan de S20 Ultra, de Note 20 Ultra, maar natuurlijk ook de opvouwbare smartphones – zoals de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2. Daar komt bij dat nieuwe functies zoals 5G voor een beduidend hogere kostprijs zorgt. Om de S-serie toch voor een zo’n breed publiek toegankelijk te houden is het belangrijk dat er ook ten minste één goedkoop model tussen zit.

We zullen nog enkele maanden geduld moeten hebben, verwacht wordt dat Samsung in januari 2021 de nieuwe Galaxy S21 modellen zal introduceren. Vermoedelijk zullen de nieuwe toestellen vanaf februari verkrijgbaar zijn. De komende periode zal er ongetwijfeld meer bekend worden over de nieuwe S-serie modellen.

Bekijk hier de trademark voor Samsung Blade.