iPhone 12 serie: Vier Apple telefoons met 5G Apple staat op het punt een viertal iPhone 12 modellen aan te kondigen. Met nieuw design, krachtigere hardware, een betere camera én 5G ondersteuning.

Al maanden kijken Apple fans reikhalzend uit naar de onthulling van de nieuwe iPhone 12 serie. Even werd er gedacht dat de viertal modellen in september aangekondigd zouden worden. Tijdens de september-keynote bleef het echter bij de introductie van de Apple Watch 6, de Watch SE, de iPad 2020 en de iPad Air 2020. Nu heeft Apple alsnog de datum bekend gemaakt waarop het iPhone event, genaamd ‘Hi, Speed’, zal plaatsvinden. Aankomende dinsdag, 13 oktober 2020, zal Apple een digitaal evenement organiseren dat via een livestream te volgen zal zijn.

Tijdens het event worden vier nieuwe iPhone 12 modellen verwacht: 2 standaard modellen en 2 Pro varianten. Alle nieuwe Apple smartphones zullen worden aangedreven door de nieuwe en uiterst krachtige en razendsnelle A14 Bionic chip, ook beschikken alle modellen hoogstwaarschijnlijk over 5G. Het zijn daarmee de eerste iPhone modellen die ondersteuning bieden voor het supersnelle 5G mobiele netwerk. Met de event slogan ‘Hi, Speed’ lijkt dan ook verwezen te worden naar 5G en de A14 Bionic processor.

Apple iPhone 12 mini wordt het goedkoopste model

Afgelopen jaar bracht Apple nog drie modellen uit binnen de iPhone 11 serie. Het vierde, geheel nieuwe model zal de kleinste iPhone binnen de 12-serie worden. Over de naam van deze mobiele telefoon bestaat nog enige onduidelijkheid, online wordt er veelal naar gerefereerd als iPhone 12 mini. Deze smartphone zal voortborduren op de iPhone 8. Het wordt niet alleen de kleinste, maar ook de goedkoopste toevoeging van de vier.

Vermoedelijk wordt de mini voorzien van een 5,4-inch OLED display. Dit is overigens alsnog beduidend groter dan het iPhone SE 2020 model dat Apple in april dit jaar uitbracht – dit toestel heeft namelijk een 4,7″ scherm. Het succes van de SE-serie zou Apple ertoe hebben bewogen om ook binnen de geavanceerde 12-serie een kleiner model te introduceren.

Waarschijnlijk wordt de iPhone 12 mini uitgerust met een dubbele camera, vergelijkbaar met de standaard iPhone 12 5G. Verschillen tussen deze twee modellen zullen dan ook met name in de displaygrootte te vinden zijn. Het standaard model beschikt hoogstwaarschijnlijk over een 6,1″ OLED display. Het is overigens voor het eerst dat Apple ook dit model voorziet van een OLED scherm. Vorig jaar werden alleen de Pro modellen uitgerust met een OLED display, het standaard model kreeg een LCD display.

iPhone 12 Pro Max wordt het nieuwe topmodel

In tegenstelling tot eerder genoemde modellen krijgen de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max een roestvrijstalen behuizing, in plaats van aluminium. De Pro krijgt een zelfde schermformaat als het standaard model (6,1″), de Pro Max wordt met zijn 6,7″ display het grootste model.

Het blijft nog even onduidelijk of Apple ook in staat is om de schermen een 120Hz refresh-rate mee te geven, zoals de afgelopen maanden door veel andere smartphone fabrikanten is toegepast. Volgens de geruchten zou Apple driver-ic’s tekort komen, waardoor het genoodzaakt is om ook dit jaar voor 60Hz schermen te kiezen.

De iPhone 12 Pro en Pro Max zullen over meer werkgeheugen beschikken (6GB ipv 4GB) en ook het camerasysteem zal er beduidend geavanceerder uitzien – in vergelijking met de standaard modellen. De tweetal Pro modellen krijgen naar verluidt een quad-camera met 3x telezoom en een ToF sensor. Ook zou de LiDAR-scanner terug te vinden zijn in de tweetal iPhone 12 Pro modellen – eerder dit jaar werd deze 3D camera voor het eerst geïmplementeerd in de iPad Pro 2020.

Geen oplader meegeleverd?

Er gaan al langer geruchten dat Apple voornemens is om bij de nieuwe smartphones geen oplader bij te leveren. Bij de onlangs geïntroduceerde Watch 6 wordt ook al geen lader meegeleverd. Hierover stelt Apple het volgende: “In het kader van onze inspanningen om de impact van onze producten op het milieu te beperken, wordt bij Apple Watch geen lichtnetadapter meegeleverd. Gebruik het exemplaar dat je al hebt of voeg er een toe aan je bestelling.”

