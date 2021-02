Nokia 3650 4G (2021) mobiele telefoon De Nokia 3650 4G (2021) is in aantocht. De vernieuwde feature phone draait op het KaiOS en krijgt waarschijnlijk een iets groter display en een betere camera.

Nokia heeft een rijk verleden als telefoonfabrikant, voordat de smartphone z’n intrede deed was de Finse fabrikant jarenlang marktleider op het gebied van feature telefoons. Om deze historie levend te houden heeft het bedrijf de afgelopen jaren verschillende oude succesnummers nieuw leven ingeblazen. Het begon in 2017 met de Nokia 3310 mobiele telefoon, daarna werd de Nokia 8110 4G bananentelefoon geherintroduceerd, ook van de Nokia 2720 Flip herrees er een iconisch exemplaar.

Dankzij het enorme succes besloot HMD Global in 2020 om meerdere klassieke mobiele telefoon modellen uit te brengen. In de eerste helft van het jaar werd de Nokia 5310 XpressMusic phone aangekondigd, in de tweede helft werden ook de Nokia 6300 en 8000 aan het productassortiment toegevoegd. Eén voor één modellen die je ook in een telefoonmuseum zou kunnen tegenkomen. Welke klassiekers mogen we dit jaar verwachten?

Nokia 3650 4G (2021 model)

Eerder deze week meldde de Russische site Mobiltelefon.ru (via Nokiamob) dat er een Nokia 3650 in de pijplijn zit. Het origineel werd uitgebracht in 2003. De candybar telefoon had een bijzonder en uniek design, mede dankzij het cirkelvormige numerieke toetsenbord en de afgeronde onderzijde.

Het toestel draaide op het Symbian OS Series 60 en werd voorzien van een 2,1-inch TFT kleuren display met een 176×208 pixel resolutie. Op de achterzijde werd een 0.3 megapixel VGA camera (640×480 pixels) geplaatst. Verder was er 4MB geheugen voorhanden, ook werd de 3650 voorzien van een MMC (MultiMediaCard) geheugenkaartslot. Daarnaast bood het toestel Bluetooth 1.1 ondersteuning.

Ten slotte zorgde de verwijderbare 850mAh batterij voor een stand-by tijd van maar liefst 150 uur en een spreektijd van zo’n 3 uur. Dit was overigens de eerste Symbian OS telefoon dat ook in de VS werd uitgebracht, hoewel de telefoon daar een iets afwijkende modelnaam kreeg; Nokia 3600.

Vermoedelijk zal de nieuwe versie draaien op het KaiOS. Ook zal de mobiele telefoon 4G ondersteuning bieden, om zo optimaal gebruik te kunnen maken van alle gemakken die het internet vandaag de dag te bieden te heeft. Daarnaast zal de vernieuwde Nokia 3650 waarschijnlijk over een iets groter display en een betere camera beschikken.

Het is vooralsnog onbekend in hoeverre het vernieuwde model een vergelijkbaar design krijgt als het origineel van pak ‘m beet 18 jaar geleden. Dit heeft de Nederlandse grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, ertoe geïnspireerd om zijn eigen Nokia 3650 4G te ontwerpen. Ook onderstaande YouTube video is gemaakt door Jermaine, in samenwerking met LetsGoDigital.

Klassieke Nokia telefoons

De Nokia 3650 was de opvolger van de Nokia 7650, hoewel laatstgenoemde model een slider telefoon was waarmee vooral de zakelijke markt werd aangesproken. Met de 3650 richtte Nokia zich op een jonger publiek. Dit zorgde ook voor een reeks sprankelende kleuren. Naast grijs verscheen het toestel ook in de kleuren blauw en geel. Ook werden er verwijderbare covers beschikbaar gesteld in de kleuren donkerblauw, fuchsia en paars.

Het bijzonder vormgegeven toetsenbord zorgde voor een unieke uitstraling, toch werd deze vreemde vormfactor niet door iedereen als even gebruiksvriendelijk ervaren. Zodoende bracht het bedrijf naderhand een hardware revisie uit, in de vorm van de Nokia 3660.

Door oude klassiekers nieuw leven in te blazen houdt het bedrijf haar historie springlevend. Bovendien blijkt er simpelweg nog altijd vraag te zijn naar deze eenvoudig te bedienen mobieltjes. Bij velen brengen deze oude telefoons dan ook nostalgische gevoelens naar boven.

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer de vernieuwde 3650 4G wordt uitgebracht, vermoedelijk zal de officiële introductie binnen nu en anderhalve maand plaatsvinden. Hoewel er nog geen informatie beschikbaar is omtrent de verkoopprijs mag je er vanuit gaan dat je deze retro telefoon straks kunt kopen voor minder dan €100.

Behalve een nieuwe feature telefoon zal HMD Global binnenkort ook één of meerdere Nokia smartphone modellen aankondigen. Gisteren werd er al een goedkope budget smartphone aangekondigd. De Nokia 1.4 is een €100 kostende Android Go smartphone met een dubbele camera en een groot 6,5” HD+ scherm.

Daarnaast lijkt er nog een Nokia 6.3 / 6.4 5G en een Nokia 7.3 / 7.4 in de planning te staan. Mogelijk wordt er binnenkort ook nog een nieuw topmodel gepresenteerd, de Nokia 9.3 PureView zit al langer in de pijplijn maar werd eind vorig jaar vertraagd door logistieke problemen. Al met al genoeg interessante Nokia modellen om naar uit te kijken.

