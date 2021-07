Xiaomi Mi Fold opvouwbare smartphone Xiaomi patenteert opvouwbare smartphone dat openslaat tot een tablet. Het flexibele scherm beslaat zowel de binnenzijde als de voorzijde van het toestel.

Verwacht wordt dat Xiaomi dit jaar nog minimaal één en misschien zelfs twee opvouwbare smartphones zal presenteren. Nadat de Xiaomi Mi Mix Fold officieel is uitgebracht –als tegenhanger van de Galaxy Z Fold 2- zal de Chinese fabrikant ditmaal voor een andere vormfactor kiezen. Eén van de modellen wordt waarschijnlijk een clamshell telefoon, zoals de Xiaomi Mi Mix Flip waar LetsGoDigital vorige week over rapporteerde. Ditmaal heeft het bedrijf opnieuw een patent vastgelegd voor een opvouwbaar telefoon design.

Het betreft een binnenwaarts vouwbare smartphone met één groot flexibel scherm dat zowel de binnenzijde als de voorzijde van het toestel beslaat.

Xiaomi Fold vouwtelefoon met groot flexibel scherm

Op 24 februari 2020 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een design patent aangevraagd bij de China National Intellectual Property Administration (CNIPA). De documentatie is op 6 juli 2021 vrijgegeven en omvat 21 afbeeldingen waarop het toestel van alle kanten getoond wordt. In de patentdocumentatie zijn ook twee kleuren renders opgenomen – zoals bovenstaand getoond wordt. De door Xiaomi ontworpen renders geven een goed beeld van het eindproduct.

Deze vouwtelefoon heeft net als de Mi Mix Fold een binnenwaarts vouwbaar scherm. Het flexibele scherm loopt echter stukken verder door. Via de zijkant van het toestel loopt het flexibele scherm door, van de binnenzijde naar de voorzijde. Er is geen separaat cover-scherm beschikbaar.

Uitgevouwen beschik je met dit toestel over een groot tablet-formaat scherm. Doordat het scherm via de zijkant doorloopt heeft deze vouwtelefoon een kenmerkend en stijlvol design. Xiaomi heeft reeds vaker een wrap around display toegepast, denk aan de Xiaomi Mi Mix Alpha.

Naast het flexibele scherm is een verticaal frame zichtbaar, voor de nodige connectoren. Deze steekt qua dikte wat uit ten opzichte van het flexibele scherm. In gevouwen stand sluit deze naadloos op elkaar. Dit designaspect kennen we reeds van de Huawei Mate Xs. In het frame zit de selfiecamera verwerkt, bestaande uit meerdere cameralenzen. Op de achterzijde is eveneens een verticaal vormgegeven camerasysteem zichtbaar.

De aan-/uitknop lijkt aan de bovenzijde gesitueerd te zijn. Aan de boven- en onderzijde is een speaker te vinden. Ook de USB-C aansluiting lijkt zich aan de onderzijde te bevinden.

Volgens de laatste geruchten zal Xiaomi in het vierde kwartaal van 2021 opnieuw een vouwbare telefoon aankondigen. Het blijft vooralsnog onbekend om wat voor een model het zal gaan.