Wat mij betreft een onwenselijke ontwikkeling, voornamelijk bedoelt om de consument meer geld uit z’n zakken te trekken. De verkoopprijs van het toestel zal er slechts minimaal goedkoper op worden, waardoor je onder aan de streep ongetwijfeld duurder uit bent als je de oplader als optionele accessoire aanschaft. En ja, natuurlijk wil ik een oplader bij m´n nieuwe telefoon: de snelst mogelijke! Ik ga toch geen oude langzame lader gebruiken voor m´n nieuwe snelle telefoon. Maar niets is nog zeker natuurlijk, misschien dat de iPhone 12 modellen wel gewoon met oplader geleverd zullen worden – hoewel ik dit persoonlijk niet verwacht.

iPhone 12 5G prijzen

In Nederland krijgen de nieuwe iPhone 5G modellen waarschijnlijk de volgende vanaf prijzen:

• iPhone 12 mini (64GB) prijs : €810

• iPhone 12 (64GB) prijs : €860

• iPhone 12 Pro (128GB) prijs : €1.160

• iPhone 12 Pro Max (128GB) prijs : €1.260

De belangrijkste officiële optionele accessoires voor de iPhone 12 serie worden de Magsafe Charger en de Magsafe Duo Charger. Beide zijn draadloze opladers, met laatstgenoemde kun je twee devices tegelijk opladen. Onderstaand nog even alle beschikbare specificaties op rij – met dank aan Ice Universe voor het delen van deze informatie.

iPhone 12 Mini specs

• 5,4-inch Super Retina XDR-display

• Dual-camera: Groothoek + Ultragroothoek (f/1.6)

• Verbeterde Deep Fusion, nachtscene mode en Smart HDR 3

• Geheugen: 64GB / 128GB / 256GB

• Kleuren: Zwart, wit rood, blauw groen

• Preorder: 6/7 november 2020

• Release: 13/14 november 2020

• Vanaf prijs: $700 USD

iPhone 12 specs

• 6,1-inch Super Retina XDR-display

• Dual-camera: Groothoek + Ultragroothoek (f/1.6)

• Verbeterde Deep Fusion, nachtscene mode en Smart HDR 3

• Geheugen: 64GB / 128GB / 256GB

• Kleuren: Zwart, wit rood, blauw groen

• Preorder: 16/17 oktober 2020

• Release: 23/24 oktober 2020

• Vanaf prijs: $800 USD

iPhone 12 Pro

• 6,1-inch Super Retina XDR-display

• Triple-camera: groothoek (7P lens f/1.6), ultragroothoek, telefoto + LiDAR 3D camera

• Telefoto camera met brandpuntafstand van 52mm en 4x Hybrid zoom

• Geheugen: 128GB / 256GB / 512GB

• Draadloos opladen: Apple Magsafe 15W

• Kleuren: Goud, zilver, grafiet, blauw

• Preorder: 16/17 oktober 2020

• Release: 23/24 oktober 2020

• Vanaf prijs: $1,000 USD

iPhone 12 Pro Max

• 6,7-inch Super Retina XDR-display

• Triple-camera: groothoek (7P lens f/1.6), ultragroothoek, telefoto + LiDAR 3D camera

• Telefoto camera met brandpuntafstand van 65mm en 4x Hybrid zoom

• Grotere ultragroothoeksensor (1,7μm pixels) dan de iPhone 12 Pro

• Draadloos opladen: Apple Magsafe 15W

• Kleuren: Goud, zilver, grafiet, blauw

• Preorder: 13/14 november 2020

• Release: 20/21 november 2020

• Vanaf prijs: $1,100 USD

Apple Hi, Speed event livestream

Het Apple iPhone 12 Hi, Speed evenement vindt plaats op dinsdag 13 oktober om 10 AM PDT – oftewel, 19:00 Nederlandse tijd. De onthullingen zullen via een livestream te volgen zijn. Naast de nieuwe iPhones wordt er ook nog een nieuwe Apple HomePod Mini verwacht. Deze wordt naar verluidt 3,3″ hoog en voorzien van een S5-processor.

Vermoedelijk wordt het kort na de introductie al mogelijk om een preorder te plaatsen voor twee van de vier modellen. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro worden hoogstwaarschijnlijk als eerste uitgebracht, gevolgd door de iPhone 12 Mini. De Pro Max zal pas een maand na de officiële introductie in de verkoop gaan.

Met dank aan Jermaine Smit, aka ConceptCreator, die voor LetsGoDigital bovenstaande iPhone 12 Pro Max product afbeeldingen heeft ontworpen.