OnePlus 10 Pro nieuw topmodel voor 2022 Komende week presenteert OnePlus een nieuw vlaggenschip. De OnePlus 10 Pro wordt krachtig, krijgt een mooi scherm, goede camera en een grote batterij.

De over acht dagen wordt de OnePlus 10 Pro officieel geïntroduceerd in China, tijdens een speciaal daarvoor opgezet event. Verwacht wordt dat deze high-end smartphone eind maart / begin april ook in Nederland zal arriveren. De afgelopen weken is er al veel bekend geworden omtrent het nieuwe vlaggenschip van OnePlus. Op oudejaarsdag verscheen er ook persmateriaal online, in de vorm van een officiële video teaser, waardoor inmiddels ook het design van de 10 Pro is vast komen te staan.

In november werd de smartphone met z’n vernieuwde camera design voor het eerst gevisualiseerd in 3D renders door Steve McFly, aka OnLeaks. Op basis van de nieuw beschikbare beelden heeft OnLeaks de productafbeelding aangepast, zodat het vernieuwde flash-ontwerp perfect matcht met hoe de telefoon er straks in werkelijkheid uit zal zien.

OnePlus 10 Pro kenmerken en specs

Opmerkelijk genoeg lijkt OnePlus ditmaal slechts één model uit te brengen; de 10 Pro. Van een OnePlus 10 lijkt ditmaal geen sprake te zijn, waarschijnlijk liggen de aanhoudende chiptekorten hieraan ten grondslag.

Het nieuwe topmodel wordt voorzien van een 6,7” AMOLED display met een 2K resolutie en een adaptieve 120Hz refresh-rate. In de linker bovenzijde van het scherm wordt een ponsgat gemaakt voor de 32MP selfie-camera. Op de achterzijde is een triple-camera beschikbaar, die samen met de flitser in een vierkante opstelling wordt geplaatst. Het camera eiland loopt door tot aan de zijkant van het toestel. Dit is opmerkelijk, want dit was een erg kenmerkend element van de Samsung Galaxy S21 serie.

De camera configuratie wordt waarschijnlijk ongewijzigd, wat inhoudt dat er een 48MP hoofdcamera, een 50MP ultra-groothoekcamera en een 8MP telefoto camera met 3x optische zoom en 30x digitale zoom wordt ingebouwd. Video’s kunnen in 8K resolutie worden opgenomen.

De 5G telefoon zal worden aangedreven door de uiterst krachtige Snapdragon 8 Gen 1. Er zullen meerdere geheugenvarianten worden uitgebracht: 8GB/128GB en 12GB/256GB. De OnePlus 10 Pro draait op het Android 12 besturingssysteem, met een geheel nieuwe user interface dat een combinatie vormt van het vertrouwde OnePlus OxygenOS en de ColorOS interface van Oppo.

De nieuwe OnePlus smartphone wordt voorzien van een extra krachtige accu. Het gaat om een 5.000 mAh batterij die mogelijk ondersteuning biedt voor 120W snelladen. De OnePlus 10 Pro wordt op 11 januari 2022 officieel aangekondigd in China. Vanaf april 2022 zal het toestel waarschijnlijk ook in Europa verkrijgbaar zijn, waaronder in Nederland.

De OnePlus 9 Pro kreeg een vanaf prijs van € 900. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het nieuwe model straks voor om en nabij dezelfde prijs in de verkoop gaat – hoewel de prijzen in China ongetwijfeld lager zullen uitvallen.