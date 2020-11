Nokia 6300 4G mobiele telefoon (2020 model) Binnenkort wordt de Nokia 6300 4G verwacht, het 2020-model borduurt voort op de immens populaire en gelijknamige mobiele telefoon van 15 jaar geleden.

Nokia heeft een rijke historie aan feature phones. Een decennia of twee geleden werd de mobiele telefoon markt gedomineerd door de Finse fabrikant. Hoewel de markt sindsdien sterk is verandert -sinds Apple de iPhone uitbracht en Google het Android platform introduceerde- blaast Nokia nog altijd met regelmaat nieuw leven in oude modellen. Denk bijvoorbeeld aan de Nokia 8110 4G of de meer recente Nokia 2720 Flip en Nokia 800 Tough. Het lijkt erop dat de Finse fabrikant binnenkort opnieuw twee klassieke telefoons zal introduceren.

Afgelopen week wist het Duitse Winfuture te melden dat het Chinese HMD Global, wereldwijd licentiehouder van Nokia smartphones, binnenkort twee nieuwe mobiele telefoons zal introduceren; de Nokia 6300 en de Nokia 8000. Beide modellen zijn telefoons met beperkt slimme functies en borduren voort op de populaire Nokia iconen van pak en beet 15 jaar geleden.

Nokia 6300 4G feature telefoon met 2″ display

De originele Nokia 6300 werd geïntroduceerd in 2006. Deze candybar telefoon was erg gewild, mede dankzij het stijlvolle tweekleurige design en de roestvrijstalen behuizing. Uniek waren ook de twee LED lampjes aan de zijkant van het toestel. De telefoon werd voorzien van een 2” display en een 2 megapixel camera met 8x digitale zoom. Als besturingssysteem werd het Symbian S40 OS ingezet.

Geheugen had deze telefoon nauwelijks nodig, er werd 7,8MB werkgeheugen en 2GB opslaggeheugen ingebouwd. De verwisselbare 860 mAh Li-ion accu had een stand-by tijd van maar liefst 14 dagen. Voor zo’n €250 had je onder andere keuze uit de kleuren zwart/zilver, wit/zilver en rood/zilver. In hoeverre het nieuwe 2020 model overeenkomst qua specificaties blijft vooralsnog onbekend.

Ook is er nog geen beeldmateriaal beschikbaar van de nieuwe Nokia 6300 4G. Dat heeft de Nederlandse 3D designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, ertoe geïnspireerd om zelf 3D beelden te maken van de Nokia 6300 (2020 model) – op basis van het iconische design van anderhalf decennia geleden, met wat subtiele wijzigingen waaronder een iets groter scherm. Ook heeft Jermaine onderstaande videoanimatie gemaakt, waarin de nieuwe zwart/zilveren feature phone van Nokia centraal staat.



Waar de klassieker alleen ondersteuning bood voor het 2G netwerk zal het nieuwe model ook 4G LTE ondersteuning bieden. Zo kun je met deze mobiele telefoon ook gebruik maken van alle voordelen die het hedendaagse mobiele internet te bieden heeft.

Het origineel werd tevens voorzien van het spelletje Snake, wat de kans groot maakt dat je dit befaamde spelletje straks ook op het 2020-model terug te vinden zal zijn. Het geheugen was overigens ook gewoon uitbreidbaar middels een geheugenkaart, wat natuurlijk een fijne bijkomstigheid zou zijn aangezien de standaard capaciteit slechts 2GB betreft.

De Nokia 6300 4G zal hoogstwaarschijnlijk binnen enkele weken officieel worden aangekondigd. Het toestel zal ongetwijfeld een lagere prijs krijgen dan 15 jaar geleden, waarschijnlijk kun je dit model straks kopen voor minder dan €100.

Om een idee te krijgen van het succes dat de Finnen 15 jaar geleden hadden met de mid-range Nokia 6300, de producent heeft maar liefst 35 miljoen exemplaren verkocht van deze stijl-gedreven telefoon. Daarmee behoort dit model tot een van de beste verkochte Nokia telefoons allertijden.

Na het succes van de 6300 heeft Nokia ook nog verschillende licht verbeterde varianten uitgebracht, in de vorm van een Nokia 6301 en 6300i. Laatstgenoemde had een vergelijkbaar design, maar beschikte ook over WLAN en VoIP.

