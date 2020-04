Sony wireless headset voor sporters en helmdragers Sony ontwikkelt draadloze oordopjes voor buitensporters. Dankzij een extra bedieningspaneel kun je deze oortjes ook bedienen terwijl je een helm draagt.

Het Japanse Sony biedt een breed assortiment aan elektronicaproducten. Van Bravia TV’s en Alpha camera’s tot Xperia smartphones en PlayStation consoles. Ook op het gebied van audio is Sony een toonaangevende speler. Van professionele geluidssystemen tot draagbare koptelefoons, de Japanse fabrikant is van alle markten thuis. Sony audioproducten staan bekend om hun goede geluidskwaliteit, ook wordt het bedrijf geprijsd om haar intelligente noise-cancelling technologie.

Recentelijk kondigde Sony nog verschillende draadloze oordopjes aan, waaronder de WF-1000XM3 – dit is een in-ear variant van de bijzonder populaire WH-1000XM3 over-ear koptelefoon. Ook werden eerder deze maand de WF-XB700 en de WI-SP510 draadloze in-ears aangekondigd, evenals de WH-CH710N over-ear headset met actieve ruisonderdrukking. Het lijkt er echter op dat Sony op de achtergrond nog meer nieuwe headset ontwerpen ontwikkelt.

Sony wireless Bluetooth headset te gebruiken met helm

Halverwege 2019 heeft Sony Corporation een design patent ingediend bij het Japanse patentbureau JPO voor een nieuw ontworpen wireless headset. Het patent werd afgelopen maand gepubliceerd en bevat 9 zwart/wit afbeeldingen en één kleuren render – welke getoond wordt in bovenstaande afbeelding.

Aangezien het een design patent betreft blijven veel van de functies nog onbekend. Uit de summiere omschrijving wordt wel duidelijk dat de draadloze oortjes bedoelt zijn voor sport- en andere buitenactiviteiten. Je kunt de headset ook dragen met een helm. De oortjes vallen dan binnen de helm, terwijl het bedieningspaneel net buiten de helm valt, zodat je ook tijdens het dragen van de helm de mogelijkheid behoudt om de geluidsinstellingen naar wens af te stellen.

Het gaat om wireless oordopjes, waarschijnlijk met Bluetooth ondersteuning. Zo kun je de oortjes gebruiken in combinatie met de Headphones Connect-app die Sony al jaren gebruikt voor haar Bluetooth accessoires. Doordat de headset voorzien is van een oorhaak kan het gewicht op dusdanige wijze verdeeld worden dat het oortje niet direct te zwaar zal aanvoelen in je oor. Ook zien we aan de bovenzijde van het bedienings-paneel een microfoon, waardoor het mogelijk wordt om ook gesprekken te voeren via de wireless headset.

Aan de onderzijde van het bedieningspaneel zijn verschillende knoppen aangebracht, onder andere om het volume in te stellen. Andere knoppen zijn waarschijnlijk om van track te wisselen en mogelijk ook om de intelligence noise-cancelling technologie aan- en uit te schakelen.

Sony staat bekend om haar effectieve noise-cancelling technologie, waardoor omgevingsgeluiden naar de achtergrond verdwijnen en je vol kan genieten van de muziek. Toch blijft deze functie enigszins omstreden zeker in het verkeer, aangezien sommige van mening zijn dat het té veel van de omgevingsgeluiden dempt, waardoor er gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. Hoe dan ook, Sony blijft een vooraanstaand producent als het gaat om audioapparatuur. We zijn dan ook erg benieuwd of de Japanse fabrikant daadwerkelijk een markt ziet voor deze nieuwe type oordopjes.

Concurrent Samsung lijkt ook voornemens te zijn om nieuwe fitness oordopjes uit te brengen. Afgelopen maand kon je op LetsGoDigital al lezen over de Samsung Bean wireless headset, naderhand zijn er ook verschillende productafbeeldingen van deze boonvormige oortjes online verschenen. Ook werd recentelijk het handelsmerk Samsung BudsX gedeponeerd in Europa, een nieuwe variant van de Galaxy Buds+ met meer sensoren, voor workout doeleinden. Ook Huawei heeft recentelijk de naam Huawei MatePod laten vastleggen, mogelijk dat deze oordopjes gelijktijdig met de Mate 40 zullen verschijnen rond september 2020.

Bekijk hier het patent van de Sony wireless headset.