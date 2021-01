Huawei smartphone met under-screen camera en sub-display Huawei patenteert high-end smartphone met camera onder het display en systeemiconen die in de bezel zijn geplaatst. Met quad-camera en zoomlens.

Het Chinese Huawei heeft een turbulente periode achter de rug, waarbij de aanhoudende handelsban vanuit Amerika het bedrijf internationaal geen goed heeft gedaan. Hoewel het HMS (Huawei Mobile Services) systeem steeds verder vorm krijgt, hadden veel Europese consumenten liever gezien dat Huawei telefoons nog altijd met Google services geleverd zouden worden. Dat weerhoudt de Chinese fabrikant er echter niet van om zich op de toekomst te blijven richten, door innovatieve nieuwe modellen te ontwikkelen.

Ditmaal heeft het bedrijf een patent aanvraag ingediend in thuisland China voor een bijzonder vormgegeven high-end smartphone. Het toestel heeft een futuristisch design, met een duidelijke nadruk op het camerasysteem – zowel voor als achter.

Huawei smartphone met mini-display in de bezel voor systeemiconen

In mei 2020 heeft Huawei Technologies een design patent aangevraagd bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration. De documentatie, bestaande uit 7 productschetsen en 2 kleuren renders, werd op 12 januari 2021 vrijgegeven.

Het gaat om een high-end Huawei smartphone, zo valt uit de afbeeldingen op te maken. Om te beginnen met de voorzijde. Het is een uiterst modern vormgegeven smartphone met zeer dunne schermranden en een quad-curve display.

Bijzonder is ook dat Huawei de bovenste bezel gebruikt om alle standaard systeemiconen weer te geven, zoals de tijd, batterij indicator en de sterkte van het netwerksignaal. Dit is tevens goed zichtbaar in de eerste afbeelding van deze publicatie, deze kleurenafbeelding komt overigens direct uit de documentatie van Huawei. Er worden twee netwerksignaal iconen weergegeven, wat erop duidt dat het om een dual-sim telefoon gaat. Door deze systeemiconen zo hoog op de telefoon te plaatsen, blijft er relatief veel schermoppervlak over voor het weergeven van andere content.

Op de afbeeldingen is ook geen front-camera zichtbaar. De selfie-camera wordt hoogstwaarschijnlijk onder het scherm geplaatst. Komend jaar worden er verschillende telefoonmodellen met een under-display camera verwacht, Huawei heeft ook al vaker technologie vastgelegd voor een under-screen camera.

Helaas wordt uit de summiere documentatie niet precies duidelijk hoe Huawei deze technologie wil gaan toepassen, het lijkt erop dat hiervoor een smal sub-display wordt toegepast, met een extra grote licht-doorlaatbaarheid. Het subdisplay wordt direct boven het hoofdscherm geplaatst en geeft ook de systeemiconen weer in de bezel.

Ook bijzonder zijn de hoeken van deze smartphone. In de vier hoeken loopt het metalen frame net wat verder door. Dit geeft het toestel een elegante uitstraling en zal er bovendien toe bijdragen dat mocht de telefoon een keer op de grond vallen, dat de kans op schade minder groot is. Ten slotte valt het toestel dan eerder op het harde metalen frame, dan op het kwetsbare glazen scherm. De smartphone lijkt overigens ook opvallend dun te zijn.

Quad-camera met telefoto zoomlens

De achterzijde is tevens uniek vormgegeven. Net als bij de later deze week verwachte Samsung Galaxy S21 serie krijgt de camera een extra prominent design. Het gaat om een quad-camera, die in een vierkante opstelling is geplaatst, met direct daaronder de flitser. Het camera eiland is rechthoekig vormgegeven en gecentreerd op de behuizing geplaatst.

Uit de summiere documentatie wordt niet duidelijk om wat voor een cameralenzen het gaat. Huawei maakt voor haar high-end smartphones gebruik van Leica optics. Logischerwijs zal ook dit camerasysteem in samenwerking met Leica worden ontworpen.

Verder blijkt uit de foto’s van de zijkant dat het camerasysteem behoorlijk ver uitsteekt, ten opzichte van de behuizing. Zodoende is het aannemelijk dat deze Huawei smartphone ook voorzien wordt van een telefoto lens. Huawei heeft reeds enkele modellen in het assortiment met een grote zoomlens, waaronder de Huawei P40 Pro Plus en de Mate 40 Pro Plus.

Het blijft vooralsnog onbekend om wat voor een telefoon het hier gaat. Mogelijk dat we hier naar een toekomstige P-serie of Mate smartphone kijken. Mede dankzij de ronde hoeken lijkt dit design overigens meer te passen bij de P-serie. Rond maart zal de Huawei P50 serie onthult worden, de Mate 50 serie wordt pas rond oktober verwacht.

Bekijk hier het patent van de Huawei smartphone met under-display camera.