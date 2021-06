Samsung Media Output voor Galaxy smartphones en tablets Samsung bereidt zich voor op Galaxy MWC Virtual Event door trademark aan te vragen voor ‘Media Output’ - nieuwe software voor smartphones en tablets.

Toon pagina inhoud

Aankomende maandag gaat MWC 2021 van start, op de openingsdag organiseert Samsung een Galaxy MWC Virtual Event. Tijdens het virtuele evenement zal Samsung aandacht besteden aan de toekomst van smartwatches, het Galaxy ecosysteem en apparaat beveiliging, zo liet het bedrijf via een blogpost weten. Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital al over twee nieuwe trademark aanvragen voor Watch Design Studio en Good Lock, beide aanvragen houden hoogstwaarschijnlijk verband met het aankomende event.

Inmiddels is er een nieuwe aanvraag bijgekomen. Het lijkt erop dat Samsung nieuwe software zal aankondigen, om media output van verschillende devices eenvoudig te kunnen bedienen.

Media Output voor Samsung Galaxy smartphones

Op 24 juni 2021 heeft Samsung Electronics een handelsmerk ingediend bij de European Union Intellectual Property Organisation (EUIPO) en de United Kingdom Intellectual Property Organisation (UKIPO) voor de naam ‘Media Output’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 met de volgende omschrijving:

Samsung Media Output trademark description: Computer software for smartphones and tablet computers.

Uit de omschrijving valt op te maken dat het om software gaat, mogelijk in de vorm van een app. Het blijft vooralsnog speculeren wat ‘Media Output’ exact is. Samsung zet steeds meer in op het connecten van verschillende Samsung devices, wellicht dat deze aanvraag hiermee te maken heeft – waarbij het een aanvulling kan zijn op de huidige SmartThings app. Met dat verschil dat er bij Media Output vermoedelijk een sterkere focus ligt op het afspelen van audio en video fragmenten via verschillende Samsung apparaten.

Het Samsung Galaxy MWC Virtual Event gaat aankomende maandag om 19:15 Nederlandse tijd van start en zal via een live stream te volgen zijn. Vermoedelijk worden er tijdens het evenement geen producten aangekondigd, wel zal het bedrijf haar visie uiteenzetten omtrent het Galaxy ecosysteem en toekomstige smartwatches, die op het Tizen Wear OS zullen gaan draaien.

Vervolgens zullen we tot augustus moeten wachten, dan zal de Zuid-Koreaanse fabrikant een Galaxy Unpacked evenement organiseren om een nieuwe reeks mobiele apparaten aan te kondigen. Tijdens dit event worden onder andere de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch Active 4 smartwatches verwacht, evenals de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones. Mogelijk worden gelijktijdig ook de Galaxy Tab S8 / S8 Plus tablets geïntroduceerd, evenals nieuwe Galaxy Buds oordopjes. Voor de Galaxy S21 FE moeten we waarschijnlijk nog iets langer geduld hebben, deze smartphone lijkt namelijk enige vertraging te hebben opgelopen door chiptekorten en wordt zodoende rond oktober verwacht.

Desalniettemin is het zeker niet ondenkbaar dat de visie en de technologieën die Samsung maandag zal bespreken voor het eerst terug te vinden zullen zijn in de Galaxy producten die in augustus officieel geïntroduceerd worden.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung Media Output in Europa en in de UK.