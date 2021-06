Motorola Moto G100 review De Motorola G100 heeft een snelle processor, fijne software en een grote accu, maar leveren deze voordelen op tegen de nadelen? Je leest het in de review.

Sinds halverwege mei 2021 is de Motorola Moto G100 verkrijgbaar in Nederland. Het toestel wordt aangedreven door de high-end Qualcomm Snapdragon 870 chipset. Dat maakt deze Motorola smartphone een directe concurrent van andere premium toestellen, zoals de Samsung Galaxy S21 en de iPhone 12. Er zit er echter wel een duidelijk verschil in prijs, want ondanks dat er een high-end processor is ingezet heeft de Motorola G100 een adviesprijs van ‘slechts’ €500.

Dat roept natuurlijk de vraag op; Welke concessies zijn er gedaan om dit toestel zo competitief in de markt te kunnen zetten? Op deze vraag weet AndroidWorld het antwoord. Hoofdredactrice Claudia Rahanmetan heeft geruime tijd met deze nieuwe Motorola smartphone kunnen doorbrengen, wat heeft geresulteerd in een uitgebreide Motorola Moto G100 review.

Voordelen en nadelen van de Motorola G100

De G100 is uitgerust met een groot 6,7-inch IPS LCD display met een Full HD+ resolutie. Het 409ppi scherm heeft een 20:9 beeldschermverhouding en biedt ondersteuning voor een 90 Hertz refresh-rate. Deze smartphone is dus niet voorzien van een AMOLED scherm, maar van een goedkoper LCD display.

Over het display meldt Claudia het volgende in haar review: ‘Als je van een OLED-scherm overstapt naar dit LCD-scherm vergt dat even wat gewenning, maar dat duurt niet lang. Het scherm is erg helder en scherp en vooral de kijkhoeken zijn erg goed. Bedenk wel dat de concurrentie al wel een AMOLED-scherm heeft, zoals de zoals de Samsung Galaxy A52 en de Redmi Note 10 Pro.’

De Snapdragon 870 chipset levert uiteraard zeer snelle prestaties, in combinatie met het grote scherm is dit dan ook een ideale telefoon om op te gamen. De chip beschikt tevens over een geïntegreerde 5G modem. Met deze smartphone kun je dus ook gebruik maken van het 5G mobiele internet netwerk.

Een ander punt waarin de Moto G100 bijzonder goed scoort is de accuduur. De 5.000 mAh accu is voldoende krachtig om de hele dag door te komen, ook als je veel gebruik maakt van je mobiele telefoon. Er wordt een 20 Watt snellader meegeleverd, zodat je de batterij ook in redelijk hoog tempo kunt bijladen. Mede door het grote scherm en de grote accu is het toestel, met een gewicht van 207 gram, wel aan de zware kant.

Het toestel draait op het Android 11 besturingssysteem. Motorola biedt één OS update en twee jaar lang beveiligingsupdates. Hiermee loopt het bedrijf duidelijk achter ten opzichte van de concurrentie. Zo biedt Samsung voor de meeste Galaxy smartphones 3 jaar Android OS updates en 3 jaar beveiligingsupdates, waardoor je veel langer kunt blijven genieten van up-to-date software, inclusief de nieuwste functies.

Aangaande de camera’s, de Motorola G100 is uitgerust met een dubbele front-camera, bestaande uit een 16 megapixel groothoekcamera en een 8 megapixel ultragroothoekcamera. Op de achterzijde is een viervoudige camera geplaatst, waarbij gekozen is voor een 64 megapixel hoofdcamera, een 16 megapixel groothoekcamera, een 2 megapixel dieptecamera en ten slotte een 3D ToF camera met laser-autofocus technologie.

Over de camerakwaliteit meldt Claudia het volgende in haar Motorola G100 review: “De fotokwaliteit van de hoofdcamera is goed, vooral in goed verlichte omstandigheden. Er zijn veel details te zien, en de foto’s hebben een mooi dynamisch bereik. Waar de Moto G100 wel mee worstelt, zijn de foto’s die je maakt bij weinig licht. Deze foto’s laten nauwelijks details zien, en ook de beeldverwerking van Motorola doet niet veel om het plaatje op te fleuren. Over de video’s ben ik wat minder tevreden. Dankzij het gebrek aan optische beeldstabilisatie (OIS), en dus het gebruik van elektronische beeldstabilisatie (EIS), zie je dat video’s behoorlijk schokkerig zijn.“

Al met al heeft de Moto G100 een aantal duidelijke plus- en minpunten. Het toestel is lekker snel, heeft een goede accuduur en fijne software. Het updatebeleid kan wel beter, daarnaast zal niet iedereen blij zijn met het ontbreken van een AMOLED scherm. Ook het beeldstabilisatiesysteem voor video’s laat z’n wensen over.

Standaard wordt de Motorola G100 voorzien van 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Voor een los, simlockvrij toestel is de adviesprijs vastgesteld op €500. Deze mobiele telefoon is ook verkrijgbaar met abonnement, waarbij je doorgaans korting krijgt op de toestelprijs. In Nederland is het toestel uitsluitend verkrijgbaar in de kleur Magic Blue.