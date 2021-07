Huawei smartphone met UDC en triple-camera Huawei legt nieuw smartphone design vast met under display camera (UDC). De mobiele telefoon heeft een plat scherm, een 3.5mm jack en een triple-camera.

Huawei introduceert jaarlijks een groot aantal smartphone modellen. Van goedkope budget telefoons tot high-end toestellen, de Chinese fabrikant is van alle markten thuis. Binnenkort zal het bedrijf naar verwachting haar eerste HarmonyOS smartphone introduceren, vermoedelijk gaat het om de Huawei P50 serie. Net zoals onlangs de Huawei Watch 3 werd aangekondigd, als eerste HarmonyOS smartwatch. Dit nieuwe besturingssysteem moet Huawei weer helemaal terug op de kaart zetten.

Het bedrijf heeft zich jaren uiterst innovatief opgesteld. Nu meerdere fabrikanten op het punt staan hun eerste smartphone uit te brengen met een under-panel camera is het de vraag wat Huawei gaat doen.

Huawei smartphone met under display camera en 3.5mm jack

Op 15 december 2020 heeft Huawei Technologies een designpatent ingediend bij de China National Intellectual Property Administration (CNIPA) voor een onbekende Huawei smartphone. De documentatie werd vandaag, 9 juli 2021, vrijgegeven. Er worden meerdere modellen getoond, die overigens zeer minimaal van elkaar verschillen.

De voorzijde wordt gekenmerkt door een groot schermoppervlak, met dunne schermranden. De mobiele telefoon is voorzien van een plat scherm. Er zijn geen inkepingen of gaten in het scherm te zien, oftewel, deze smartphone beschikt over een under display camera (UDC).

Aan de rechter zijkant van de telefoon zijn een tweetal knoppen in het design opgenomen. Opvallend is dat het frame ter hoogte van de knoppen iets breder is vormgegeven. Een ander opvallend designdetail, de receiver is ditmaal naar boven gericht, in plaats van naar voren.

Verder is er aan de bovenzijde een 3.5mm koptelefoon aansluiting aangebracht, evenals een microfoon. Aan de onderzijde is eveneens een microfoon zichtbaar, net als een USB-C aansluiting en een speaker.

Kijkende naar de achterzijde, daar is een drievoudige camera zichtbaar die in de linker bovenhoek, verticaal van elkaar is geplaatst. Direct onder de triple-camera is een ronde flitser aangebracht, die samen in een ovaalvormig cameraeiland zijn geplaatst. Het camera design heeft veel weg van de verwachte Samsung Galaxy Z Fold 3, maar ook van de recent geïntroduceerde Honor X20 SE.

De vormgeving van de rear-camera verschilt per model. Zo heeft Huawei een variant laten vastleggen waarbij de cameralenzen links op het cameraeiland zijn geplaatst – waarbij er ruimte over blijft voor wat tekst aan de rechterzijde. Er is echter ook een variant waarbij de cameralenzen gecentreerd op het cameraeiland zijn geplaatst.

Afgaande op de triple camera, het platte scherm en de 3.5mm koptelefoon aansluiting is het aannemelijk dat het hier om een budget / midrange model gaat. Desondanks is deze Huawei telefoon voorzien van zeer smalle schermranden, waarbij de selfiecamera onder het scherm is verwerkt.

Huawei heeft in het verleden vaker smartphones gepatenteerd met een under screen camera. Vooralsnog blijft het echter onbekend wanneer de eerste Huawei telefoon met UDC geïntroduceerd zal worden. Komende maand zal Samsung naar verwachting de Galaxy Z Fold 3 uitbrengen, als eerste opvouwbare telefoon met een UDC. Het is zeker niet ondenkbaar dat andere merken, zoals Huawei, snel zullen volgen.

Zo was Huawei ook erg competitief in de tijd dat de punch-hole camera haar intrede maakte. Een week nadat de Samsung Galaxy A8s werd geïntroduceerd, kwam Huawei met de Nova 4 op de proppen. Ook met de introductie van de allereerste opvouwbare smartphone zaten de twee smartphone fabrikanten elkaar op de hielen – de Huawei Mate X werd nog geen week na de Samsung Galaxy Fold geïntroduceerd.

In de tussentijd is er echter wel iets wezenlijks veranderd. Waar Huawei eerst nog alle aandacht naar zich toe wist te trekken, gaat het Chinese bedrijf inmiddels geruime tijd gebukt onder de Amerikaanse handelssancties. Het blijft vooralsnog dan ook onbekend wanneer de eerste Huawei smartphone met under display camera zal verschijnen. Ook blijft het onbekend of dit een opvouwbare telefoon, een high-end toestel of juist een meer betaalbaar model zal worden.

Bekijk hier de aanvraag voor de Huawei smartphone met UDC en triple-camera.