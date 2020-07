Samsung Galaxy opvouwbare smartphone met buigbare batterij Samsung ontwikkelt nieuwe batterij technologie voor opvouwbare apparaten. Door een buigzame accu toe te passen ontstaat er meer montagevrijheid.

Toon pagina inhoud

Samsung heeft inmiddels twee opvouwbare smartphone modellen uitgebracht, de Galaxy Fold en de Galaxy Z Flip. Hoewel deze toestellen sterk van elkaar verschillen zijn er ook overeenkomsten te bespeuren, zo heeft Samsung beide vouwtelefoons uitgerust met een dubbele batterij, één in iedere behuizing. Deze accu’s nemen echter veel kostbare ruimte in, waardoor er simpelweg minder ruimte over blijft voor andere componenten. Een onlangs gepubliceerd patent duidt erop dat Samsung aan een innovatieve oplossing werkt.

Samsung lijkt namelijk gebruik te willen maken van een buigbare batterijstructuur. Hierdoor ontstaat meer montagevrijheid en kan het slanke karakter van de vouwtelefoon gehandhaafd worden, zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijke implementatie van andere componenten.

Samsung maakt buigbare batterij voor opvouwbare smartphones

Eind 2019 heeft Samsung Electronics een utility patent aangevraagd voor een ‘Foldable battery and electronic device including same’. Het octrooi werd op 25 juni 2020 gepubliceerd. In de 56-pagina tellende documentatie staat uitgebreid beschreven hoe de opvouwbare batterij er technisch uitziet en hoe deze kan worden toegepast in een vouwtelefoon.

Patent description: In a folded state, the electronic device includes at least one printed circuit board and a battery pack which are disposed in the inner space of the housings. The battery pack includes: a battery cell having a first cell region disposed in the first housing, a second cell region extending from the first cell region and disposed in the second housing through the hinge module, a foldable region connecting the first cell region and the second cell region, a plurality of base material portions stacked so as to extend from the first cell region to the second cell region through the foldable region, and disposed so as to be electrically insulated by separators, and mixture layers applied to one surface or both surfaces of each of the plurality of base material portions; and a PCM unit extending from at least a portion of the battery cell and disposed so as to be electrically connected to the printed circuit board. In the foldable region, the mixture layers may be excluded, and a stacked structure of the plurality of base material portions of different lengths and the separators may be included.

In hoofdzaak gaat het patent om de technologie zelf. Desalniettemin worden er in de documentatie twee verschillende smartphone modellen getoond. Het eerste model heeft een vergelijkbaar ontwerp als de waterdichte Galaxy Fold waar LetsGoDigital afgelopen maand over rapporteerde.

Het tweede opvouwbare smartphone ontwerp heeft maar liefst drie vouwlijnen, dit toestel kan zigzaggend opgevouwen worden – zoals op onderstaande afbeelding te zien is. Mobiele apparaten met meer meerdere vouwlijnen hebben ook meerdere, maar kleinere behuizingen waardoor de noodzaak voor een vouwbare batterij toeneemt.

De toepassing van een buigbare batterij zou in beide behuizingen mogelijk moeten zijn, aldus de patentomschrijving. De buigzame battery pack bestaat uit twee delen, waarvan één in iedere behuizing wordt geplaatst. In het midden kan de batterij tot maar liefst 180 graden buigen, waardoor deze rondom het scharnier kan worden aangebracht.

Dit wordt mogelijk gemaakt door meerdere batterijcellen te stapelen, waarbij afwisselend gebruik wordt gemaakt van positieve en negatieve elektrodesubstraatdelen. Bij de gestapelde structuur zijn de coalescentielagen weggelaten en wordt er gebruik gemaakt van verschillende lengtes, waardoor de batterij flexibel is en makkelijk kan mee buigen met de behuizing. De batterijcellen worden met elkaar verbonden via een geleidende kabel die gemaakt is van flexibel materiaal of door een mengsellaag aan te brengen in het buigbare gebied.

Flexibele batterij voor Samsung Galaxy Fold

Smartphonefabrikanten houden zich continue bezig met het ontwikkelen van nieuwe oplossingen op het gebied van batterijen en snellaad technologieën. Dit is niet alleen noodzakelijk doordat de vormfactor van onze mobieltjes verandert – in de vorm van opvouwbare smartphones – ook gebruiken we onze mobiele apparaten voor steeds meer toepassingen, denk aan het voeren van hoge resolutie videogesprekken en online gaming. Ook de komst van 5G vraagt om nieuwe oplossingen.

Samsung zal de komende periode meerdere nieuwe high-end toestellen op te markt brengen. Begin augustus wordt de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Plus / Ultra verwacht, gelijktijdig zal hoogstwaarschijnlijk ook de Galaxy Z Flip 5G geïntroduceerd worden.

Vervolgens zal Samsung rond september de opvolger van de Galaxy Fold aankondigen. Onlangs werden de batterijdetails van de Samsung Galaxy Fold 2 al bekend. Deze vouwtelefoon krijgt een vergelijkbare accucapaciteit als zijn voorganger, zo blijkt uit een batterijcertificaat dat op 15 juni 2020 werd uitgegeven. Het gaat om een dual-battery system bestaande uit een 2.090 mAh en een 2.275 mAh Li-Ion batterij, samen goed voor een capaciteit van 4.365 mAh.

Vermoedelijk zal de Galaxy Fold 2 nog niet over een buigbare batterij beschikken. Desalniettemin ligt het in de lijn der verwachtingen dat Samsung de gepatenteerde technologie verder zal door-ontwikkelen. Ten slotte heeft de Koreaanse fabrikant al te kennen gegeven in de toekomst nog veel meer vouwbare telefoon modellen uit te willen brengen. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd te worden alvorens vouwbare batterijen een feit worden.

Vanzelfsprekend is Samsung niet de enige fabrikant die zich bezig houdt met dit belangrijke vraagstuk. In september 2019 heeft een groep Zwitserse onderzoekers van ETH Zürich reeds een prototype getoond van een vouwbare Lithium-Ion batterij waarbij er gebruik is gemaakt van flexibele, rekbare materialen. Volgens het onderzoeksteam gaat het om ’s werelds eerste buigbare batterij, speciaal ontworpen voor vouwbare elektronische apparaten. Wel is er nog extra onderzoek nodig om de batterij te optimaliseren alvorens deze gereed is voor commerciële doeleinden. In onderstaande YouTube video wordt de opvouwbare batterij van ETH Zürich gedemonstreert.

Bekijk hier het patent van de Samsung opvouwbare smartphone met buigbare batterij.