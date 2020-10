Samsung voorziet Galaxy S21 van Blade Bezel Nieuwe handelsmerk aanvraag van Samsung Display duidt op implementatie van een 'Blade Bezel' in de komende Galaxy S21 vlaggenschip line-up.

Normaliter introduceert Samsung rond februari haar nieuwe S-serie smartphones. De huidige Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra zullen komend jaar vervangen worden door de Galaxy S21 serie (of S30). Vermoedelijk zal Samsung ervoor kiezen om de nieuwe toestellen een maand eerder te introduceren, in januari 2021. Voordat de nieuwe telefoons worden uitgebracht zal Samsung eerst nog een reeks nieuwe handelsmerken vastleggen, die de vernieuwde technologie omschrijven die in de nieuwe smartphones worden toegepast.

Zo rapporteerde LetsGoDigital onlangs over een IsoCell Vizion 3D ToF camera, vermoedelijk bedoelt voor de Galaxy S21 serie. Ditmaal legt Samsung Display in thuisland Korea een handelsmerk vast voor een nieuw type schermrand.

Samsung Blade Bezel

Op 16 oktober 2020 heeft Samsung Display bij de KIPO (Korean Intellectual Property Office) een trademark ingediend voor de naam Blade Bezel. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

Samsung Blade Bezel trademark description: Large screen display, smartphone display, LCD, LED, OLED, digital camera display, video screen

De schermranden van de telefoons worden ook wel een bezel genoemd. Deze randen zijn de afgelopen jaren drastisch verkleind. Het lijkt erop dat Samsung nu een nieuw type framerand wil introduceren, in de vorm van een ‘Blade Bezel’.

Het blijft helaas nog even onduidelijk wat hier exact mee bedoelt wordt. Letterlijk vertaald betekent ‘Blade’ in het Engels ‘Blad’. Blade wordt echter ook wel gebruikt om de platte kant van een mes te beschrijven. Mogelijk dat Samsung een recht vormgegeven frame wil gaan gebruiken voor de S-serie modellen, net zoals Apple heeft gedaan bij de recent geïntroduceerde iPhone 12 serie. Dit geeft de nieuwe modellen een frisse, industriële look.

De S-serie telefoons hebben een wat ronder frame, er gaan echter al langer geruchten dat Samsung hier mogelijk vanaf wil stappen. Zo heeft Samsung de Galaxy Tab S7 tablet serie, die gelijktijdig met de Note 20 toestellen geïntroduceerd werden, ook voorzien van een beduidend rechter frame dan de Tab S6 vorig jaar.

Een andere optie is dat Samsung de camera onder het scherm wil plaatsen. Het is al langer bekend dat komend jaar de eerste smartphones met een under-screen camera zullen worden uitgebracht – afgezien van de reeds geïntroduceerde ZTE Axon 20, die niet in Nederland verkrijgbaar is. Echter, zo’n under-screen camera wordt nog niet bij de Samsung S21 verwacht. Bovendien lijkt dit meer te maken te hebben met het scherm, en niet zozeer met de bezel. Hoewel de toevoeging van ‘digital camera display’ in de trademark omschrijving wel enkele vraagtekens oproept.

Al met al zullen we nog een tijdje geduld moeten hebben alvorens de nieuwe topmodellen van Samsung geïntroduceerd worden. Afgelopen weekend verscheen er al behoorlijk wat onthullende informatie online over zowel het instapmodel, de Samsung Galaxy S21 als het topmodel, de Galaxy S21 Ultra. De komende weken zal er ongetwijfeld meer bekend worden over de nieuwe S-serie modellen voor 2021.

